Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 29

O miolo da semana amanhece com Lua Nova! E, olha, uma Lua Nova como pouco se vê por aí, pois o céu parece conspirar para reunir, nesse momento, o simbolismo relacionado às mudanças mais profundas. Então, nesta quarta-feira, dia 29, não dá para tentar fazer o mesmo de sempre: é preciso experimentar, buscar alternativas e abrir a mente!

Pois além do simbolismo fortemente aquariano – já que esta Lua Nova inaugura a Lunação do signo de Aquário – outros fatores se somam ao contexto astrológico inclinado à inovação. Ao lado da dupla de luminares da astrologia, estarão Mercúrio e Plutão, também de mãos dadas, em uma conjunção exata. Ainda acha pouco? Bem, se você ainda precisa de mais algum item para ter certeza da intensidade do astral, é impossível ignorar que o Sol e a Lua engatam um harmonioso trígono com o sábio e grandioso Júpiter, no signo de Gêmeos.

Novidades tecnológicas, rupturas radicais no xadrez das relações internacionais e muita agitação social são só algumas das facetas mais marcantes dessa geometria celeste. E, para além da coletividade, na vida privada esses aspectos todos também prometem balançar as estruturas. Por isso, não dá para achar que é possível varrer a sujeira para debaixo do tapete ou ficar somente esperando o mundo virar de cabeça para baixo: é hora de ter mais atitude e extrair o melhor dessa efervescência toda.

O mais interessante e, talvez, até irreverente é que, na mesma longitude da Lua Nova, estará o ponto luminoso que recebeu o nome de Albali. Como estrela Epsilon da Constelação de Aquário, ela marca a mão esquerda de Ganimedes. De acordo com o mito, esse belo rapaz que aparece no céu despejando um jarro com o néctar da imortalidade subiu ao céu depois de despertar a paixão de Zeus. Ao chegar ao Monte Olimpo, passou a atuar como garçom nas festas dos deuses, conversando com todos ao mesmo tempo em que servia a bebida mais cobiçada do Universo.

Então, o astral evoca renovação em plena era da informação! É preciso estar atento às boas conversas e ao conteúdo de qualidade, mas sem medo de inovar. O mundo não pára, as mudanças estão aí e o futuro já começou!

O seu 2025, até o momento, está como? Bem, uma coisa é certa para todos: de tédio ninguém vai sofrer este ano!

Observe: junto ao Sol, a Lua Nova cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo do dia e, portanto, ficará oculta em meio aos raios solares. A dica é então aproveitar a oportunidade para localizar os planetas visíveis a olho nu, que estão de fácil visualização por esses dias. Vênus, na Constelação de Peixes, e Saturno, em meio à Constelação de Aquário, estarão a Oeste, depois do pôr do Sol e até por volta das 21h. Júpiter poderá ser visto, em meio à Constelação de Touro, até pouco antes da 1h30 da manhã da quinta-feira, dia 30. Já Marte, nas dependências da Constelação de Gêmeos, cruzará o céu, de Leste a Oeste, ficando visível até pouco depois das 4h.

Áries: ouse sem medo, ariano. Você está bastante emotivo, mas precisa ter mais força e atitude para fazer acontecer.

Touro: invista na sua carreira e planos de longo prazo, taurino. É importante construir o seu futuro de maneira bem estruturada.

Gêmeos: ouça mais as pessoas e expanda o seu conhecimento, geminiano. O céu pede mais dedicação aos temas intelectuais.

Câncer: esteja preparado para desapegar do passado e buscar algo novo, canceriano. O céu pede mais ousadia.

Leão: dê atenção às pessoas à sua volta, leonino. É preciso saber confiar em quem sabe honrar compromissos.

Virgem: organize a sua rotina e cuide mais da sua saúde, virginiano. O momento pede mais organização e senso prático.

Libra: use o seu poder de persuasão em alta para poder alcançar novos espaços, libriano. É preciso se sentir mais à vontade com você mesmo.

Escorpião: cuide mais de você e do seu bem-estar íntimo, escorpiano. É hora de colocar a cabeça em ordem para saber como agir.

Sagitário: mantenha o foco e busque bons conselhos, sagitariano. O céu pede mais calma mental para tomar decisões.

Capricórnio: seja prático e econômico, capricorniano. É hora de você manter o foco e encontrar o seu caminho.

Aquário: a Lua Nova traz renovação para você, aquariano. Esteja atento aos detalhes para poder realizar os seus projetos pessoais.

Peixes: cuide da sua espiritualidade, pisciano. O céu pede mais reflexão e introspecção para dar espaço às novas ideias.