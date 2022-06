Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 6

Esta segunda-feira, dia 6, amanhece produtiva, cheia de vontade de fazer com dedicação e esmero as coisas mais simples e fundamentais. E nada – mas nada mesmo – de ostentação, pois as coisas mais importantes da vida têm cheiro de café e pão quentinho, aquela dupla gostosa que ainda é insuperável para começar um dia perfeito.

É com esse pique, inspirado pelo ingresso da Lua Nova no signo de Virgem, que receberemos o primeiro dia útil da semana. O simbolismo virginiano representa um dos pilares mais importantes do processo de sedentarização do ser humano: a agricultura. O ato de cuidar da terra e colher os frutos do trabalho bem feito pode não ter o mesmo glamour de outras imagens bem mais pomposas que temos entre os signos zodiacais, mas essa atividade é, sem dúvida, das mais relevantes.





Não é à toa que, nesse signo mutável do elemento terra, o planeta Mercúrio encontra a sua face mais adaptável. Nessa porção de 1/12 da eclíptica – a faixa no céu por onde vemos passar o Sol, a Lua e todos os planetas do Sistema Solar -, o astro regente da comunicação encontra a sua manifestação mais mundana, mas não com menos importância. Afinal, o planeta mais próximo ao Sol pode ser pequeno e de difícil visualização na esfera celeste, mas ninguém tira dele o status de mensageiro dos deuses, já que está sempre fazendo companhia ao nosso astro-rei.

Entender esse simbolismo na vida cotidiana significa perceber o papel indispensável de quem, muitas vezes, pode passar despercebido em uma sociedade que, cada vez mais, valoriza o status social. Pois a vida acontece com mais intensidade quando está sem filtro e fotos com efeitos cenográficos para receber curtidas que não nutrem a alma. E, dessa forma, o astral cumprimenta o porteiro pelo nome, não somente para ser simpático, mas especialmente para ser gente como a gente.

Dispa-se dos itens desnecessários! A semana está só começando e, de cara, já nos lembra que felicidade rima com verdade e simplicidade.

Observe: com mais de 40% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, desde o pôr do Sol e até aproximadamente às 23h30, quando ficará abaixo do horizonte visível. A rainha da noite estará em meio à Constelação de Leão, na porção que corresponde ao meio do corpo desse mítico felino celestial. O nosso satélite natural também estará na mesma longitude de Alula Australis e Alula Borealis, as estrelas Xi e Nu da Constelação de Ursa Maior, respectivamente, que marcam as patas traseiras desse animal estelar, localizado ao Norte.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Áries: o dia promete agitação e muita coisa para fazer, ariano. Por isso, é importante manter o pique e o bom humor. Saiba trabalhar em equipe.

Touro: comece a semana fazendo algo prazeroso, taurino. Não deixe de se cuidar e de se agradar um pouco ao longo do dia.

Gêmeos: você pode até estar querendo ficar um pouco mais quieto no seu cantinho, geminiano, mas o dia promete novidades. Não deixe de estar perto da família.

Câncer: o dia favorece as atividades mentais e intelectuais, canceriano. Aproveite para conversar com as pessoas e ampliar conhecimentos.

Leão: organize os seus valores, leonino. É importante fazer o dinheiro render para poder desfrutar de alguns pequenos prazeres.

Virgem: é hora de usar a intuição e a criatividade, virginiano. Aproveite para cuidar do visual e exercer o seu carisma.

Libra: procure começar a semana com o pé direito, libriano. Para isso, é importante dormir bem e respeitar o seu tempo para descanso.

Escorpião: pense no futuro sem deixar de viver o presente, escorpiano. É hora também de perceber quem são as pessoas realmente importantes para você.

Sagitário: invista na sua carreira e na sua capacidade de realização, sagitariano. Só tenha cuidado para não criar expectativas demasiadamente elevadas.

Capricórnio: ouça antes de agir, capricorniano. O céu ajuda você e absorver conhecimentos e lidar com pessoas que o estimulam intelectualmente.

Aquário: cuide dos temas ligados à família e à ancestralidade, aquariano. É importante deixar os tabus de lado e conversar com as pessoas mais íntimas em profundidade.

Peixes: faça bons acordos e parcerias, pisciano. O astral inspira você a trabalhar em conjunto, sendo diplomático e comunicativo.