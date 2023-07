Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta terça-feira, 4

No embalo da semana de Lua Cheia, cujo astral que evoca o planejamento do futuro, o céu desta terça-feira, dia 4, tem um toque de ousadia. Quer construir algo realmente novo? Bem, então não adianta querer repetir as mesmas fórmulas nem tentar mudar só por fora: é preciso virar tudo, começando pelo que está lá dentro.

O Sol está passando pelo signo de Câncer, o mais interno, íntimo e sensível do zodíaco. Por sua vez, a Lua – que, além de ser o astro mais rápido a se movimentar no céu é também regente do signo do caranguejo – ingressa em Aquário. Com essa movimentação, o astral ganha ares rebeldes, revolucionários e, claro, inovadores. Vale então a dica de considerar a virada do semestre e, caso algo planejado para o ano ainda não tenha ganhado corpo, é hora de fazer diferente.

O reforço ao caráter transformador se dá pelo fato da rainha da noite dar um abraço no profundo Plutão, pouco antes de deixar o signo de Capricórnio. Por isso, vale lembrar algo que parece óbvio, mas ainda é confuso para gente: só é possível obter-se resultados diferentes na vida, se o caminho até lá também for executado de outra forma. E é aí que está a chave para uma real evolução. Afinal, para mudar padrões incômodos, é preciso ser e estar consciente.

Para Sigmund Freud, o pai da psicanálise, identificar padrões de repetição é um ponto chave para o devido tratamento das neuroses. É por meio dos comportamentos e experiências que insistem em voltar no histórico de vida do paciente que se pode entender o funcionamento do aparelho psíquico. A partir daí, ao elaborar como o psiquismo está lidando com determinados temas, o indivíduo se liberta das amarras invisíveis que resultam de traumas e experiências passadas.

Por isso, nesta terça-feira, ouse ser diferente! Faça do seu jeito para conectar-se ao que reverbera no seu coração. O que toca a alma eleva o espírito!

Observe: com pouco menos de 100% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende, ao Leste, a partir das 19h. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite cruzará o céu em direção ao Oeste alinhada a Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia. O nosso satélite natural ficará visível até o amanhecer da quarta-feira, dia 5, quando será encoberta pelo brilho do astro-rei.

Áries: você está bastante sociável e comunicativo, ariano. Entretanto, é preciso tomar cuidado para não acabar ficando disperso.

Touro: exerça a sua liderança de maneira inteligente, taurino. É preciso buscar crescimento no âmbito profissional, mas isso deve ser calmo e consciente.

Gêmeos: aprenda com as pessoas à sua volta, geminiano. É preciso investir em cultura e buscar novos horizontes.

Câncer: inove e renove-se, canceriano. Pense que, para o novo entrar, é necessário saber se desprender do passado.

Leão: invista nos seus relacionamentos, leonino. É importante fazer parcerias e lidar com as pessoas de maneira equilibrada.

Virgem: concentre-se, virginiano. É preciso ter foco para ser produtivo, procurando também ter mais leveza no dia a dia.

Libra: use o seu poder de persuasão elevado para chegar onde deseja, libriano. É hora de ser espontâneo e aplicar o que você tem de melhor.





Escorpião: cuide da sua casa e do seu universo interno, escorpiano. É importante olhar para dentro para evoluir.

Sagitário: ouça antes de falar, sagitariano. A sua mente está agitada e pode acabar trazendo problemas se você falar demais.

Capricórnio: organize os seus recursos para otimizar resultados, capricorniano. É sempre possível ser mais racional com as finanças, mas sem se estressar demais por isso.

Aquário: use a intuição e siga em frente, aquariano. O astral pede um pouco de ousadia e autoconfiança.

Peixes: cuide do seu bem estar interno, pisciano. É preciso dar atenção à saúde em um nível amplo, o que inclui temas psíquicos.

