Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 22

Se tem algo inegável na natureza e na experiência humana no universo, é que tudo nessa vida é cíclico. Como afirma o ditado popular: não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. Dos mínimos acontecimentos no dia a dia aos grandes e notáveis golpes do destino, tudo acontece em fases com começo, meio e fim. Nesta quarta-feira, dia 22, o astral incentiva esse tipo de reflexão.

Aproveitando que o primeiro mês de 2025 já passou da metade e está em seu último decêndio, que tal já fazer alguns pequenos ajustes na maneira como você vem conduzindo as coisas? No céu, a Lua Minguante aprofunda a sua passagem pelo signo de Escorpião, formando um aspecto harmônico com o transformador Saturno. Com essa combinação, a geometria celeste embala muitas releituras e ajustes para que a via em direção ao futuro possa ser melhor pavimentada.

E vale lembrar que, nesse namoro à distância – já que o belo gigante dos anéis atualmente avança pelo signo de Peixes – a rainha da noite leva a sua magia para dois aspectos que incidem sobre Saturno. O primeiro é a conjunção com o brilhante Vênus, também em Peixes, e o segundo é a tensa quadratura com Júpiter, em Gêmeos, que dá forma a uma das configurações astrológicas mais relevantes do ano.

Com tudo isso, o astral dá uma forcinha para que a salutar revisão mensal que se dá durante o período da Lua Minguante aconteça de forma ainda mais propícia para que, dela, novas ideias e atitudes possam emergir. Por isso, não perca a oportunidade de ajustar o que precisa ser ajustado, já que o ano está só começando e, assim, acertos de rota possam dar retorno mais rápido.

A conspiração dos astros nessa direção está tão intensa, que o abraço do Sol, símbolo da consciência, com Plutão acontece em meio a esse contexto todo. Assim é dado um reforço especial à capacidade de cada um em encontrar mais clareza em suas ideias. Então, abrace a luz e acredite no seu poder pessoal para fazer acontecer!

Observe: com aproximadamente 40% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste depois da meia-noite da quinta-feira, dia 23, ficando depois visível até o amanhecer. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite estará ao lado de Zuben Hakrabi, a estrela Sigma desse conjunto estelar.

Áries: desapegue do que for necessário, ariano. É preciso seguir em frente sem teimar com o que não vale à pena.

Touro: saiba negociar e diga o que você sente, taurino. É preciso ser justo e também exigir o bom julgamento dos outros.

Gêmeos: organize-se, geminiano. É preciso lidar com as demandas diárias e assumir responsabilidades.

Câncer: seja criativo e vença o seu medo de se colocar de forma mais autêntica, canceriano. O céu pede mais autenticidade.

Leão: dê atenção às pessoas mais próximas e importantes para você, leonino. O céu pede mais cuidado com o seu bem-estar emocional.

Virgem: encontre quem esteja aberto a compartilhar experiências e boas conversas com você, virginiano. O céu pede mais diálogo.

Libra: cuide do que é seu, libriano. O momento favorece investimentos e apostas, mas é preciso saber onde direcionar a sua atenção.

Escorpião: é hora de você investir mais em você, escorpiano. Mantenha a autoconfiança elevada e tenha mais iniciativa.

Sagitário: procure manter o sono em dia, sagitariano. A semana está apenas na metade e você precisa estar descansado,

Capricórnio: é hora de investir nos seus sonhos e projetos, capricorniano. O céu pede mais olhar para o futuro.

Aquário: avance com mais autonomia e dê a direção que você precisa na sua vida, aquariano. É hora de agir de forma estratégica.

Peixes: olhe para você e busque encontrar mais respostas profundas, pisciano. É preciso aprender para avançar em direção ao futuro.