Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 13

Nesta quarta-feira, dia 13, quem tem boca vai a Roma! Sob um céu cheio de vontade de fazer, mas com uma boa dose de ansiedade, a Lua Crescente – na antevéspera de tornar-se Lua Cheia – avança pelo impulsivo signo de Áries. Nessa senda, a rainha da noite forma aspectos harmônicos com o comunicativo Mercúrio e também com o sábio Júpiter, favorecendo o aprendizado e as trocas intelectuais.

Nada mal para o miolo de uma semana cujo astral está tão ávido por mudanças. Porque, afinal, para tomar a direção certa em qualquer processo de transformação, é preciso estudar bem as possibilidades. Por isso, vale aproveitar esse contexto todo para, de fato, buscar algo novo para preencher a mente.

Qual foi a última vez que você se propôs a fazer algo diferente? Ao contrário das crianças, que são expostas a novos estímulos o tempo todo, o mal dos adultos é justamente sentir a limitação em relação a novas experiências. Depois da maioridade ou da conclusão dos estudos acadêmicos, muitas pessoas desistem de buscar novos desafios para a mente. E isso, acredite, é muito prejudicial em diversas áreas da vida!

Não são poucos os estudos científicos que comprovam que o órgão responsável por controlar todas as atividades do corpo precisa de estímulo constante. É preciso alimentar a massa cinzenta com atividades que o desafiam para que o computador central do ser humano se mantenha em forma com o passar dos anos. E não pára por aí!

Para além das atividades intelectuais propriamente ditas, quem está sempre estudando também fica aberto a novas ideias, o que favorece até as interações sociais. Por isso, manter um hobby ou uma atividade que estimule o cérebro fora do trabalho também é benéfico para ampliar as amizades e até as possibilidades no campo afetivo.

Então, lembre-se de investir um pouco mais em você e em temas do seu interesse. Um ser humano aberto ao aprendizado já tem meio caminho andado para, lá na frente, dar ao mundo lições sobre a sua vida!

Observe: já quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará próxima ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol. Cruzando quase todo o céu em direção ao Oeste, em meio às estrelas da Constelação de Peixes, a rainha da noite ficará visível até quase às 4h da manhã da quinta-feira, dia 14. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também chegará à longitude de Mira, a estrela Ômicron da Constelação de Cetus.

Áries: aproveite as oportunidades que surgirem para colocar os seus planos em prática, ariano. O céu promete um dia bem produtivo.

Touro: cuide mais de você, taurino. Mesmo diante de muitos compromissos, não deixe de cuidar da sua saúde em um nível amplo.

Gêmeos: esteja com as pessoas que acrescentam à sua vida, geminiano. É preciso cercar-se de gente inteligente.

Câncer: invista no seu futuro, canceriano. É preciso realizar as coisas, respeitando o tempo de cada etapa, sem se afobar.

Leão: ouça a voz de quem conhece mais do que você, leonino. É hora de observar mais para poder agir de forma mais assertiva.

Virgem: transforme-se, virginiano. É preciso estar firme sobre o que é essencial, abrindo espaço para que novas perspectivas se abram para você.

Libra: faça bons acordos e honre seus compromissos, libriano. Só tenha cuidado para não acabar cobrando demais dos outros.

Escorpião: organize a sua agenda para dar conta de tudo, escorpiano. Só não deixe o bom humor de lado.

Sagitário: faça algo por você, sagitariano. Mesmo que o dia seja bastante corrido, você precisa investir em algo que possa ser prazeroso.

Capricórnio: respeite o seu tempo emocional para as coisas, capricorniano. É fundamental que você consiga cuidar do seu bem-estar íntimo.

Aquário: mantenha a concentração, aquariano. É hora de interagir com as pessoas e evitar a dispersão.

Peixes: é hora de correr atrás dos seus sonhos, pisciano. Organize os seus recursos para poder crescer lá na frente.