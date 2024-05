Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo na semana de 27 de maio a 02 de junho

Virginia Gaia 26/05/2024 - 15:33 Para compartilhar:

Em meio às idas e vindas da vida, às surpresas e revelações, é preciso ter sabedoria para acalmar a mente. Nesta semana, o céu pede um respiro para os pensamentos e uma trégua para o excesso de informação, ainda que a criatividade esteja em alta.

Começando sob a influência da Lua Cheia, o céu do início da semana também ainda reverbera os efeitos da conjunção dos dois benéficos da astrologia, Vênus e Júpiter, que também estão bem próximos do Sol. Além de reforçar o clima geminiano, esse encontro abre espaço para novas ideias e contatos, ajudando quem precisa ampliar conhecimentos e desbravar novos horizontes intelectuais.

Assim, com esse embalo comunicativo, o astral intensamente estratégico da Lua Cheia, que aconteceu, na última quinta-feira, dia 23 – nos primeiros graus do signo de Sagitário e na mesma longitude de Dschubba, a estrela Delta que da Constelação de Escorpião -, começa a perder a iluminação. Ficando cada dia menos visível no céu noturno, a Lua Minguante acontece na próxima quinta-feira, dia 30. Para fechar o mês evocando mais reflexão, a fase lunar mais introspectiva pede para que se encerre ciclos de forma mais sensata.

E ser sábio significa, necessariamente, manter a mente aberta a novas ideias e opiniões. O universo manda esse recado, na próxima sexta-feira, dia 31, com a conjunção formada entre Mercúrio e Urano, em uma união entre o planeta regente da comunicação e do pensamento individual com o gigante gasoso que, na astrologia, representa o patrono da tecnologia, da ciência e também da comunicação em massa. Dessa maneira, o astral incentiva o pensamento crítico e o olhar mais apurado à informação que se dissemina e também que se consome.

Então, enquanto a Lua Minguante ajuda a acalmar os ânimos, o astral também ajuda a ampliar o fluxo de conversas e trocas entre as pessoas. Assim, fica aberto o caminho para quem quiser colocar a cabeça no lugar, sendo mais seletivo em relação à qualidade da comunicação ao passo em que também amplia a capacidade de ouvir novas vozes.

Que você tenha uma semana muito amigável e com ampla diversidade de conhecimentos!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 27 de maio a 2 de junho de 2024.

Áries: A semana pede para você diminuir o ritmo e cuidar mais do seu bem-estar, ariano. Procure conciliar as atividades do trabalho com algo que faça bem para a sua mente e espiritualidade.

Touro: É hora de estar com as pessoas e valorizar as amizades certas, taurino. O astral favorece a sua vida social, mas é fundamental que você seja seletivo e também esteja atento à qualidade das suas conversas.

Gêmeos: Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, é hora de se planejar, geminiano. O novo ciclo chega cheio de oportunidades de expansão, então você precisa estar bem centrado para aproveitar.

Câncer: Veja e reveja as suas crenças, canceriano. É hora de você crescer e também de você acreditar mais nos seus potenciais. Aproveite para expandir conhecimento e se inspirar.

Leão: É hora de estar mais atento aos aspectos mais sutis da sua vida, leonino. Preste atenção nas pessoas e nas relações que são mais profundas e não deixe de compartilhar o que você tem de mais valioso com quem vale a pena.

Virgem: Os seus relacionamentos estão em destaque, virginiano. O céu pede que você esteja mais aberto aos contatos e trocas entre as pessoas, sabendo falar o que sente na hora certa.

Libra: Dê atenção à sua rotina, libriano. É hora de você ter foco no seu trabalho e também lidar com as pessoas de maneira a conciliar interesses e trabalhar bem em equipe.

Escorpião: Você está criativo e também bastante magnético, escorpiano. No entanto, é preciso saber dosar as suas emoções para não acabar se empolgando demais com o que não deve.

Sagitário: O momento pede mais cuidado com o seu bem-estar íntimo, sagitariano. Esteja atento à sua família e dê mais atenção às suas demandas domésticas, sendo diplomático para lidar com relacionamentos.

Capricórnio: Esteja atento à sua comunicação, capricorniano. Fale o que pensa, mas seja mais conciso com as palavras. É hora de buscar bons contatos e prestar atenção no seu entorno.

Aquário: Esteja atento às suas finanças e tudo o que é de valor, aquariano. Busque lidar com as questões práticas da sua vida de maneira bem objetiva, de maneira a gerir bem os seus recursos.

Peixes: Você está mais sensível do que nunca, pisciano. Procure prestar atenção no seu entorno, avaliando as oportunidades que surgirem para você se expressar. Comunique-se de maneira mais clara e corra atrás dos seus sonhos.