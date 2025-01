Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo durante o fim de semana

O tempo não pára e, assim, o primeiro fim de semana de 2025 já chegou! Como o céu sempre conversa com a Terra, a dança dos astros não poderia ser mais inspiradora neste sábado, dia 4, e domingo, dia 5. Isso porque, a Lua Nova ganha corpo e iluminação e passa do sonhador signo de Peixes para adentrar no signo dos começos, Áries.

Sob esse contexto astrológico, com a rainha da noite a patrona das marés passando do último para o primeiro signo zodiacal, muita gente também se despede do recesso de final de ano. Então, nesses últimos dias de folga antes de retornar ao escritório com tudo, o céu pede mais reflexão, cuidado com a saúde mental, o psiquismo e até mais dedicação à espiritualidade.

Aliás, se alguém aí estiver com o sono atrasado, depois de tanta festa, é hora de aproveitar para colocar o descanso em dia. E é bom evitar os excessos, pois os dias de comilança e bebidas à vontade estão contados! Mas, antes de já começar a sofrer porque o próximo domingo promete ser ainda tedioso do que os que acontecem ao longo do ano, lembre-se de nutrir a alma com algo que faça você voltar à rotina com o espírito revigorado.

Dormir bem é a base de tudo, mas fazer alguma atividade relaxante pode ser melhor ainda! Uma caminhada em um lugar bonito, uma visita a alguém querido, um passeio em um ambiente cheio de arte. E até ficar em casa pode ser incrível: ler um bom livro, maratonar a sua série preferida, ouvir uma boa música, investir o seu precioso tempo com os filhos e os companheiros de quatro patas.

Ah, e ainda vale notar que o planeta regente do prazer, Vênus, já está belo e formoso avançando pelo signo de Peixes. Na metafísica astrológica, diz-se que nesse pedaço do zodíaco o mais brilhante dos planetas encontra-se exaltado, pois está esbanjando o seu simbolismo com vigor. Sabe o que isso significa? Pois é, que o astral também está mais sedutor e romântico do que nunca!

Então, já sabe, né? O último fim de semana do recesso de final de ano, que também é o primeiro de 2025, está do jeito que o diabo gosta! É hora de relaxar e aproveitar!

Observe: com cerca de 30% e 40% do corpo iluminado, no sábado, dia 4, e domingo, dia 5, respectivamente, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar. Transitando entre a Constelação de Aquário e a Constelação de Peixes, a rainha da noite ficará visível até antes da meia noite. Na noite do sábado, o nosso satélite natural estará bem ao lado do planeta Saturno, que também está nas dependências do conjunto estelar dedicado ao míitico aguadeiro celeste.

Áries: reabasteça as energias, ariano. É hora de descansar para estar preparado para um novo ciclo!

Touro: esteja com as pessoas que incentivam os seus planos, taurino. É importante conversar com quem encoraja as suas ideias.

Gêmeos: o céu incentiva as aventuras e as atividades em grupo, geminiano. Experimente novas atividades em boa companhia.

Câncer: é hora de planejar o que está por vir, a começar da sua capacidade de lidar com questões emocionais, canceriano. Valorize as pessoas à sua volta.

Leão: o céu traz profundidade para você, leonino. É importante pensar no longo prazo, tendo disposição para aprender sempre.

Virgem: invista na intimidade e nas relações mais próximas, virginiano. É hora de estabelecer vínculos mais profundos.

Libra: seja diplomático como você bem sabe ser, libriano. É preciso saber lidar com as pessoas , ouvindo para ser ouvido.

Escorpião: é hora de encontrar prazer nas coisas simples, escorpiano. É importante estar antenado com as suas necessidades de saúde, especialmente na alimentação.

Sagitário: esteja mais próximo às pessoas mais importantes da sua vida, sagitariano. Invista em programas leves e lúdicos.

Capricórnio: organize a sua casa e a sua mente, capricorniano. É hora de entender as suas necessidades internas.

Aquário: tenha senso de prioridade e divirta-se sem gastar muito, aquariano. O astral pede simplicidade.

Peixes: Você está cheio de energia, pisciano. Aproveite tudo isso para investir no que é essencial para você.