Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 11

Como anda a sua agenda neste mês, que é o mais agitado do ano? Bem, se você estiver mal organizado, nesta quarta-feira, dia 11, os ânimos podem se elevar! Aliás, não somente por conta dos inúmeros afazeres que surgem nesta época do ano, o astral pede um pouco mais de calma e parcimônia, especialmente para lidar com as pessoas.

No céu, a dança dos planetas forma uma geometria que tende a transformar pequenas questões mal resolvidas em grandes tempestades. Especialmente se as pessoas envolvidas não forem flexíveis para dialogar, a troca de farpas é quase inevitável. Então, em tudo o que tocar nos temas relacionais, é hora de ser delicado e educado.

Isso acontece porque a Lua Crescente, depois dos agitados dias no signo de Áries, ingressa nos concretos domínios do signo de Touro. Embora nesta área do zodíaco a rainha da noite encontre um de seus lugares mais confortáveis, o nosso satélite natural passará por aspectos bem tensos com Marte e Vênus, a dupla da conquista e da sedução na astrologia.

Atualmente opostos na esfera celeste – Marte está no signo de Leão e Vênus, em Aquário – os planetas que formam o casal mais famoso da astrologia estão se estranhando. Por isso, é preciso tomar cuidado com as relações de todos os tipos por esses dias, das parcerias comerciais aos relacionamentos afetivos, passando pelas pessoas da família e até do ambiente de trabalho.

E, como essa tensão recebe o enquadramento da Lua taurina, o astral pede mais consciência sobre o tudo o que toca o simbolismo da firmeza e dos valores mais concretos na vida de cada um. Por isso, não ter apego a ideias e pontos de vista muito rígidos é condição fundamental para resolver quaisquer tensões que surjam eventualmente.

Afinal, não se pode perder de vista o fato de que o Sol ainda brilha no signo do mítico arqueiro representado na Constelação de Sagitário. E sua lição de sabedoria é a de seguir em frente em busca dos aprendizados, novos conhecimentos e também muito autoconhecimento. E isso passa, necessariamente, pela capacidade de ver e rever pontos de vista, em benefício de pessoas e relacionamentos que podem nos ensinar algo novo!

Observe: com mais de 85% de iluminação, a Lua Crescente estará alta no céu e ligeiramente ao Leste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite se avançará em direção ao Oeste, ficando visível cerca de 2h30 da manhã da quinta-feira, dia 12. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural se aproximará da longitude de Menkar, a estrela Alfa da Constelação de Cetus.

Áries: vá com calma, ariano. Procure dar um passo de cada vez, encontrando a melhor maneira de lidar com as pessoas.

Touro: use a sua intuição para tomar as melhores atitudes, taurino. É hora de ser sensível e tomar a iniciativa ao mesmo tempo.

Gêmeos: procure cuidar melhor do seu bem-estar em um nível amplo, geminiano. É hora de investir na sua saúde.

Câncer: esteja com as pessoas que podem acrescentar algo à sua vida, canceriano. É importante valorizar quem apoia seus sonhos.

Leão: exerça sua capacidade de liderança e de autonomia, leonino. Só cuidado para não acaba sendo ríspido com as pessoas.

Virgem: é hora de estabelecer boas trocas intelectuais, virginiano. Invista em conhecimento e esteja aberto a novos desafios.

Libra: Você está cheio de profundidade, libriano. Faça mudanças com consciência e vença os seus medos.

Escorpião: mantenha a calma e converse com as pessoas, escorpiano. É preciso ter tato e paciência nas suas relações.

Sagitário: organize a sua rotina, sagitariano. É preciso buscar melhores formas de dar conta dos compromissos, mas sem se estressar.

Capricórnio: seja criativo, capricorniano. É importante que você consiga se reinventar para chegar onde quer.

Aquário: dê atenção ao seu bem-estar íntimo, aquariano. Mesmo diante da correria do dia a dia, não deixe de cuidar da sua casa e família.

Peixes: circule, veja gente, mas não deixe de prestar atenção na sua comunicação, pisciano. O momento pede mais atenção às possibilidades de trocas interpessoais.