Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 2

É miolo de semana, o mês de abril está em pleno curso e a Lua Nova avança, mais geminiana do que nunca, para um encontro marcado com Júpiter, o grande expansor da astrologia. Assim, esta quarta-feira, dia 2, abre um mundo de possibilidades para quem quer experimentar algo novo.

Na astrologia, essa linguagem que interpreta metafisicamente os fenômenos físicos que dão significado à vida na Terra, Júpiter ocupa lugar de destaque. Dado o seu brilho intenso, que só perde para Vênus em magnitude, esse planeta gigante gasoso sempre foi interpretado como símbolo de poder e liderança. Também pudera, pois ainda que a dimensão no céu seja menor do que a de Vênus, Júpiter tem um brilho constante, sem passar pelas oscilações que o patrono do amor e dos relacionamentos apresenta de tempos em tempos.

Assim, o maior dos planetas – cuja massa contempla mais de duas vezes e meia a soma das massas de todos os demais planetas do Sistema Solar – sempre inspirou a ideia de sabedoria, divindade e superioridade. Por isso, o simbolismo de Júpiter transpira conceitos tão debatidos na atualidade como o de liderança.

Então, o astral inspira o olhar para si, para que se possa perceber onde cada um pode liderar! Sim, pois à parte dos discursos que dominam atualmente os clichês do ambiente corporativo, liderar é algo que está dentro de cada indivíduo. Afinal, ser líder é estar mais consciente dos próprios talentos, com coragem para avançar e empatia para ceder na hora certa.

A partir disso, é preciso perceber mais o outro, comunicar-se melhor e investir no diálogo. Quer fechar negócios mais promissores? Deseja ter relacionamentos afetivos melhores? Bem, então converse mais! Fale de tudo um pouco, sem limites! É por meio da troca de experiências que o ser humano amplia o seu repertório para tomar decisões melhores.

No fim de tudo, a moral da história é que a vida é de quem sabe falar, ouvir e aprender. Daí para frente, é só encontrar o seu espaço para brilhar e liderar!

Observe: chegando aos cerca de 30% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite estará ao lado de Júpiter e também de Aldebaran, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado ao mítico bovino celeste. Ao longo da noite, o nosso satélite natural também se aproxima da longitude de Capella, a estrela Alfa da Constelação de Auriga (“O Cocheiro”).

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: aja com sabedoria, ariano. Ouça mais antes de tomar decisões, sabendo compartilhar suas ideias.

Touro: é hora de ter foco e ser persistente, taurino. Concentre-se no que é fundamental e dê atenção ao que faz mais sentido.

Gêmeos: seja mais assertivo, mas sem ser leviano, geminiano. É preciso ter mais objetividade, mas sem perder a profundidade.

Câncer: esteja atento ao seu bem-estar em um sentido amplo, canceriano. Mantenha o sono e a sua saúde em dia.

Leão: procure as pessoas que são sinceras com você, leonino. Mais vale uma crítica construtiva do que um elogios só para agradar.

Virgem: exerça a sua liderança de forma bem consciente, virginiano. O céu pede mais atitude e coragem.

Libra: invista em conhecimento, libriano. O momento pede mais abertura a novos temas a serem explorados.

Escorpião: transforme-se, escorpiano. O momento pede desapego e inspira uma bela faxina interna para você crescer.

Sagitário: estabeleça boas relações com as pessoas e seja diplomático, sagitariano. Use o seu carisma para conquistar.

Capricórnio: o dia promete ser agitado, então você precisa estar mais concentrado, capricorniano. Invista no que é seu.

Aquário: seja criativo para encontrar soluções novas para antigos problemas, aquariano. Ouça a voz da intuição e siga em frente.

Peixes: cuide do seu universo interno, pisciano. Não dá para avançar em temas práticos com pendências no âmbito emocional.