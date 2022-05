Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 30

O primeiro dia útil da semana chega embalado pela Lua Nova, cujo aspecto exato acontece logo pela manhã. Assim, dá para sair da cama com muito pique para fazer e acontecer neste penúltimo dia do mês de junho. Mãos à obra!

Como sempre acontece na Lua Nova, temos o encontro entre o Sol e a Lua na mesma longitude. Essa matemática se repete todos os meses, fazendo a rainha da noite mergulhar na luminosidade do nosso astro-rei em um ponto específico do céu. Seguindo os estudos astronômicos e astrológicos que estão no cerne da nossa cultura desde os tempos da Babilônia e que consolidam-se na Grécia Antiga com o famoso Cláudio Ptolomeu, devemos observar, além do signo zodiacal, a estrela mais próxima – ou na mesma longitude – desse abraço luni-solar.





Então, o novo ciclo que tem início nesta segunda-feira é embalado pela Lua Nova no signo de Gêmeos, com o Sol e a Lua unidos a Aldebaran, a estrela Alfa da Constelação de Touro. Aldebaran tem forte brilho alaranjado no céu noturno, já que representa uma das mais cintilantes estrelas que vemos aqui na Terra. Como estamos com o Sol bem junto dela, então a teremos por um tempo ausente das noites estreladas, já que ela cruzará o céu de Leste a Oeste junto ao nosso astro-rei, ao longo do dia, ocultada pelo brilho solar.

Mas, ainda que o nosso astro doador de luz e de vida seja capaz de ocultar Aldebaran por um curto período, quando está ao lado dela no céu, o Sol é bem pequeno se comparado a essa estrela que pertence à classe das gigantes vermelhas. O diâmetro de Aldebaran é aproximadamente 45 vezes maior do que o do Sol e só a vemos pequena porque está a uma distância de cerca de 65 anos-luz. Na Constelação de Touro, ela marca o olho desse mítico animal no qual Zeus, o deus dos deuses, se transformou para conquistar Europa, a bela filha do rei da Fenícia, segundo a mitologia grega.

Com esse encontro celeste tão especial, unimos o simbolismo da realeza solar, o aspecto mágico lunar, as características altamente comunicativas do signo de Gêmeos e a força brutal da conquistadora Aldebaran. É muita energia concentrada para fazer aflorar a criatividade, as novas ideias e a vontade de inovar! Nesta segunda-feira, não tenha medo: mantenha o olhar firme e siga em frente disposto a trocar ideias e experiências!

Observe: como a Lua Nova estará ausente do céu, em meio à Constelação de Touro e muito próxima ao Sol, vale aproveitar a oportunidade para visualizar alguns dos planetas do nosso Sistema Solar. Saturno, em meio à Constelação de Capricórnio, ascenderá ao Leste pouco antes das 23h; Júpiter e Marte ainda conjunção, na Constelação de Peixes, chegam ao céu por volta das 2h, e mais abaixo, Vênus, também na Constelação de Peixes, estará visível aproximadamente a partir das 4h.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Áries: você está cheio de energia para realizar e com a mente fervilhando ariano. Siga em frente nos seus planos e só tome cuidado com a ansiedade.

Touro: cuidado com gastos imprevistos, taurino. Aproveite esse momento para poupar algumas economias e fazer investimentos sem correr muitos riscos.

Gêmeos: você está com o carisma em alta, geminiano. Só tome cuidado para não exagerar pelo individualismo. Cuide do seu corpo e visual.

Câncer: procure dormir bem para poder encarar a semana que promete muitas atividades, canceriano. Preste também atenção aos seus sonhos.

Leão: cuidado com a possibilidade de dispersão por conta de ficar ouvindo muitas opiniões, leonino. Peça ajuda somente a quem realmente importa.

Virgem: exerça a liderança com sabedoria, virginiano. Comunique-se melhor com as pessoas à sua volta e evite discussões desnecessárias.

Libra: ouça diferentes opiniões antes de falar o que pensa, libriano. É importante estar aberto à revisão de pontos de vista.

Escorpião: use a intuição a seu favor, escorpiano. Preste atenção aos detalhes e evite incluir pessoas que não são muito íntimas nas suas questões pessoais.

Sagitário: o dia favorece o diálogo, sagitariano. Seja diplomático e evite falar sobre o que você não conhece direito.

Capricórnio: procure manter uma alimentação saudável, capricorniano. É importante também prestar atenção no humor e investir no trabalho em equipe.

Aquário: mesmo que o dia seja muito corrido, separe um tempo para cuidar de você, aquariano. É importante que você se agrade de vez em quando.

Peixes: resolva as questões familiares sem ficar ansioso, pisciano. Se tiver que providenciar algo para a casa, também evite tomar decisões impensadas.