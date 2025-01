Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 15

Quem pode manda e obedece quem tem juízo, diz o ditado popular. Mas será que ordenar é melhor do que obter o que se quer pela força da persuasão? Nesta quarta-feira, dia 15, o primeiro mês de 2025 chega à metade com um astral que inspira pedidos que soam como ordens! Mas calma: nada de autoritarismo, pois o momento pede mais carisma e menos dureza!

Isso porque a Lua Cheia está brilhando no carismático e espontâneo signo de Leão, distanciando-se aos poucos do guerreiro planeta Marte, no finalzinho do signo de Câncer. Ainda em movimento retrógrado aparente , o planeta vermelho está marcando presença nos domínios zodiacais mais afeitos ao drama e ao sentimentalismo. E, neste miolo de semana, essa geometria cheia de significado ganha contornos ainda mais intensos, pois Marte chegará ao ponto exato onde formará uma exata oposição ao Sol capricorniano.

Nos últimos graus do signo da ordem e da estrutura social, o astro-rei já começa a se preparar para, daqui a alguns dias, ingressar no revolucionário signo de Aquário. Por isso, o clima geral inspira a reflexão sobre líderes que inspiram e que não piram! Sim, pois de chefes, governantes e até figuras socialmente proeminentes que acabam pesando a mão na hora de exercer o poder o mundo está cheio, infelizmente. E é por isso que é preciso estar atento e forte para evitar ser seduzido por quem parece bom, mas que de bonzinho não tem nada!

Na dúvida, vale aquele conselho de mãe que nunca falha: quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então, fique atento a todas as pessoas – públicas ou nem tanto – que costumam prometer muito. Quem projeta uma imagem muito grande de si mesmo é porque, no fundo, tem miudezas nada insignificantes para esconder embaixo do tapete.

Isso vale para o chefe de Estado, para o gestor da sua equipe, para síndico do prédio, para o seu vizinho e até para você mesmo. Então, fique de olho, pois na hora de nomear representantes em qualquer lugar, é preciso prestar mais atenção nas ações do que no discurso!

E, no fim, fica a lição: o poder é sedutor, mas o carisma natural supera tudo!

Observe: ainda com o corpo quase todo iluminado, a Lua Cheia ascenderá ao Leste por volta das 20h30. Nas dependências da Constelação de Leão, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Ras Elased Australis, a estrela Epsilon do conjunto estelar dedicado ao mítico felino, ficando visível até o amanhecer. Ao longo desse período, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Alphard, a estrela Alfa da Constelação da Hidra.

Áries: é importante saber se posicionar, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com o tom das palavras, ariano. Seja gentil.

Touro: cuide da sua intimidade para ter mais certeza sobre a direção que quer tomar, taurino. É preciso estar mais confiante.

Gêmeos: ouça mais para ter subsídios suficientes na hora de se expressar, geminiano. O céu pede mais trocas com as pessoas.

Câncer: é importante saber onde você quer chegar, canceriano. O céu pede mais calma e mais persistência.

Leão: perceba o entorno para tomar decisões melhores, leonino. É preciso decidir e agir com mais cautela.

Virgem: cuide da sua saúde mental e do seu bem-estar íntimo, virginiano. O momento pede mais atenção ao que é essencial.

Libra: é hora de buscar as companhias certas, libriano. Perceba em quem você pode confiar antes de fazer confidências.

Escorpião: invista na sua carreira e no seu futuro, escorpiano. O momento pede mais atenção às suas prioridades.

Sagitário: expanda os seus conhecimentos, sagitariano. É importante saber ouvir bons conselhos.

Capricórnio: esteja preparado para as mudanças, capricorniano.Use a sua intuição para chegar mais longe.

Aquário: divida as coisas de forma justa, aquariano. É preciso saber cobrar na medida certa, sem excessos.

Peixes: faça o trabalho render, pisciano. É hora de você conhecer melhor o seu entorno no cotidiano para ser mais prático.