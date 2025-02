Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 12

É Lua Cheia e, nesta quarta-feira, dia 12, a rainha da noite está mais dramática e expressiva do que nunca! Transbordando autenticidade, a rainha da noite evoca a autoconfiança e a autoestima elevada para que o futuro possa acontecer de forma mais fluida e alinhado ao que se é em essência.

Brilhando completamente iluminada no céu, a rainha da noite chega ao seu ápice no signo de Leão, ficando oposta ao Sol aquariano, que está em conjunção com Mercúrio. Enquadrando essa oposição no céu, está o planeta Urano, no signo de Touro. Com essa combinação geométrica, que forma um triângulo retângulo – aquele que têm um ângulo de 90° em um dos seus lados – no céu, essa configuração astrológica desafia a tudo e a todos que parecem acomodados.

Então, observe aquelas situações que parecem se arrastar justamente porque alguém está com medo de ousar. A partir daí, é hora de abraçar o que é seu e que, melhor ainda, pode ficar com a sua cara. Sem deixar nada em sua zona de conforto, esse aspecto também pede mais segurança em relação aos próprios instintos. Não é para ter arrogância, mas para ter certeza, sabendo comunicar às pessoas os seus motivos para tal.

No momento exato em que chegar ao seu ápice, a Lua Cheia iluminará Subra, a estrela Omicron da Constelação de Leão . Marcando uma das patas do mítico felino celeste, Subra evoca coragem, ousadia e até charme para manifestar os próprios desejos e sonhos. Assim, o astral incentiva a busca pela verdade que faz sentido para você, mesmo que isso nem sempre seja recebido de imediato pelos outros.

Você tem algum sonho ou ideia ousada? Pois é, este miolo de semana ajuda aqueles que têm coragem!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da noite, ficando visível até o amanhecer de quinta-feira, dia 13. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite estará ao lado de Regulus, a estrela Alfa desse conjunto estelar. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Phecda, a estrela Gama da boreal Constelação da Ursa Maior.

Áries: seja mais você, mas não deixe de organizar as coisas junto às pessoas que estão ao seu lado, ariano. É preciso unir a criatividade com a persistência.

Touro: honre os próprios instintos, taurino. O momento pede mais autenticidade e vontade para ser você mesmo.

Gêmeos: esteja mais à vontade com as pessoas mais próximas, geminiano. O céu pede mais ação direcionada com quem mais entende você.

Câncer: organize os seus recursos e siga em frente, canceriano. O momento pede mais atenção aos seus passos e também à sua comunicação.

Leão: é preciso ser mais firme para seguir em frente com mais confiança, leonino. Seja mais você e assuma responsabilidades.

Virgem: é hora de vencer os seus medos e olhar para tudo com mais profundidade, virginiano. Honre os seus desejos.

Libra: evite o excesso de exposição, mas compartilhe os seus sonhos com quem você quer ao seu lado, libriano. O céu pede amizades mais verdadeiras.

Escorpião: direcione as suas ambições para as pessoas e lugares certos, escorpiano. Não adianta querer aprovação de quem não está na mesma página que você.

Sagitário: é hora de aprender e trocar conhecimentos para crescer, sagitariano. O céu pede mais direcionamento para as suas ideias.

Capricórnio: esteja aberto a mudar de ideia, capricorniano. Lembre-se de que as melhores conquistas vêm para os que sabem reciclar conceitos.

Aquário: faça as coisas em boa companhia, aquariano. É preciso ter bons parceiros para crescer em conjunto.

Peixes: tenha foco no trabalho em equipe, pisciano. É preciso dividir tarefas com inteligência e também com sensibilidade.