Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 27

A semana começa cheia de querer falar, se expressar e colocar todos os sentimentos para fora. Quer transbordar? Calma! Só não vale acabar sendo tão intenso a ponto de acabar limitando a fala de outras pessoas! Pois, nessa vida, é preciso saber respeitar a coletividade, entendendo a si mesmo ao passo em que também damos espaço para os outros.

Nesta segunda-feira, dia 27, a Lua Minguante já está ausente do céu, já que a Lua Nova chegará logo, na terça-feira, dia 28. Com a rainha da noite tão próxima do Sol, a Lua ascende no horizonte praticamente junto ao nosso astro-rei e, então, fica bem difícil de vê-la. Com essa imagem em mente, o céu nos inspira a refletir mais e agir menos, embora o astral esteja bastante cheio de ideias e muita vontade de se comunicar.





A Lua Minguante, passando pelo comunicativo signo de Gêmeos, tem encontro marcado com Mercúrio, também ficando em harmonia com o realista Saturno, porém em tensão com o sonhador Netuno. Então, é hora de manter os pés no chão, mesmo que o Sol canceriano clame por rompantes emocionais. Aproveitando esse clima que pede mais harmonia e troca de emoções por meio da fala racional, é hora de saber negociar, ouvir e entender.

O bom de tudo isso é que o regente da ação, o avermelhado Marte, também engata uma boa parceria junto ao gigante dos anéis, Saturno. Na prática, isso ajuda a agir com mais responsabilidade e prudência. Como a patrona das águas, bem nessa fase que antecede a Lua Nova, também engata um flerte amistoso com o planeta guerreiro, então podemos nos inspirar para fazer acontecer em prol das pessoas ou ao menos pelo cuidado com quem é mais frágil.

Afinal, forte mesmo é aquele que pode abraçar e acolher em vez de medir espaço com seus pares. Por isso, vale inspirar-se na elevação das marés, cujo ápice será exatamente no aspecto exato da Lua Nova que se aproxima, para elevar também o humor.

Sorria a acolha: faz bem para a alma!

Observe: a Lua Minguante, já na véspera da Lua Nova, estará ausente do céu noturno devido a sua proximidade ao Sol. Porém, ainda dá tempo de ver a grande concentração de planetas visíveis a olho nu deslocando-se, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada. O primeiro a surgir no Leste será Saturno, na Constelação de Capricórnio, pouco depois das 21h. Depois da meia noite da terça-feira, dia 28, poderemos ver Júpiter, em meio à Constelação de Cetus. Marte ascende pouco antes da 1h30, em meio à Constelação de Peixes. Para arrematar a noite, Vênus – a Estrela da Manhã -, surge no céu depois das 4h30, em meio à Constelação de Touro, antes de Mercúrio, também em meio a esse conjunto estelar, que poderá ser visto a partir das 5h30, aproximadamente.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: você está cheio de energia e com muita atividade mental, ariano. Procure se concentrar para evitar a dispersão e não deixe de aplicar a sensibilidade.

Touro: use bem a intuição e o sexto-sentido, taurino. É hora de você perceber o que é mais importante, poupando as suas energias com o que não for fundamental.

Gêmeos: use o seu carisma para se comunicar com maior presteza, geminiano. O dia promete destaque pessoal, então é bom evitar as palavras em excesso.

Câncer: trabalhe a sua energia e cuide da espiritualidade, canceriano. É bom começar a semana em ritmo gradual, dando atenção ao seu sexto sentido.

Leão: preste atenção nas pessoas à sua volta e perceba quem pode acolher suas necessidades, leonino. É fundamental saber ser seletivo em relação às companhias.

Virgem: pense no longo prazo e invista na sua carreira, virginiano. Você precisa olhar para as suas atitudes, investindo na boa comunicação.

Libra: ouça as pessoas mais velhas e experientes, libriano. É preciso saber lidar também com as opiniões e visões diferentes das suas.

Escorpião: cuidado com o radicalismo, escorpiano. Você está com muita vontade de virar páginas e tomar decisões bruscas, mas é preciso ter cuidado com a impulsividade.

Sagitário: invista nas parcerias, sagitariano. O céu também pede que você converse com pessoas diferentes para poder estabelecer laços de confiança.

Capricórnio: dê atenção às questões do dia a dia, capricorniano. Não esqueça de que é preciso pensar no futuro sem descuidar do tempo presente e da rotina.

Aquário: seja criativo, aquariano. Aproveite também o poder de persuasão em alta para conquistar e convencer as pessoas do que você quer.

Peixes: o dia pede mais introspecção e cuidado com a intimidade, pisciano. Não esqueça de dar atenção à família e às pessoas próximas.