Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 25

O primeiro dia útil da semana chega com muita emoção! Dá para imaginar que já estamos a poucos dias do mês de agosto? Pois é, o tempo passa voando e é com esse pique que esta segunda-feira, dia 25, pede mais maturidade para lidar com as demandas que não param de chegar. Mantenha a calma, pois é possível, sim, terminar tudo o que precisa ser feito.







A Lua Minguante ingressa no emocional signo de Câncer, onde a rainha da noite se sente em casa. Já com pouca iluminação e chegando bem tarde ao céu, a Lua parece se recolher ainda mais nesses dias para estimular a reflexão. Junto a essa Lua introspectiva teremos também uma tensão formada entre os planetas Vênus, regente dos relacionamentos, e Júpiter, o patrono da expansão.

Com essa combinação de aspectos, é preciso tomar cuidado para que a pressa e a ansiedade não acabem por se transformar em pressão direcionada para as pessoas que estão à nossa volta. Sabe quando há aquela vontade geral de resolver tudo de uma vez, mas há quem pese a mão e acabe sendo o rei da pressão emocional, fazendo com que as pessoas se fechem? Pois é: não seja essa pessoa!

Afinal, é sempre bom lembrar que todo mundo tem um calo que machuca em algum lugar. E boletos para pagar que são verdadeiros sapatos apertados nos pés. Por isso que, mesmo nos piores e mais agitados dias, é vital lembrar da gentileza, da educação e do cuidado com o outro, seja ele quem for. Vejamos então o lado bom de tudo isso: essa mesma Lua Minguante muito sensível também fará um aspecto harmônico com o estruturado Saturno, o planeta regente da responsabilidade.

Na prática, isso ajuda a perceber quem, ao nosso lado, pode estar mais quietinho do que o habitual. E daí vale pegar carona no simbolismo materno da Lua, oferecendo aquela palavra amiga. Pois perguntar se alguém precisa de ajuda, oferecer apoio e ser acolhedor não custa nada, mas pode ser a chave de ouro no dia de alguém. A vida fica muito mais leve quando as pessoas cedem um chinelo velho para acomodar nossos pés cansados.

Observe: a Lua Minguante está cada vez mais próxima ao Sol e ascende ao Leste pouco antes do amanhecer. Com menos de 10% de iluminação, o nosso satélite natural ascende ao Leste somente depois das 5h da manhã da terça-feira, dia 26. Ao lado de Vênus, ela aparecerá em meio à Constelação de Gêmeos, da mesma forma que esse brilhante planeta que é conhecido, desde a Antiguidade, como Estrela da Manhã. Visível por pouco tempo no céu, a Lua estará perto de Tejat Posterior, a estrela Mu da Constelação de Gêmeos, e na mesma longitude de Mirzan, a estrela Beta da Constelação do Cão Maior.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Áries: evite o drama, ariano. É hora de manter o otimismo em alta e pegar leve com você mesmo e com as pessoas.

Touro: procure ter uma comunicação amigável, taurino. Você está com o seu carisma em alta, mas é preciso saber dosar as palavras.

Gêmeos: saiba eleger prioridades, geminiano. Não saia comentando sobre planos com todas as pessoas, evitando fofocas e conversas improdutivas.

Câncer: você está sensível e um tanto introspectivo, canceriano. Aproveite para cuidar de você para manter a autoestima lá em cima.

Leão: preste atenção nos detalhes, leonino. É importante cuidar da espiritualidade e estar com a intuição em alta.

Virgem: evite falar demais sobre os outros, virginiano. O momento pede mais discrição. Seja delicado e distribua otimismo para quem estiver por perto.

Libra: invista na sua carreira, libriano. É fundamental que você tenha planos e projetos, mas é preciso também estar atento aos contatos e ao relacionamento com figuras de autoridade.

Escorpião: o dia favorece o aprendizado, escorpiano. Evite também fazer julgamento precipitado das pessoas, sendo justo ao observar as atitudes dos outros.

Sagitário: divida decisões difíceis com as pessoas mais íntimas, sagitariano. O dia pede também que você vença medos e encare as situações de frente.

Capricórnio: estimule as boas conversas e o diálogo, capricorniano. O dia é sensível para os seus relacionamentos e parcerias.

Aquário: é importante manter o equilíbrio e aplicar a inteligência emocional nas situações cotidianas, aquariano. Mantenha o foco no trabalho.

Peixes: a sua criatividade está em alta, mas é preciso evitar o excesso de expectativa, pisciano. Faça uma coisa de cada vez e mantenha firmeza nas suas ações.