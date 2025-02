Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 19

Quanto você leva a sério os seus sonhos? Aliás, qual o tamanho da sua coragem para correr riscos e avançar em direção aos seus objetivos? Nesta quarta-feira, dia 19, o miolo da semana está tão emocional quanto prático. E também tão ousado quanto responsável. O segredo para aproveitar bem todas essas influências é achar o ponto de equilíbrio entre essas ideias aparentemente opostas.

No céu, o último dia de Lua Cheia conta com a rainha da noite avançando pelo signo de Escorpião. Profunda e transformadora, a patrona das marés abrirá alas para a Lua Minguante, no dia seguinte, quinta-feira, dia 20. Nessa senda pelo zodíaco, o nosso satélite natural encara o inovador Urano ao passo em que flerta com o patrono da iniciativa, Marte, e também com o regente da responsabilidade, Saturno.

Assim, o astral joga luz aos medos e sombras que surgem em momentos de mudança. Tema, aliás, bastante importante para o contexto atual, cuja atmosfera cheia de novidades não está para amadores. E é assim que o Sol pisciano pavimenta o caminho para a reflexão que gera as mudanças de mentalidade. Então, fuja do óbvio e abrace os seus sonhos mais etéreos.

O que a história tem mostrado é que, em períodos nos quais paira a incerteza, as pessoas tendem a se tornar mais conservadoras. Pautas sociais e políticas que pregam uma volta às tradições ou que mergulham em discursos menos abertos à diversidade ganham espaço como uma estratégia inconsciente de lidar com o medo. Com isso, muita gente abdica dos seus sonhos para abraçar os planos de alguma liderança apta a explorar esse oceano de sentimentos em benefício próprio.

Para evitar que você seja mais uma vítima dessa dinâmica das massas, lembre-se de nunca deixar de ouvir a sua voz interior. Aquelas ideias que sempre fizeram os seus olhos brilharem não devem ser descartadas. Ainda que muitos planos necessitem de adaptação, não desista! Afinal, a vida é uma só, todo mundo precisa saber dançar conforme a música, mas o que toca o seu coração é o que o torna único.

Nesta quarta-feira, seja você, ouça a sua intuição e faça o futuro acontecer do seu jeito. A hora é agora!

Observe: com pouco mais de 50% do corpo iluminado, a Lua Cheia – já quase Lua Minguante – surge no horizonte Leste pouco antes das 23h. Nas dependências da Constelação de Libra, a rainha da noite estará bem alta no céu ao amanhecer de quinta-feira, dia 20. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural se aproxima da longitude Toliman, a estrela Alfa da Constelação do Centauro.

Áries: siga em frente, mas não deixe de prestar atenção aos detalhes, ariano. Esses dias estão intensos, então é preciso ir com calma.

Touro: é hora de oferecer confiança e também de pedir por apoio em relação às suas parcerias, taurino. Esteja mais próximo de quem você precisa.

Gêmeos: saia agir em grupo e não perca o foco no trabalho, geminiano. É hora de conquistar junto aos outros.

Câncer: manifeste os seus desejos e aja com criatividade, canceriano. O céu pede mais ação e autoconfiança.

Leão: dê atenção à sua família e às pessoas à sua volta, leonino. O céu pede mais foco na sua intimidade e temas domésticos.

Virgem: saiba se posicionar e falar o que você pensa, mas sem ser rude, virginiano. O céu pede mais abertura às boas conversas e ao fluxo de ideias.

Libra: é preciso ter foco para dar direcionamento ao que você quer, libriano. O céu pede mais atenção aos seus passos.

Escorpião: use a sua intuição para tomar decisões melhores, escorpiano. O céu pede mais ação, mas sem abrir mão da sensibilidade.

Sagitário: coloque o seu bem-estar em primeiro lugar, sagitariano. O céu pede mais atenção às suas necessidades sutis.

Capricórnio: ouse um pouco mais, capricorniano. Ouça as opiniões dos outros, mas saiba também fazer um filtro sobre o que é importante para você.

Aquário: expanda conhecimentos, aquariano. O céu pede mais abertura a novas ideias, mas sem que você se distancie dos seus ideais.

Peixes: esteja preparado para mudar e ousar, pisciano. É hora de deixar algumas coisas para trás e abraçar novos desafios.