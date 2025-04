Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 23

“Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque também sou da sua companhia” – começa assim a música de Jorge Ben Jor, dedicada do santo mais ecumênico e, às vezes, controverso da história! Amado por muitos, temido por alguns, mas verdadeiramente compreendido por poucos, São Jorge é o padroeiro desta quarta-feira, dia 23, que tem astral sob Lua Minguante, no místico signo de Peixes, e o Sol em tensão com Marte e Plutão.

Cultuado nas igrejas Católica, Ortodoxa e Anglicana, São Jorge também é sincretizado com o orixá Ogum, na Umbanda, a mais brasileira das religiões. Padroeiro da Inglaterra, do Estado do Rio de Janeiro, do Sport Club Corinthians e protetor dos militares, esse destemido cavaleiro de mil e uma utilidades tem fiéis e desafetos nos quatro cantos do mundo. Diz a lenda, igualmente presente entre cristãos e pagãos, que ele enfrentou um ameaçador dragão para salvar uma princesa em perigo.

Também dizem que viveu na região da Capadócia, na atual Turquia, mas há quem acredite que é possível vê-lo, até hoje, estampado na Lua Cheia. Dessa forma, sua imagem seria criada com a ajuda das manchas geradas pelas crateras lunares. Bastante popular na Europa, o mito de um guerreiro sobre um cavalo branco, que mata um dragão com uma lança ou espada, não se limita a São Jorge.

Apesar de nunca terem sido identificados em meio a fósseis de espécies de animais da Terra, os fantásticos dragões estão presentes em praticamente todas as mitologias. Dos tempos da Mesopotâmia, com os sumérios enaltecendo Tiamat, aos gelados domínios da cultura nórdica, com o culto ao famoso guerreiro Siegfried, foi um pulo, mesmo com tamanha distância geográfica e intervalo de tempo. Na Suméria, a serpente alada Tiamat era a deusa dos oceanos e do caos, enquanto que o herói dos povos germânicos lutava contra o monstro dracônico chamado de Fafnir.

Entre as estrelas, a Constelação de Draco representa o grego Ladão, outro dragão que está no cerne da cultura greco-romana, sendo enfrentado por Hércules. Circundando o Polo Celeste Norte, dizia-se que ele guardava as maçãs de ouro do paradisíaco Jardim das Hespérides. Nos ensinamentos da Alquimia, a imagem do Ouroboros, uma serpente alada que devora a própria cauda, aparece como símbolo do infinito e da união dos quatro elementos.

Essas, entre tantas outras narrativas com dragões, embalam muitos cultos pagãos ao longo da história. E é assim que São Jorge serviu como ferramenta para a cristianização em massa, fazendo com que muita gente torça o nariz até hoje para esse santo que é meio pagão e meio cristão. Bem, seja lá como for, esse santo guerreiro é certamente o mestre dos magos entre os cristãos e também o mais catequizado entre os pagãos.

Meio bruxo e meio santo, é sempre bom lembrar: Salve Jorge!

Observe: com menos de 20% de iluminação, a Lua Minguante chegará tarde ao céu, acendendo ao Leste pouco antes das 3h da manhã da quinta-feira, dia 24. Em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste ao mesmo tempo em que se aproximará de Vênus, em meio à Constelação de Peixes. O nosso satélite natural, assim como o planeta vizinho da Terra, serão ocultadas pelo brilho solar, ao amanhecer.

