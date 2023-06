Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda-feira, 19

É o primeiro dia da semana, aquele que muita gente odeia por princípio. O tempo está frio e, com isso, sair da cama pode ficar um pouco mais difícil. Afinal, nada melhor do que as cobertas dispostas em múltiplas camadas para aquecer corpos e corações no inverno. Entretanto, esta segunda-feira, dia 19, quer ensinar o valor da coragem e da persistência para quem quer realizar-se na vida.

A Lua Nova avança domiciliada, no signo do qual é regente: Câncer. Ao virar a madrugada em um harmonioso trígono – um ângulo de 120° – com Saturno, ela leva sua magia para encantar os gigantes Júpiter e Saturno. Também em harmonia no céu, eles estão em um diálogo astrológico que ajuda a revisar os passos em todos os projetos de longo prazo, as grandes metas para vida e tudo que demanda planejamento.

Então, nada de ficar enrolando! É preciso encarar com frieza (Opa! Desculpe o trocadilho!) que, para aquilo que se deseja conquistar, não pode haver tempo ruim (Opa! Mais um!). Porque é preciso, antes de qualquer coisa, encarar as coisas com leveza e bom humor. E a Lua, na astrologia, atua como uma espécie de matriarca do humor e todas as suas oscilações, dada a associação simbólica que fizemos, desde a Antiguidade, com a influência dela no nível dos oceanos e nas marés, em função da gravidade.

Entretanto, além da Lua, Júpiter e Saturno – os regentes dos grandes ciclos de tempo – também foram associados a diferentes estados de espírito na metafísica astrológica. Enquanto o primeiro estaria associado ao otimismo, o segundo seria a imagem do pessimismo. E, assim, essa dupla de gigantes gasosos também dá seus pitacos na disposição geral das pessoas, aqui na Terra.

Fato curioso é que esses dois planetas – que, juntos, contabilizam quase 90% da massa que orbita o Sol – também são os campeões no número de satélites naturais. Exercendo forte atração gravitacional, Júpiter tem atualmente 95 luas, enquanto Saturno já chegou à marca de 124 satélites naturais identificados até o momento. E vale lembrar que esses números podem aumentar a qualquer momento, pois novos corpos orbitando esses planetas podem ser confirmados.

Bem, seja lá como for, vale lembrar dessa associação cultural que fizemos entre o humor e a gravidade para refletir. Nesses dias em que tudo parece amanhecer mais pesado, quem deixa o clima mais leve é que atrai mais gente à sua volta. Pois, diferentemente da matéria que constitui os corpos celestes, o ser humano é um tipo de matéria muito especial, pois tem sentimentos!

Observe: ainda muito próxima ao Sol, a Lua Nova estará ausente do céu noturno. Para os amantes do céu que estiverem em um local com pouca poluição luminosa, será possível identificar os planetas Vênus e Marte, próximos ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Câncer, eles ficarão visíveis até às 21h, aproximadamente. Nas dependências da Constelação de Aquário, Saturno ascenderá, ao Leste, por volta das 22h30, ficando depois visível até o amanhecer. Por sua vez, Júpiter, na Constelação de Áries, ficará visível, ao Leste, das 3h, aproximadamente, e até o nascer do Sol.

Áries: com a sensibilidade em alta, você precisa resolver todas as demandas, mas sem se abalar muito, ariano. Procure cuidar do seu bem-estar íntimo.

Touro: comunique-se com bom humor, taurino. Converse com as pessoas e mostre-se aberto ao diálogo para chegar onde você quer.

Gêmeos: tenha foco, geminiano. É preciso estabelecer prioridades, evitando espacialmente os gastos desnecessários.

Câncer: dê um reforço na autoestima cuidando um pouco mais do seu corpo e aparência, canceriano. Assim, você brilhará o suficiente.

Leão: olhe para dentro, leonino. O céu está cheio de sensibilidade para você, então ative a sua intuição e vá em frente.

Virgem: esteja em diferentes ambientes, virginiano. É preciso sentir o clima antes de se expor, mas é sempre válido dar espaço às mais diversas pessoas.





Libra: dê foco no trabalho e na carreira, libriano. O momento pede para você investir nos seus planos, abraçando os desafios que surgirem.

Escorpião: busque agir com sabedoria, escorpiano. É hora de ouvir as pessoas mais velhas e experientes que você na hora de tomar decisões.

Sagitário: a magia está no ar para você, sagitariano. Use o sexto sentido a seu favor, também direcionando a fé e o pensamento positivo para o que você deseja.

Capricórnio: troque informações com as pessoas e seja paciente, capricorniano. É preciso saber dialogar com quem está por perto.

Aquário: mesmo que o dia seja bastante corrido, você não pode abrir mão de uma rotina saudável, aquariano. Aliás, alimente-se com equilíbrio.

Peixes: seja criativo, pisciano. É hora de colocar em prática as suas ideias mais ousadas, só tomando cuidado com possíveis exageros.

