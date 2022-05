Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 23

Sabe quando a gente pensa em alguém e, de repente, essa pessoa nos envia mensagem? Aquele sentimento de conexão com uma pessoa que parece estar à distância? Por mais estranho que possa parecer, essas situações são bem mais comuns do que se diz por aí. O céu desta segunda-feira, dia 23, favorece esse tipo de sensação e reflexão.

A Lua Minguante avança pelo sensível e místico signo de Peixes, em harmonia com o comunicativo planeta Urano, ao passo em que o Sol geminiano forma um aspecto bem equilibrado com Júpiter, o planeta regente da fé e da espiritualidade. Haja sexto-sentido para guiar os nossos passos, especialmente se considerarmos o fato de que Mercúrio, regente da comunicação e do pensamento, ainda segue retrógrado no céu!





Embora existam relatos de fenômenos de consciência como intuições e pressentimentos desde os tempos mais remotos, eles ainda permanecem um grande mistério. E, por enquanto, sem muita esperança de que possamos vir a explicá-los cientificamente em um futuro próximo. De achados arqueológicos que remetem aos tempos dos homens das cavernas, passando por Babilônia, Grécia Antiga até os dias atuais, é parte da experiência humana vivenciar esse tipo de situação. E até os mais céticos acabam vivendo algo parecido em algum momento da vida.

Talvez a grande lição de tudo isso seja justamente a de que devemos encarar de frente o fato de que esses fenômenos acontecem. E, uma vez que são experiências vívidas para muita gente, deveriam ser vistos como algo natural em vez de sobrenatural. Ou normal em vez de paranormal. Parece apenas uma distinção semântica, mas isso faz toda a diferença na seriedade com que encaramos algo que é tão familiar a uma porção considerável de pessoas.

Quem sabe, assim, partindo de questões sensoriais tão marcantes, poderíamos entender melhor a nossa abstrata conexão com o cosmos. Está aí uma questão importante que, tanto físicos como psicólogos deveriam levar mais a sério. Talvez entre a física e a metafísica estejam as mais profundas descobertas sobre o universo. Afinal, somos todos feitos de elementos químicos fabricados no interior de estrelas!

Observe: com cerca de 30% de iluminação, a Lua Minguante apontará no horizonte Leste de madrugada, pouco antes da 1h30 da terça-feira, dia 24. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural será ocultado pela luz solar, ao amanhecer, antes mesmo de chegar ao ponto mais alto do céu. Nesse período, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Aquário, na mesma longitude de Markab, a estrela Alfa da Constelação do Pégaso.

Áries: comece a semana com calma e serenidade, ariano. O dia promete bastante agitação, então vale separar um tempo para cuidar do seu bem-estar.

Touro: é hora de pensar no futuro, mas sem afobação, taurino. Aproveite para perceber quem são as pessoas mais importantes para você nesse momento.

Gêmeos: é hora de mostrar a sua capacidade de realização, geminiano. Só vale tomar cuidado para não acabar se confundindo. Planeje-se.

Câncer: o dia favorece a reflexão, canceriano. O momento é bem favorável também para os estudos profundos e temas intelectuais.

Leão: encare de frente os seus medos, se for preciso, leonino. Só tenha o cuidado de ter por perto alguém da sua confiança para poder compartilhar decisões importantes.

Virgem: dê atenção às pessoas que você gosta, virginiano. Só vale evitar discussões improdutivas, especialmente se envolverem temas polêmicos.

Libra: cuide da sua agenda, da saúde e da alimentação, libriano. É hora de você se concentrar para ser produtivo sem negligenciar suas necessidades.

Escorpião: é hora de encontrar novas soluções para antigos problemas, escorpiano. Invista nos seus talentos e na sua capacidade de se reinventar.

Sagitário: o dia promete reflexão, embora você possa estar bem agitado, sagitariano. Evite se isolar e procure fomentar boas conversas dentro de casa.

Capricórnio: tenha foco e atenção à sua comunicação, capricorniano. O dia promete ser bastante convidativo para conhecer gente e fazer contatos.

Aquário: eleja prioridades e siga em frente, aquariano. Só vale evitar a expectativa por resultados imediatos. Mantenha os pés no chão.

Peixes: expresse-se, pisciano. Aliás, aproveite o dia para cuidar de você e fomentar a sua autoconfiança. Perceba as pessoas nas entrelinhas.