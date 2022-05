Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 9

Vamos nos organizar para começar esta semana tão intensa com o pé direito? Olha, muita coisa acontece até o fim de semana e, então, para nos ajudar a colocar as coisas no lugar, a Lua Crescente ingressa nesta segunda-feira, dia 9, no sistemático signo de Virgem. Tem pendências para resolver? Coloque tudo na sua listinha de afazeres e não se desespere!





É que não estamos em uma Lua Crescente qualquer, pois ela acontece entre dois eclipses poderosos. O próximo, aliás, será visível no Brasil. Por isso, é bom estimular o seu lado virginiano e fazer tudo fluir, pois é preciso deixar a casa em ordem para receber as novidades que estão por vir. É importante notar que estamos em um intervalo entre um Eclipse Solar e um Eclipse Lunar. Quando os eclipses acontecem nessa ordem, é comum que novas situações apareçam para eclipsar o passado.

Os Eclipses Solares, por ocultarem o Sol e acontecerem sempre em uma Lua Nova, falam sobre transformações em relação ao futuro. É preciso mudar a si mesmo ou a consciência para fazer algo novo ou que está por vir. Por isso, reforçam a ideia de que o novo é inevitável e é por isso que devemos nos transformar para abraçar o futuro.

Já os Eclipses Lunares, por sua vez, como obscurecem a Lua e acontecem sempre em uma Lua Cheia, falam de assuntos do passado que precisam ser ressignificados. Por isso, costumam trazer situações ocultas ou mal resolvidas para serem resolvidas, mexendo mais com as emoções que precisam ser equilibradas para que se possa seguir em frente.

Bem, então agora você já sabe: se tem algo para arrumar na sua casa – tanto no sentido figurado como literal – a hora é agora!

Observe: perto de alcançar 60% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta no céu logo depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste até ficar abaixo do horizonte, ela nos fará companhia até pouco antes da 1h, já na madrugada da terça-feira, dia 10. A rainha da noite estará em meio à Constelação de Leão , entre Regulus e Algieba, as estrelas Alfa e Gama, respectivamente, desse conjunto estelar. Enquanto Regulus cintila em tom azulado, Algieba tem brilho amarelado. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural estará também na mesma longitude de Phecda, a estrela Gama da Constelação da Ursa Maior que, como fica mais próxima ao Polo Norte Celeste, é de difícil visualização para quem observa do Hemisfério Sul.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: mexa-se, ariano. O momento pede atenção à sua agenda e organização. Não adianta ter pressa, mas é preciso colocar as coisas em seu devido lugar.

Touro: aproveite o momento inspirado para propor novas ideias, taurino. É hora de ser criativo e mostrar suas aptidões.

Gêmeos: procure ser mais discreto, geminiano. O dia pede mais para você observar as coisas do que sair por aí fazendo e falando tudo para todo mundo.

Câncer: aproveite o momento de mente acelerada para colocar algumas ideias em prática, canceriano. Só cuidado para não se exceder na ansiedade.

Leão: saiba valorizar as coisas certas, leonino. É fundamental que você esteja atento aos detalhes, especialmente no que envolver as suas finanças.

Virgem: aproveite o momento cheio de energia para usar a intuição e filtrar as companhias, virginiano. Cuide do seu corpo e saúde.

Libra: procure dormir bem e descansar para começar a semana cuidando da sua saúde, libriano. Evite também as chateações, adaptando-se às surpresas.

Escorpião: pense nos seus projetos e valorize quem o apoia, escorpiano. É importante que você saiba selecionar as pessoas ao seu lado.

Sagitário: pense nos planos e projetos de longo prazo e faça acontecer, sagitariano. É importante saber exercer a liderança de forma sábia.

Capricórnio: esteja aberto para ouvir diferentes opiniões e pontos de vista, capricorniano. O momento pede compreensão e foco nos estudos.

Aquário: vire páginas sem medo, aquariano. Se necessário, peça ajuda a quem você confia. É importante não assumir tudo sozinho sem dividir decisões.

Peixes: ouça mais as pessoas e fomente o diálogo, pisciano. Os seus relacionamentos estão em destaque, então mostre-se disponível para ajudar.