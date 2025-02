Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 26

É quase Lua Nova, já que a rainha da noite está a um passo de abraçar o Sol, nesse encontro mensal que está no cerne da vida aqui na Terra. Assim, em pique de expurgo geral e de vontade de virar páginas, botando para fora o que vem lá do fundo da alma, esta quarta-feira, dia 26, pede mais profundidade. E é assim que o último dia de Lua Minguante chega para revelar mistérios!

Pois é preciso olhar para além da superfície. Afinal, estamos em plena temporada do Sol pisciano e já na véspera do início da Lunação de Peixes. Refletindo o último doze-avos do zodíaco, esse pedaço do céu guarda os segredos do inconsciente, dos temas psíquicos e da conexão da alma com o universo. Nesse campo tão abstrato, a espiritualidade emerge como resultado da interação dos sentidos de cada ser humano com a natureza à sua volta.

Ainda nesse momento de conclusão de ciclo, a rainha da noite engata uma tensa quadratura com o patrono da tecnologia e da comunicação de massa, Urano. Assim, é como se a grande mãe celeste lembrasse seus filhos, aqui na Terra, das armadilhas do mundo digital. Nada mal para um momento histórico no qual o interesse por temas místicos e espirituais não pára de crescer ao passo em que, infelizmente, os mal intencionados de plantão ganham espaço na mesma proporção.

Um bom exemplo disso é a profusão recente de posts e vídeos nas redes sociais de esotéricos de todos os tipos, em função do alinhamento de planetas , no céu noturno da Terra. A partir da divulgação astronômica da NASA e consequente reprodução na imprensa, um monte de gente, sem embasamento nenhum, começou a fazer previsões e interpretações esotéricas.

É claro que o comunicado da agência espacial norte-americana não traz nenhum dado ou interpretação astrológica! Afinal, trata-se de um órgão de pesquisa científica, que surgiu muito tempo depois da separação formal entre a física, presente na astronomia, e a metafísica, que dá base à interpretação simbólica do céu pelo olhar da astrologia. Por isso, não se deixe enganar: quem mistura as coisas e sai fazendo profecias com o nome da NASA está, no mínimo, equivocado!

Então, vale aproveitar esse contexto todo para esclarecer! O que temos a destacar, neste início de 2025, é que os planetas visíveis a olho nu estão concentrados na porção noturna da eclíptica, a faixa por onde sempre transitam. Nesse sentido, os planetas sempre avançam “alinhados”, na perspectiva do observador terrestre. Contudo, do ponto de vista astrológico, esse espetáculo visual, destaque da astronomia, não altera muita coisa em relação aos destaques astrológicos do ano .

Bem, recado dado, então aproveite esses dias para separar o que é fato do que é fake news! Vale para tudo, até para fãs e entusiastas da astrologia. E, sim, isso tem tudo a ver com a Lua Minguante aquariana, tensa com Urano e prestes a inaugurar um novo ciclo no espiritualizado signo de Peixes. Então, que venha a Lua Nova pisciana para lavar a alma!

Observe: muito próxima ao Sol, a Lua Minguante já está ausente do céu noturno, ascendendo ao Leste praticamente junto ao Sol, ao amanhecer da quinta-feira, dia 27. Chegando ao céu quase às 5h30, a rainha da noite já estará em meio à Constelação de Aquário, onde também está o astro-rei. Ao longo da noite, os planetas mais facilmente identificáveis são Marte, em meio à Constelação de Gêmeos, e Júpiter, nos domínios da Constelação de Touro.

Áries: olhe para o futuro, mas não deixe de prestar atenção nas experiências do passado, ariano. O céu pede mais planejamento.

Touro: cuide da sua carreira e seja ambicioso na medida certa, taurino. O céu pede mais responsabilidade.

Gêmeos: cultive o aprendizado e as trocas intelectuais, geminiano. O astral evoca mais trocas e menos julgamentos.

Câncer: evite decisões radicais, canceriano. O céu pede mais cuidado com as questões que envolvem mudanças de direção.

Leão: seja diplomático, leonino. O momento pede mais atenção com as pessoas para trocar experiências.

Virgem: cuide da sua saúde e faça o que precisa ser feito, virginiano. É hora de se organizar e valorizar os detalhes.

Libra: convença as pessoas do que você quer, mas tenha cuidado para não forçar a barra, libriano. O céu pede mais leveza.

Escorpião: cuide de você e preserve o seu bem-estar emocional, escorpiano. O momento evoca mais foco na sua intimidade

Sagitário: concentre-se no que é essencial e deixe para trás o que é dispensável, sagitariano. Preste mais atenção aos detalhes.

Capricórnio: é hora de ter foco e investir o seu tempo no que realmente vale a pena, capricorniano. O momento pede mais objetividade.

Aquário: faça do mínimo e máximo, aquariano Aja de maneira delicada e direta para chegar onde você quer.

Peixes: é preciso manter a mente descansada, pisciano. É hora de estar leve e conquistar tudo a seu tempo.