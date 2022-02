Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 21

A segunda-feira amanhece mediúnica, cheia de emoções e intuições. Pouco depois do Sol pisciano amanhecer, a Lua ingressa no signo de Escorpião, já ofuscada pelo brilho do nosso astro-rei. Então, ao sair da cama para começar o dia, vale ficar atento às possíveis oscilações de humor e, claro, também prestar atenção aos sinais que o universo trouxer.

Em harmonia com o Sol, a Lua fica em tensão com Plutão e também com Mercúrio, tornando a comunicação mais sutil do que racional. São os últimos dias de Lua Cheia, então é fundamental evitarmos os exageros e também o excesso de desconfiança em relação ao entorno. Aplique o olhar clínico, mas evite ter medo da própria sombra!

Tem coisa mais cafona que aquelas pessoas que acham que tudo é resultado de inveja? Chega até a ser engraçado, pois quem se acha muito invejado é porque, no fundo, se tem em alta conta, não é mesmo? Por isso, vale a pena pegar leve e aproveitar esse clima místico para cuidar de si, direcionando as energias no que for, de fato, produtivo.

Vale também aproveitar o embalo das profundas águas escorpianas para prezar por assuntos nada superficiais. Afinal, é sempre mais importante olhar para dentro do que passar a vida olhando pela janela para tomar conta dos outros.

Ah, e mesmo que seja segunda-feira, vale a dica: a Lua em Escorpião também gosta de uma sedução. Então, aproveite que Marte e Vênus ainda estão enamorados no céu para fazer da segunda-feira um dia bem mais excitante do que simplesmente aquele início de semana atarefado.

Começar a semana com muitas segundas intenções faz toda a diferença!

Observe: em meio à Constelação de Libra, a Lua Cheia surge no horizonte Leste somente depois das 22h. Com pouco menos de 70% do corpo iluminado, a rainha da noite chegará ao seu ponto mais alto depois das 4h30 da madrugada da terça-feira, dia 22. Brilhando no céu noturno, a Lua estará na mesma longitude de Alphecca, a estrela Alfa da Constelação da Coroa Boreal, e também de Acrux, a estrela Alfa do famoso Cruzeiro do Sul. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural ainda estará bem alto ao amanhecer, quando será ofuscado pelo brilho do Sol.

Áries: procure resolver tudo o que precisa ser resolvido, ariano. Assim, você fica com um tempo livre para poder relaxar ao final do dia, de preferência, em boa companhia.

Touro: é hora de cultivar as parcerias, taurino. Esteja com quem vale a pena e só tome cuidado com temas polêmicos ou muito sensíveis.

Gêmeos: é hora de colocar a mão na massa e ser prático, geminiano. Procure ser resoluto, trabalhando em equipe, mas sem exagerar na necessidade de dar opinião sobre tudo.

Câncer: faça algo que seja prazeroso para você, canceriano. O momento pede um pouco mais de espontaneidade também. Invista nas paqueras.

Leão: cuide melhor dos temas familiares e das questões domésticas, leonino. Aliás, ofereça ajuda às pessoas próximas. É sempre bom fazer algo pelo bem alheio.

Virgem: você está seletivo e muito perceptivo, virginiano. Preste atenção nas entrelinhas e seja discreto nos seus comentários.

Libra: procure eleger prioridades, libriano. É hora de cuidar das suas coisas e ser inteligente para administrar o seu dinheiro.

Escorpião: você está muito intuitivo e cheio de carisma, escorpiano. Aproveite para brilhar e buscar reconhecimento pelos seus esforços.

Sagitário: é hora de olhar para dentro e buscar respostas para as suas questões mais profundas, sagitariano. O dia também promete boas ideias sobre espiritualidade.

Capricórnio: é hora de prestar atenção nas pessoas e ver quem realmente apoia os seus planos e projetos futuros, capricorniano. Valorize as amizades certas.

Aquário: o dia favorece o foco na carreira e nos seus projetos a longo prazo, aquariano. Fomente boas relações com chefes e superiores.

Peixes: o dia favorece o aprendizado, pisciano. Procure ouvir e aprender com quem tem mais experiência que você. Excelente período também para ampliar contatos.

