Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 26

Ative a intuição e preste atenção aos detalhes, nesta quarta-feira, dia 26. Aliás, se você estiver atrás de respostas complexas, o céu convida à observação e à reflexão. Que tal lançar ao Universo uma pergunta para, depois, coletar as informações que aparecem das mais variadas formas? Eis aí uma maneira de dar significado para os próximos passos em sua jornada!

O caráter mágico de todo esse processo fica por conta da Lua Minguante, já em plena contagem regressiva para o Eclipse Solar Parcial do próximo sábado, dia 29. Ingressando no mediúnico signo de Peixes, a rainha da noite evoca os pressentimentos e premonições que são parte da experiência humana, na Terra, desde os tempos mais imemoriais.

Quem nunca foi tomado por uma sensação de algo que, depois, acabou se tornando uma realidade? Ou teve um sonho que parece ter preparado a mente para alguma novidade na vida? Pode parecer estranho, mas essas experiências são mais comuns do que muita gente acredita. E não está restrita a médiuns ou quaisquer rótulos!

Dos registros desses fenômenos nos achados arqueológicos que remetem à Antiguidade aos mais modernos estudos da neurociência, os sonhos ainda permanecem um grande mistério. E o significado que damos a eles são tão diversos quanto polêmicos. Partido das abordagens místicas às mais materialistas, o fato é que o astral neste miolo de semana está propício aos que precisam de um motivo para acreditar nos seus ideais.

Por isso, esteja atento ao que o seu corpo e a sua mente comunicam. Ouça melhor as pessoas e esteja atento ao seu entorno. A magia está no ar, sem que seja necessário fazer muito para que experiências sutis se manifestem por esses dias.

Lembre-se: só não vale perder a razão!

Observe: com menos de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste somente depois das 4h da manhã da quinta-feira, dia 27. Em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite estará alinhada a Fomalhaut, a estrela Alfa da Constelação de Pisces Austrinus (“O Peixe do Sul”), ficando visível até o amanhecer.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: procure manter a mente bem equilibrada ao longo do dia, ariano. É preciso agir de forma a priorizar o seu bem-estar.

Touro: esteja atento à qualidade das suas relações, taurino. Evite o excesso de exposição e de confiança.

Gêmeos: é preciso pensar no futuro e seguir a intuição, mas sem perder a conexão com a realidade, geminiano. O céu pede mais planejamento.

Câncer: é hora de aprender com as pessoas e buscar o aprimoramento pessoal, canceriano. Mantenha o foco e siga em frente.

Leão: vença os seus medos e saiba desapegar, leonino. O céu pede mais vontade para virar páginas.

Virgem: é hora de estabelecer trocas produtivas, virginiano. Seja sensível em relação aos outros, mas cuidado com os excessos.

Libra: é hora de buscar mais equilíbrio no seu dia a dia, libriano. Cuidado com atividades muito desgastantes.

Escorpião: use a sua criatividade para chegar mais longe, escorpiano. É hora de você ousar um pouco mais.

Sagitário: é importante dar atenção ao seu bem-estar íntimo, sagitariano. O céu pede mais cuidado com a sua vida privada.

Capricórnio: ouça melhor as pessoas e extraia sabedoria das suas palavras, capricorniano. É preciso investir em trocas intelectuais mais ricas.

Aquário: invista mais no que é prioridade para você, aquariano. É hora de você avançar, mas é preciso estar mais seguro.

Peixes: use a sua intuição para agir de maneira mais assertiva, pisciano. O momento pede mais direcionamento para as suas energias.