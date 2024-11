Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, 20

Virginia Gaia 19/11/2024 - 19:18 Para compartilhar:

Nesta quarta-feira, dia 20, o céu quer mais autenticidade! Mas não adianta apenas querer ser autêntico, é preciso realmente ser. Porque, afinal, para honrar a própria essência, é necessário também ter espaço para a expressão, livre do medo e do julgamento. E é assim que o astral que embala o feriado nacional dedicado ao Dia da Consciência Negra chega transbordando significado.

No céu, a Lua Cheia avança pelo zodíaco e ingressa no signo de Leão, o território que traduz a força da espontaneidade e também nobreza daqueles que deixam um legado por serem quem são. Nessa senda, a rainha da noite ainda tem encontro marcado com o guerreiro Marte, unindo forças com o planeta vermelho em uma tensa oposição com Plutão, que mal chegou ao signo de Aquário. Pois é, com esse conjunto simbólico tão rico, a pausa no miolo da semana promete intensas emoções.

E ainda tem mais! Para arrematar o contexto astrológico cheio de sabedoria e reflexão, o Sol escorpiano flerta em um belíssimo trígono – um ângulo de 120° na metafísica astrológica – com o compassivo Netuno em Peixes. Tudo isso marcando o último dia do astro-rei nos domínios escorpianos. Então, se ainda falta algum pretexto para que ideias e valores sejam revistos, a hora é agora. Isso vale especialmente para os temas sociais e coletivos, mas também se aplica ao campo íntimo, das sutilezas do inconsciente.

Ao destacar corpos celestes com simbolismo fortemente atrelado aos temas tabu e à espiritualidade, o astral também pede mais sinceridade no exercício da fé. Nada mal para uma data comemorativa em um país cujo caldeirão cultural deve muito às religiões de matriz afro-brasileira. Para muito além das comidas dedicadas aos orixás, que depois tornaram-se os quitutes na rica culinária brasileira, os rituais da ancestralidade africana estão no cerne da Umbanda e do Candomblé.

É assim que a magia tem sua versão genuinamente brasileira. E, como todas as demais práticas religiosas, ela precisa ter seu espaço reconhecido, legitimado e respeitado. Então, que você tenha muito axé neste feriado!

Observe: com cerca de 70% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste por volta das 23h30. Visível até o amanhecer de quinta-feira, dia 21, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, estando bem alta no céu quando o Sol nascer. Em meio à Constelação de Câncer, o nosso satélite natural estará ao lado do planeta Marte, o nosso satélite natural também se aproxima da longitude de Lisan Al Shudja, a estrela Delta da Constelação da Hidra.

Áries: aproveite o momento de descanso para cuidar mais de você, ariano. O céu pede mais prazer e autocuidado.

Touro: esteja mais próximo à família, taurino. É hora de você cuidar da sua vida íntima e também do seu humor.

Gêmeos: troque ideias com quem você tem afinidade, geminiano. O momento também favorece as atividades culturais para descontrair.

Câncer: faça planos e aproveite o descanso de forma produtiva, canceriano. Tendo senso de prioridade, dá para fazer tudo de forma direcionada.

Leão: cuide-se, leonino. Você está cheio de energia, então é hora de fazer algo por você e também pelas pessoas mais próximas.

Virgem: é hora de investir na sua espiritualidade, virginiano. Cuide do seu bem-estar em um nível amplo para descansar a mente.

Libra: aproveite o intervalo semanal para interagir socialmente, libriano. Esteja com as pessoas, só evitando falar demais.

Escorpião: é hora de pensar no futuro, escorpiano. O momento pede mais planejamento para o que está por vir.

Sagitário: invista no conhecimento e em atividades culturais, sagitariano. É hora de buscar expandir seus horizontes.

Capricórnio: o céu traz profundidade para você, capricorniano. Enfrente os seus medos e cresça internamente.

Aquário: invista nas boas companhias e parcerias, aquariano. O céu incentiva as trocas e as conversas francas.

Peixes: cuide do seu dia a dia e aproveite o momento de descanso para fazer algo pela sua saúde, pisciano. É hora de você relaxar um pouco!