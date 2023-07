Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 24

A semana está só começando, então é preciso ir com calma e ponderação. Para tudo, lembre-se do sempre sábio conselho que está por trás da expressão: “nem tanto ao mar e nem tanto à terra”. Nesta segunda-feira, dia 24, o céu evoca firmeza de ação, mas com muita compreensão do entorno, especialmente das pessoas. Então, faça tudo no ritmo que o primeiro dia útil da semana requer, mas pegue leve!

Até porque é o último dia de Lua Nova. O aspecto exato da Lua Crescente, que é quando a Lua fica exatamente a um ângulo reto – ou seja, a 90° – do Sol, acontece na noite da terça-feira, dia 25. Então, vale aproveitar esse finalzinho da fase inicial da Lunação para ser comedido. Ah, e ainda tem mais um detalhe: a rainha da noite está passando pelos domínios zodiacais do signo de Libra.

Dessa maneira, embora o Sol agora avance pelo signo de Leão, onde há espaço para todo tipo de exagero e de grandeza pessoal, vale amaciar a juba, buscando maior entendimento do poder de ser comedido. Pois, vale lembrar, o planeta regente da ação, Marte, está avançando a passos largos, no signo de Virgem, engatando no céu uma notável tensão com Saturno, em Peixes. Com esse cabo de guerra entre os dois planetas mais austeros da astrologia, é hora de evitar as ações muito empolgadas e pouco pensadas.

Por isso, o astral está mesmo querendo fazer valer a regra que diz que não se deve fazer com os outros o que não gostaria que fizessem com você. E é daí que é preciso entender o Sol leonino, para além do estereótipo muitas vezes difundido por aí de que as pessoas sob a influência de Leão são demasiadamente vaidosas e cheias de si. Na verdade, é também neste signo Fixo do elemento Fogo que reside a nobreza de ação e de sentimentos.

Então, tem algo mais nobre do que se preocupar com os outros? E ato mais solar do que aquecer corações e distribuir luz por aí, despretensiosamente, só para tornar tudo mais alegre e leve? Pois é, a semana começa assim. Então esteja aberto aos prazeres simples, às interações leves e aos sentimentos recíprocos.

Um excelente início de semana para você!

Observe: com cerca de 40% do corpo iluminado, Lua Nova estará alta no céu, mas ligeiramente a Oeste, ficando visível desde o pôr do Sol e até por volta das 23h30. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite avançará em direção ao Oeste, ficando cada vez mais próxima de Spica, a estrela alfa que representa o ramo de trigo nas mãos da mítica jovem ilustrada nesse conjunto estelar. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também chegará à mesma longitude de Foramen, nome popular dado, na Antiguidade, à estrela Eta da austral Constelação de Carina e sua nebulosa circundante.

Áries: ponderação é palavra de ordem, ariano. É preciso fazer tudo de forma leve, especialmente nas interações sociais.

Touro: é importante manter o foco para ser produtivo, mas sem sucumbir à ansiedade, taurino. Procure fazer tudo de forma tranquila, dando o tempo certo às coisas práticas.

Gêmeos: seja criativo e demonstre suas habilidades, mas sem querer forçar a barra, geminiano. É preciso se expressar, mas também dar espaço para os outros.

Câncer: vpa pelas beiradas, canceriano. O dia pede mais discrição, equilíbrio emocional e cuidado com o seu bem-estar íntimo.

Leão: fale o que pensa, mas saiba ouvir na mesma medida, leonino. É hora de ter boas ideias e conversas produtivas.

Virgem: cuide de você e dos seus recursos, virginiano. É hora de investir bem o seu dinheiro e dar corpo a novos projetos.





Libra: comece a semana com um bom reforço no amor próprio, libriano. Sem fazer nada muito especial, cuide do seu corpo e aparência.

Escorpião: a segunda-feira chega cheia de sensibilidade para você, escorpiano. Olhe para dentro e perceba as coisas na sutileza.

Sagitário: invista na sua vida social, mas evite o excesso de cobranças, sagitariano. É preciso estar com as pessoas, mas ser seletivo em relação ao que você ouve.

Capricórnio: o dia chega com tudo, trazendo muitas obrigações e responsabilidades, capricorniano. Administre tudo isso sem acabar se irritando à toa.

Aquário: ouça os conselhos das pessoas mais velhas e experientes que você, aquariano. Evite presumir que você já sabe alguma coisa, mas sem ter certeza do que, de fato, é.

Peixes: trabalhe o desapego, pisciano. É preciso virar páginas sem medo, mas sem abrir mão de contar com o apoio das pessoas mais próximas.

