Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 30

Abril chegou ao fim e, em plena despedida do quarto mês de 2025, o céu quer mais iniciativa! Mas não é para fazer de qualquer jeito. É para caprichar no que o torna único e diferente, de forma independente, mas sem deixar de perceber as necessidades dos outros. Nesta quarta-feira, dia 30, esse simbolismo se materializa por conta do ingresso de Vênus no signo de Áries.

Com o planeta patrono da beleza e dos relacionamentos ingressando no signo de iniciativa, que também é o pioneiro do zodíaco, o astral valoriza mais as pessoas que prezam a liberdade e que não tem medo de partir para a conquista. Pois é assim que Vênus se manifesta nos domínios arianos, levando beleza para onde há mais atitude.

Na metafísica astrológica, diz-se que Vênus está em uma condição chamada de “exílio” quando passa pelos domínios arianos. Como Áries, na roda zodiacal, fica oposto ao signo de Libra, onde Vênus encontra a sua morada, é como se o planeta vizinho da Terra estivesse no ponto do céu onde encontra a maior dificuldade para manifestar o seu poder simbólico.

Dessa maneira, o planeta dos relacionamentos fica mais independente, mas sem deixar de carregar em si o princípio da união. Com isso, é como se o céu mandasse um lembrete de que amar é bom, mas dependência emocional, não. Aliás, eis aí um bom momento para todo mundo que quiser se libertar de algum tipo de vício relacional ou estético.

O mais interessante é que, ao adentrar no campo minado ariano, Vênus logo dá de cara com o patrono da empatia e da compaixão, Netuno. Com essa combinação que chega a ser quase paradoxal, o que fica em evidência é a máxima de que gente que se basta acaba encontrando mais conforto nos seus relacionamentos, uma vez que não projeta suas carências no outro. E é assim que começam os melhores relacionamentos.

Então, sabe de uma coisa? O céu está cheio de amor para dar! Mas, antes de cobrar por afeto dos outros e se colocar em armadilhas afetivas, lembre-se daquele que é o mais fundamental dos sentimentos: o amor próprio!

Observe: com pouco mais de 10% do corpo iluminado, Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol. Praticamente ao lado do planeta Júpiter, em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação de Auriga. Visível até pouco depois das 20h, o nosso satélite natural estará na mesma longitude da brilhante Capella, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado ao mítico cocheiro celeste.

Áries: você está com o carisma e a capacidade de seduzir em alta, ariano. Aproveite isso tudo, mas cuidado com possíveis excessos.

Touro: tenha em mente onde você quer chegar para poder se organizar, taurino. O céu pede mais atenção aos seus recursos fundamentais.

Gêmeos: lembre-se de priorizar as pessoas certas na sua vida, geminiano. Evite falar demais para quem não vale a pena.

Câncer: é preciso se planejar, mas respeitando os seus limites, canceriano. O céu pede mais atenção ao seu bem-estar.

Leão: ouça conselhos das pessoas certas, leonino. É preciso crescer de maneira mais consciente e com as influências certas.

Virgem: busque as pessoas e as influências benéficas para o seu crescimento, virginiano. Evite conflitos desnecessários.

Libra: seja mais você e se relacione melhor, libriano. O céu pede mais atenção com as suas relações e o valor que você dá a cada uma delas.

Escorpião: é preciso fazer apostas nas pessoas e nos ambientes certos, escorpiano. Tenha uma rotina melhor estabelecida para se desenvolver.

Sagitário: aprenda com as pessoas que têm mais experiência que você, sagitariano. O céu pede mais troca e diálogo.

Capricórnio: faça tudo o que precisa ser feito, capricorniano. É hora de ter senso de prioridade para fazer acontecer.

Aquário: organize os seus pensamentos para poder se expressar melhor, aquariano. É preciso ser mais estratégico nas suas ações e palavras.

Peixes: esteja ao lado de quem realmente faz diferença na sua vida, pisciano. É hora de buscar mais acolhimento.