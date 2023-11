Horóscopo do dia: vejas as previsões para todos os signos nesta terça-feira, 21

Virginia Gaia 20/11/2023 - 22:10 Para compartilhar:

Poder pessoal, você tem? Bem, de maneira genérica, todos o têm, em algum nível e de alguma forma. Nesta terça-feira, dia 21, o astral está misterioso, intenso e sem medo de tocar em temas tabu. Sexo, morte, magia ou guerra? Não se acanhe! O astral abre alas para quem quiser ocupar o espaço e dizer: é meu!

Isso acontece por conta de uma conversa bem amistosa entre o guerreiro Marte e o profundo Plutão. Ao lado do Sol, no signo de Escorpião, o planeta vermelho, regente do desejo sexual e também da guerra, acena em um amigável sextil – um ângulo de 60° – para o poderoso patrono do inconsciente e da sexualidade, Plutão. Assim, o contato entre ambos é explosivo: seja pelo amor ou pela dor.

Mas como, na vida, é sempre melhor amar do que fazer a guerra, vale lançar mão das armas de sedução, escolhendo a conquista saudável em vez da destruição e da competitividade. Aliás, que tal levar um pouco desses jogos de poder para que sejam vividos em sua variação mais prazerosa? Afinal, algemas e chicotes no quarto são bem sexy, mas, fora do mundo da fantasia, esse desejo, quando não é bem direcionado, acaba se estabelecendo no trabalho, no cotidiano, na vida pública e até na política. E daí ele perde seu lado luz, somente revelando as piores sombras do ser humano.

Como o astral também conta com a Lua Crescente avançando pelo onírico e também compassivo signo de Peixes, o contexto ajuda a direcionar toda essa energia para algo que nutre a alma. Então, brigas, comportamentos belicosos e destrutivos devem ser evitados. Diferentemente disso, vale direcionar essa força toda para algo que também evoca poder, porém de forma construtiva. Assim, entram em cena as brincadeiras fetichistas e a vontade de dominar pelo prazer e de forma lúdica.

Dessa maneira, mesmo em plena terça-feira de uma semana que está só começando, é possível aquecer lençóis e corações. Porque gente que sabe amar não quer guerra com ninguém!

Observe: passando a marca dos 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol. Visível até quase às 2h da manhã da quarta-feira, dia 22, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação de Aquário. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Fum Al Samakah, a estrela Beta da Constelação de Peixes.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: cuide de você e pegue leve com a sua saúde, ariano. É preciso manter o ritmo, mas sem se afobar.

Touro: faça contatos, veja gente e procure perceber quem realmente agrega à sua vida, taurino. O céu favorece as trocas que acrescentam ideias.

Gêmeos: use o carisma a seu favor, geminiano. É fundamental que você consiga dar direcionamento para os seus projetos, mas sem impositivo.

Câncer: esteja aberto a novos olhares sobre temas que podem até ser velhos conhecidos seus, canceriano. O momento pede mais aprendizado.

Leão: vença seus medos e esteja pronto para transformar, leonino. É hora de você mergulhar profundamente e buscar respostas não óbvias.

Virgem: é hora de dialogar e fazer tudo em conjunto, virginiano. Procure ser justo, equilibrando as coisas.

Libra: não descuide da sua saúde, libriano. É importante que você busque maneiras de dar conta da rotina, mas sem se desgastar.





Escorpião: seduza à sua maneira, escorpiano. É hora de você ser mais objetivo e assertivo em relação ao que você quer.

Sagitário: o dia traz um pouco de introspecção, sagitariano. É hora de você cuidar da sua vida íntima, respeitando o tempo certo para as coisas.

Capricórnio: observe antes de se posicionar, capricorniano. É hora de usar mais a sua sensibilidade, evitando falar demais.

Aquário: cuidado com confusões e com a possibilidade de desperdício, aquariano. Organize os seus recursos para ser mais objetivo.

Peixes: invista mais em você, capriche no visual e não deixe de expressar os seus desejos, pisciano. Só vale tomar cuidado para não exagerar na dose de ousadia!

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias