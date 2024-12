Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo na virada do ano

Pela ciência e as leis da física, ele é difícil de ser definido e até explicado. Já para a experiência humana na Terra – com todas as suas sensações e conjunto de emoções – é uma verdade inegável e uma regra imutável, já que avança somente em direção ao futuro. Esse é o tempo, o amigo que ajuda a remediar muitos males, mas que também é o responsável pela impermanência e finitude da vida.

Tempo, tempo, tempo! Nesta terça-feira, dia 31, e quarta-feira, dia 1º, o relógio não deixará mentir: chegou o final de 2024 e início de 2025. É hora de virar! Ainda que a numeração dos anos e até a maneira de contabilizar o tempo seja, antes de qualquer coisa, um fenômeno cultural e uma convenção social, celebrar o fim de um ciclo para início de outro é sempre algo bem-vindo.

No céu, exatamente à meia-noite, hora da virada, a Lua Nova estará aos 25°36’ do ambicioso signo de Capricórnio, já um pouco mais adiante do Sol, que também ainda está sob os domínios capricornianos. Como acontece sempre nesse período em seguida ao aspecto exato da Lua Nova, a rainha da noite estará ausente do céu noturno, dada a sua proximidade ao astro-rei. Assim, a noite da virada promete estar mais escura, dando um destaque ainda maior para o céu estrelado.

Mesmo estando no lado diurno da Terra quando der a meia-noite, aqui no Brasil, as influências astrológicas do nosso satélite natural se fazem presentes no astral das celebrações de Réveillon. Dessa maneira, em meio à Constelação de Sagitário e na mesma longitude de Sulaphat, a estrela Gama da Constelação da Lira , a Lua da virada reforça a busca pelo prazer, o caráter onírico e até o encontro de soluções criativas para a recepção do próximo ciclo.

Assim, 2025 chega inspirando a fé e a busca por ideais elevados. Regido por Júpiter, pela astrologia caldaica , e com movimentações celestes bem importantes – como a passagem de Saturno, entre os signos de Peixes e Áries, e o ingresso de Júpiter nos domínios zodiacais de Câncer -, o ano que está prestes a começar, sem dúvida, promete ser agitado! Então prepare-se, pois haverá muitas oportunidades para quem tiver consistência de ação e, ao mesmo tempo, exercer a liderança de maneira empática.

Feliz Ano Novo!

Observe: ainda ao lado do Sol, a Lua Nova não aparecerá no céu noturno, cruzando o céu de Leste a Oeste, junto ao astro-rei. Com a noite mais escura, há mais oportunidade para tentar identificar alguns dos planetas visíveis a olho nu. Marte aponta no horizonte Leste por volta das 20h30, em meio à Constelação de Câncer. Já Júpiter e Saturno poderão ser vistos desde o ocaso solar. O maioral do Sistema Solar estará em meio à Constelação de Touro, deslocando-se em direção ao Oeste até depois das 3h30 da manhã da quarta-feira, dia 1º. Por sua vez, o gigante dos anéis estará em meio às estrelas da Constelação de Aquário, visível até pouco depois das 22h30, quando ficará abaixo da linha do horizonte.

Áries: é hora de ser ambicioso, mas saber aplicar isso na dose certa, ariano. O momento pede concentração e foco nos seus objetivos.

Touro: amplie o seu conhecimento, taurino. O céu pede mais abertura a novas ideias e inspirações.

Gêmeos: vire páginas sem medo, geminiano. É preciso vencer os obstáculos internos para transformar.

Câncer: é hora de equilibrar as suas relações, canceriano. Você está bastante emotivo, mas evite cobrar demais as pessoas.

Leão: curta o momento, mas tenha cuidado com exageros, leonino. O momento pede mais dedicação ao que é simples e prazeroso.

Virgem: sinta-se mais à vontade com o seu entorno, virginiano. O céu pede mais espontaneidade e expressão pessoal nesse momento.

Libra: priorize as pessoas mais próximas, libriano. É hora de lidar melhor com a sua intimidade e vida familiar.

Escorpião: troque ideias e organize os seus pensamentos, escorpiano. O céu pede mais abertura a novas linhas de pensamento.

Sagitário: tenha senso de prioridade e faça o que precisa ser feito, sagitariano. O céu inspira o que é simples e bom.

Capricórnio: cuide de você, do seu corpo e aparência, capricorniano. É hora de dar aquela elevada na sua autoestima.

Aquário: você está inspirado e sonhador, aquariano. Procure então cuidar do seu bem-estar em um nível amplo, o que inclui a sua energia psíquica.

Peixes: é hora de sonhar com o futuro, mas sem se desprender do presente, pisciano. O momento pede mais senso de realidade.