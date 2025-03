Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 19

É véspera de virada astrológica no céu! Nesta quarta-feira, dia 19, o Sol avança pelos últimos graus do signo de Peixes. Isso porque, na manhã da quinta-feira, dia 20, o astro-rei cruzará o equador celeste, em um fenômeno astronômico chamado de Equinócio Vernal, marcando o início de um novo ciclo celeste ou, de uma forma mais coloquial, o Ano Novo astrológico.

Por questões culturais, a maior parte dos países do Ocidente adotou o calendário gregoriano como método oficial para medir o tempo. Contudo, os cálculos que conseguiram identificar, lá na Antiguidade, que a Terra leva cerca de 365 dias para passar por quatro estações climáticas – primavera, verão, outono e inverno – foram desenvolvidos por estudiosos do céu, que eram matemáticos, astrônomos e astrólogos. Tudo isso junto e misturado!

Nessa época, o réveillon acontecia com o Equinócio Vernal que, com sua geometria, até hoje, inaugura a primavera, no Hemisfério Norte, e o outono, no Hemisfério Sul. Nesse momento, o Sol passa pela demarcação do que os astrônomos chamam, até hoje, de Primeiro Ponto de Áries, que para os astrólogos simboliza o ingresso do astro-rei no signo de Áries, o primeiro do zodíaco, dando início à temporada ariana no céu.

Já na expectativa dessa virada astrológica, este miolo de semana está ainda mais especial do que em anos anteriores. Isso porque, neste 2025, no momento do Equinócio Vernal, o Sol abraçará o místico Netuno, que está nos domínios piscianos a poucos graus da divisa com o signo de Áries. Com essa conjunção, tudo fica mais sutil e difuso nesse momento de renovação celeste.

E, para coroar o clima sensível e cheio de incertezas, este Ano Novo astrológico acontece em um período entre eclipses, já que na última sexta-feira, dia 14, tivemos um Eclipse Lunar Total e no próximo sábado, dia 29, haverá um Eclipse Solar Parcial. Com a Lua Cheia eclipsada já caminhando para se tornar Lua Minguante a partir de sábado, dia 22, tudo fica mais disforme, alimentando mais dúvidas do que seguranças em relação às decisões cotidianas.

Por isso, aproveite esta quarta-feira para se conectar com o que de mais sutil existe dentro de você. Ouça a voz do coração e, sobretudo, saiba dar tempo ao tempo, respeitando limitações e diferenças. Afinal, a vida é um instante, mas passos mal direcionados podem ter consequências que parecem durar uma eternidade!

Observe: com aproximadamente 70% do corpo iluminado, a Lua Cheia surge no horizonte Leste por volta das 21h30. Em meio à Constelação de Escorpião, a rainha da noite se aproximará da longitude de Yed Prior, a estrela Delta da Constelação do Serpentário, ficando visível até o amanhecer de quinta-feira, dia 20.

Áries: honre suas crenças, mas evite os radicalismos, ariano. É preciso respeitar diferentes visões e opiniões sobre uma mesma questão.

Touro: preste atenção nas relações que têm a profundidade que você deseja, taurino. É preciso dar valor a quem está sempre ao seu lado.

Gêmeos: busque equilibrar as suas trocas com as pessoas, geminiano. É preciso entender que a vida precisa de mais diálogo.

Câncer: equilibre o seu dia a dia, canceriano. É preciso pegar firme nas tarefas, mas sem se desgastar demasiadamente.

Leão: invista no que você sabe fazer melhor, leonino. É preciso ter senso de prioridade, mas também sentir-se à vontade para agir naturalmente.

Virgem: esteja à vontade com as pessoas mais próximas, virginiano. O céu pede mais sinceridade e disponibilidade.

Libra: saiba usar as palavras certas, na hora certa, libriano. É hora de você ser mais claro e direto na sua comunicação, mas sem deixar de ser empático.

Escorpião: invista no que é prioritário e busque pelos seus objetivos, escorpiano. O astral pede mais assertividade nas suas ações.

Sagitário: você está cheio de energia e muito intuitivo, sagitariano. Saiba onde você quer chegar para poder direcionar tudo isso de maneira bem definida.

Capricórnio: olhe para dentro, capricorniano. É preciso cuidar de você e da sua saúde psíquica em um nível amplo.

Aquário: valorize as pessoas e os ambientes certos, aquariano. É hora de estar junto aos amigos que realmente fazem a diferença.

Peixes: pense no longo prazo, pisciano. O Sol está nos últimos graus do seu signo, lembrando que é preciso estar comprometido com o futuro para chegar onde você quer.