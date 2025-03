Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 12

Não é difícil notar que a vida é uma eterna transformação. Muita gente já se deu conta disso. Contudo, perceber que alguns padrões se repetem e tendem a voltar, de tempos em tempos, há quem ainda tenha dificuldades. Nesses períodos do ano em que a humanidade espera por mais uma temporada de eclipses , essas idas e vindas do tempo ficam mais evidentes. E, nesta quarta-feira, dia 12, a magia está nos detalhes!

O céu deste miolo de semana está para lá de significativo. A Lua Crescente está cada vez mais iluminada, elevando as marés aqui na Terra, para ser eclipsada na próxima sexta-feira, dia 14. Nesse meio tempo, a rainha da noite deixa os espontâneos domínios do signo de Leão para adentrar nos detalhistas territórios dominados pelo meticuloso signo de Virgem, ou seja, no pedaço do zodíaco onde será encoberta temporariamente pela sombra da Terra.

Avançando por Virgem, a Lua começa a dar sinais dos temas que tendem a emergir em função do Eclipse Lunar Total que está prestes a acontecer. Por isso, agora mais do que nunca, preste atenção às miudezas que apontam o caminho para o máximo da realização! É assim que todo ser humano pode ser melhor todos os dias. E também que a sociedade tornar o planeta um lugar não somente habitável, mas especialmente amável!

Mas não é só a Lua que está cheia de significado nesta quarta-feira. O Sol, nosso astro-rei, também quer escrever história, já que tem um encontro marcado, em uma conjunção exata, com o grande e poderoso Saturno. Com esse luminoso abraço celeste, o senhor dos anéis ficará “combusto”, como se diz na astrologia praticada durante a Idade Média, uma vez que o gigante gasoso ficará completamente ocultado pelo brilho solar.

Combusto, que quer dizer o mesmo que “queimado”, Saturno tem sua força ampliada, de forma que seus assuntos saltam aos olhos. Como regente da estrutura e dos planos de longo prazo, o último planeta visível a olho nu evidenciará o que está no lugar e o que ainda precisa de ajuste, doa a quem doer. Então, prepare-se, pois é hora de agradecer pelos acertos e reconhecer também os erros. E mantenha a calma, pois há jeito para tudo!

E é assim, com essa mistura de Sol e Saturno, com a Lua já em clima de eclipse, que o astral está mesmo afiado. Nada mal para o meio da semana. Por isso, é hora de notar, anotar e aproveitar as oportunidades para crescer. E que venham as mudanças!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite estará próxima de Zosma, a estrela Delta desse conjunto estelar. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Alioth, a estrela Epsilon da boreal Constelação da Ursa Maior, ficando visível até às 5h30 da manhã da quinta-feira, dia 13.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: procure ter disciplina, ariano. É fundamental que você consiga cumprir a sua agenda sem se afobar.

Touro: faça o que você saber fazer melhor, taurino. É hora de você ser mais você, agindo de forma gentil e espontânea.

Gêmeos: dê atenção à sua intimidade, geminiano. É importante respeitar os seus limites emocionais.

Câncer: é preciso ter concentração, canceriano. O céu pede mais disciplina mental para que você possa chegar mais longe.

Leão: invista no que é fundamental, leonino. É preciso ter senso de prioridade para não desperdiçar energia.

Virgem: use a sua sensibilidade para tomar decisões mais seguras, virginiano. O momento pede mais atitudes conscientes.

Libra: dê atenção ao seu bem-estar e saúde em um nível amplo, libriano. É preciso estar com a mente e o espírito em harmonia.

Escorpião: olhe para frente, faça planos, mas cuidado com a ansiedade, escorpiano. É preciso dar conta do que está por vir, mas sem se desligar do presente.

Sagitário: invista nos seus planos com consistência, sagitariano. É hora de pensar na sua carreira, mas de forma bem sistemática.

Capricórnio: aprenda com as pessoas à sua volta, capricorniano. É hora de dar atenção às pessoas e às suas diferentes posições

Aquário: esteja preparado para mudanças e surpresas, aquariano. É hora de ter mais consciência sobre suas prioridades.

Peixes: faça as coisas em parceria, pisciano. O céu ajuda você a construir o seu futuro de maneira equilibrada.