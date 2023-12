Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 4

Virginia Gaia 04/12/2023 - 0:14 Para compartilhar:

O que é fundamental em um relacionamento, independente do tipo? Amizade, negócios, amor ou o que quer que seja: relaciona-se bem aquele que é capaz de entender o outro e agir com reciprocidade. Por isso, é preciso estar atento e forte para saber dizer sim e também para fincar o pé no não, quando for necessário.

Nesta segunda-feira, dia 4, a semana começa com a Lua Cheia, já prestes a tornar-se Lua Minguante, ingressando no detalhista e seletivo signo de Virgem. Junto a isso, o relacional planeta Vênus adentra nos profundos e intensos domínios do signo de Escorpião. Dessa maneira, o céu parece querer mais pactos de sangue e menos acenos superficiais. Afinal, quem está ao seu lado?

Então, é preciso ser sincero, despindo a alma de encontros que não levam a nada. Ou, então, despindo o corpo para aqueles que buscam os encontros de almas. Na metafísica astrológica, diz-se que Vênus está em exílio quando mergulha nas águas escorpianas, já que, nesse ponto do zodíaco, o brilhante planeta está do lado oposto a Touro, do qual é regente.

Mais sexual do que propriamente afetivo, Vênus em Escorpião transpira desejo, o que muitas vezes acaba se tornando apego. Assim, sobrepondo o poder da sedução em detrimento do diálogo racional, esse posicionamento astrológico favorece mais as paixões fulminantes do que a serenidade amorosa. Por isso, vale aproveitar o aspecto mais luminoso do planeta brilhante quando passa pelas águas turvas escorpianas e buscar equilíbrio naquilo que tem sua dose de mistério por natureza: a sexualidade humana.

Tem algo que precisa ser resolvido ou elucidado sobre o que acontece debaixo dos lençóis? Bem, aproveite esses dias para trazer essas questões à tona. Só é preciso tomar cuidado para usar as palavras certas. Afinal, quanto maior a profundidade das conversas, maior é o risco de tocar em feridas mal cicatrizadas.

Observe: já com cerca de 50% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 0h30 da madrugada da terça-feira, dia 5, pouco antes de chegar ao aspecto exato da Lua Minguante. O nosso satélite natural ficará depois visível até o amanhecer. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite estará também alinhada a Suhail, a estrela Lambda da austral Constelação da Vela.

Áries: a semana começa já bastante atribulada, ariano. Organize a sua rotina e também a agenda para fazer tudo com serenidade.

Touro: a segunda-feira pede que você tenha mais firmeza em relação ao que quer, taurino. Só cuidado para não parecer demasiadamente individualista.

Gêmeos: vá com calma, geminiano. Não deixe de estar próximo às pessoas mais íntimas, mesmo que o dia seja atribulado.

Câncer: procure se expressar com clareza, canceriano. Então, invista no diálogo, pensando bem nas suas palavras.

Leão: invista no que é prioritário e deixe para trás o que pode ficar para depois, leonino. É importante ter foco.

Virgem: use a sua sensibilidade para saber por onde começar, virginiano. É hora de valorizar o que você tem de bom e agir de forma assertiva.

Libra: procure começar a semana dando prioridade ao seu bem-estar de forma ampla, libriano. É fundamental que você fomente a serenidade.





Escorpião: o dia pede mais habilidade para lidar com as pessoas, escorpiano. É hora de saber quem é quem ao seu lado.

Sagitário: planeje-se e faça bons contatos, sagitariano. O momento pede mais foco para poder realizar os seus sonhos mais ambiciosos.

Capricórnio: esteja aberto a novas opiniões e pontos de vista, capricorniano. Tenha cuidado com ideias ultrapassadas.

Aquário: vire páginas, mas não deixe de pensar em quem está próximo, aquariano. É preciso honrar compromissos com seus parceiros mais fiéis.

Peixes: procure ser justo nas trocas que você tem com as pessoas, pisciano. O astral pede mais conversas abertas e produtivas.

