Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 14

É o meio da semana, mas o céu não quer nada de monotonia. Aliás, muito pelo contrário: é hora de se mexer, agitar as coisas e não deixar nada por fazer. Então, nesta quarta-feira, dia 14, o astral pede mais movimento, seja para liquidar aquela lista de tarefas profissionais, para mover mais o corpo ou simplesmente para engatar alguma atividade prazerosa para quebrar a rotina.

O que dá esse tom de empolgação é a Lua Cheia, que avança a passos largos no signo de Sagitário e, assim, amanhece sorrindo para o regente da guerra, Marte. Mas, calma, que o planeta vermelho não é só da briga, pois ele também inspira a ação destemida, a conquista e até o desejo sexual. Brilhando em tom bastante característico no céu da Terra, meio avermelhado e meio alaranjado, Marte é desbravador por natureza.

Atualmente no signo de Leão, o nosso vizinho no Sistema Solar está cheio de orgulho e nobreza de ação. Então, sabe aquelas atividades que podem, às vezes, serem difíceis de encarar? Aquilo que parece chato ou desanimador, só de pensar? Pois é por aí que você deve começar, pois o dia está excelente para, finalmente, dar início às aulas na academia, escrever aquele projeto de longa data ou até fazer algo diferente.

Aliás, “diferente” pode até ser eleita como a palavra do dia, visto que esse astral tão afeito à iniciativa também conta com o Sol taurino já a caminho – e bem próximo – de formar uma conjunção exata com o irreverente Urano. Por isso, vale tentar até se aventurar em algo que, a princípio, pode parecer meio distante ou sem jeito. Às vezes, grandes talentos são descobertos assim, por pura força do acaso.

Então, não desista! Aquela tarefa que você está enrolando há muito tempo para dar forma e começar, na prática, merece mais da sua atenção. Pois, mesmo que ela ainda seja pouco atraente, pelo menos nesse momento, o céu parece dar um empurrãozinho para quem tiver o mínimo de boa vontade!

Observe: com mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste pouco antes das 18h. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação do Serpentário. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará também alinhado a Shaula, a estrela Lambda da Constelação de Escorpião, ficando visível até o amanhecer da quinta-feira dia 15.

Áries: seja prático, ariano. Aproveite o momento de motivação em alta para fazer o que precisa ser feito.

Touro: perceba as coisas nas entrelinhas, taurino. Aproveite a intuição aflorada para tomar decisões melhores.

Gêmeos: faça tudo em harmonia com as pessoas, geminiano. O momento pede mais acordos e parcerias produtivas.

Câncer: esteja atento às suas necessidades no dia a dia, canceriano. É preciso manter a sua energia em alta até nas coisas mais simples.

Leão: parta para a conquista, leonino. O céu pede mais coragem para manifestar os seus desejos e realizar os seus sonhos.

Virgem: dê atenção aos detalhes da sua vida íntima, virginiano. É preciso ouvir mais as suas demandas emocionais.

Libra: procure se concentrar mais, libriano. É preciso destinar a sua mente ao que realmente vale a pena.

Escorpião: esteja atento às melhores formas de investir o seu tempo e até o seu dinheiro, escorpiano. O céu pede mais foco para realizar seus sonhos.

Sagitário: encare novos desafios e siga em frente, sagitariano. É hora de usar o seu carisma elevado para ampliar seus horizontes.

Capricórnio: procure cuidar da sua energia e não se desgaste por pouco, capricorniano. O céu pede mais alto astral e equilíbrio psíquico.

Aquário: pense no seu futuro, mas não perca o foco no presente, aquariano. O astral pede mais diversidade e boa vontade para realizar.

Peixes: explore novas possibilidades, mas não abra mão das suas responsabilidades, pisciano. O céu pede para você ter mais certeza sobre onde quer chegar.