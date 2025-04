Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 16

Será que se deve falar tudo o que vem à mente? Aliás, como seria o mundo se ninguém tivesse filtros e saísse por aí fazendo o que tem vontade? Bem, uma coisa é certa: a vida em sociedade seria ainda mais complexa. Nesta quarta-feira, dia 16, o céu está estupidamente sincero e direto. Então, já viu, né? É bom tomar cuidado com as palavras!

Isso acontece porque Mercúrio ingressa no signo de Áries, retornando ao signo onde estava quando ficou retrógrado, no mês passado. Depois de um período avançando na direção oposta à sequência natural dos signos do zodíaco , retornando ao signo de Peixes, o pequeno planeta rochoso agora ingressa novamente no signo pioneiro zodiacal. Nos quentes territórios arianos, Mercúrio promete ainda mais velocidade nas palavras, acelerando não somente o raciocínio mas as consequências da comunicação.

Ainda nesta nova incursão em Áries, o planeta mensageiro dos deuses tem encontro marcado com Netuno, para logo também engatar uma harmonia com Marte. Por isso, é preciso tomar cuidado redobrado com as palavras de grande impacto. Sabe aquela vontade de sair falando tudo o que está entalado na garganta? Pois então pense duas, três, quatro ou até dez vezes antes de gritar aos quatro ventos.

Aliás, eis aí uma excelente oportunidade para lembrar aquelas regrinhas básicas de boa convivência. Alguém pediu a sua opinião? Bem, se não pediram, então vale pensar se ela é realmente necessária. E mais do que isso: caso você não tenha nada de construtivo a acrescentar, então talvez o silêncio seja a melhor escolha.

Até porque, nesses tempos em que todo mundo parece ter opinião formada sobre tudo, o que não falta por aí é gente se achando especialista em qualquer coisa quando, na verdade, não entende nada! Por isso, o mais importante é valorizar o que o simbolismo de Mercúrio tem de melhor, que é a capacidade de disseminar informação e mediar o aprendizado.

Lembre-se: na vida, todo mundo é aprendiz!

Observe: com pouco menos de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia surge no horizonte Leste, depois das 20h. Em meio à Constelação de Escorpião, a rainha da noite poderá ser vista ao lado de Antares, a estrela Alfa que marca o coração do mítico aracnídeo celeste. Bastante brilhante, o nosso satélite natural se deslocará em direção ao Oeste, nos fazendo companhia até o amanhecer da quinta-feira, dia 17.

Áries: aventure-se para explorar novos conhecimentos e lugares interessantes, ariano. O céu pede mais flexibilidade e otimismo.

Touro: você está cheio de profundidade, taurino. Perceba as coisas nas entrelinhas e tome cuidado com atitudes impensadas.

Gêmeos: ouça mais e fale menos, geminiano. O céu pede mais diálogos e parcerias construtivas.

Câncer: organize o seu dia a dia, canceriano. É preciso direcionar a sua energia nas coisas certas, sem se desgastar.

Leão: seja criativo e resolva questões complexas com bom humor, leonino. É preciso ser leve e responsável ao mesmo tempo.

Virgem: esteja mais próximo das pessoas mais queridas, virginiano. É preciso cuidar de quem compartilha da sua intimidade.

Libra: interaja com as pessoas, seja sincero, mas evite falar demais, libriano. O céu pede mais sensibilidade na sua comunicação..

Escorpião: é hora de fazer acontecer e de organizar os seus recursos, incluindo as finanças, escorpiano. Só cuidado com a ansiedade.

Sagitário: cuide de você, do seu corpo e até da sua aparência, sagitariano. O astral pede que você faça algo que mantenha o seu ânimo em alta.

Capricórnio: procure manter o sono em dia e a mente descansada, capricorniano. Aliás, busque também prestar mais atenção no seu sexto sentido.

Aquário: é hora de pensar no futuro, mas evitar a ansiedade, aquariano. Cerque-se das pessoas que apoiam os seus sonhos.

Peixes: exerça sua liderança de forma leve e agradável, pisciano. Não deixe de olhar para o futuro.