Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 27

Virginia Gaia 27/11/2024 - 2:00 Para compartilhar:

Se a vida estiver monótona por algum motivo, então prepare-se: esta quarta-feira, dia 27, amanhece pegando fogo! E nem a Lua Minguante dará conta de tanta energia. Por isso, a dica é: tenha sabedoria para direcionar a sua força para as coisas certas, com a clareza para que isso se torne algo produtivo.

E vale olhar bem de perto para o real significado da palavra produtividade, pois é preciso ser útil não somente para você como também para quem está por perto. Sob um contexto astrológico que pede mais acolhimento, a rainha da noite avança pelo sociável signo de Libra, mais à noite ingressando nas profundas águas do signo de Escorpião, já bem pouco iluminada.

A linha mestra deve ser a de que, mesmo se for preciso agir de forma firme, não se deve perder a ternura jamais. E olha que para a ação bem objetiva, enérgica e até um pouco autoritária o céu está farto. Isso porque o Sol sagitariano engata um harmonioso ângulo de 120° – chamado de trígono, na metafísica astrológica – com o planeta patrono da ação, dos impulsos e até da guerra: Marte.

Conhecido desde a Antiguidade por sua coloração avermelhada característica, o nosso vizinho do Sistema Solar é guerreiro por natureza. Na mitologia grega tinha o nome de Ares, sendo também símbolo da paixão e das conquistas no campo sexual. Casado com Afrodite – ou Vênus, entre os romanos -, Marte era tão voraz e inquieto quanto másculo e libidinoso. Atualmente passando pelo signo de Leão, ele quer conquistar de forma nobre para marcar território.

Por isso, é preciso aproveitar esse contexto para ser mais ousado nas investidas afetivas do que ser invasivo com quem não se deve, ok? Afinal, não tem coisa mais chata do que gente insistente mesmo quando não está agradando, não é mesmo? Então, faça mais amor e menos guerra!

Pois quem sabe amar não quer guerra com ninguém!

Observe: com menos de 10% de iluminação, a Lua Minguante chega somente de madrugada ao céu, ascendendo ao Leste depois das 3h da manhã da quinta-feira, dia 28. Visível até o amanhecer, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Virgem, já se aproximando da divisa com a Constelação de Libra. Ao longo desse período, o nosso satélite natural também se aproximará da longitude de Acrux, a estrela Alfa da Constelação do Cruzeiro do Sul.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: seja forma, mas cuidado para não ser ríspido, ariano. O céu favorece mudanças, mas evite radicalismos.

Touro: é preciso ter paciência para lidar com as pessoas, taurino. Aja em parceria e procure se comunicar de forma empática.

Gêmeos: é hora de se concentrar para fazer acontecer, geminiano. Cuidado com as decisões e ações precipitadas.

Câncer: seja criativo para encontrar novas soluções para antigos problemas, canceriano. É preciso pegar leve e avançar para fazer acontecer.

Leão: cuide de você e expresse as suas emoções na medida certa, leonino. O céu pede mais assertividade, mas sem afobação.

Virgem: comunique-se com mais destreza, virginiano. É preciso cuidar da sua expressão, evitando falar demais.

Libra: é hora de ter foco e ser mais objetivo, libriano. O momento pede mais atenção com as suas questões práticas.

Escorpião: tenha mais clareza sobre as suas ações, escorpiano. O céu pede mais foco para a sua realização.

Sagitário: preste atenção no seu entorno, sagitariano. O momento pede mais concentração e cuidado com o seu bem-estar.

Capricórnio: seja mais prático, capricorniano. É hora de lidar com as pessoas com mais objetividade.

Aquário: exerça a sua liderança de forma positiva, aquariano. Mostre o que você tem de melhor.

Peixes: é hora de aprender com as pessoas, pisciano. Esteja aberto a novas experiências e também a ambientes mais diversos.