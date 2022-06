Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 20

Se tem uma coisa que podemos ter certeza nessa vida é o fato de que há sempre um universo de conhecimento a ser desbravado por aí. Aliás, vale também lembrar que aquilo que consumimos para alimentar o intelecto representa o único patrimônio que ninguém pode nos tirar. E é assim que a semana dá as caras, nesta segunda-feira, dia 20.

Os planetas Mercúrio e Júpiter chegam ao ponto exato de um aspecto que, na astrologia, chamamos de sextil. Isso significa que ambos estarão a uma distância de 60° da eclíptica, a faixa por onde vemos passar, no céu, o Sol, a Lua e todos os planetas visíveis a olho nu, em um grande círculo dividido em 12 partes iguais, os signos zodiacais. Na interpretação do simbolismo astrológico, quando planetas estão em sextil, é como se eles dialogassem de alguma maneira, como quando acenamos para alguém que conhecemos, ainda que à distância.





Com essa imagem em mente, fica mais fácil identificar o clima de troca de conhecimentos e de aprendizado que o astral está nos trazendo. Mercúrio, o mensageiro dos deuses e planeta mais próximo ao Sol, é a imagem do aprendizado pela experiência, já que rege a atividade mental e a comunicação. Nesse sentido, é como se ele fosse uma criança que começa a perceber o mundo, mexendo e tocando em tudo, como um bebê sapeca que desafia os pais.

Por sua vez, Júpiter é o regente do conhecimento mais amplo e profundo. Ele é o patrono do ensino superior, que reflete a autoridade do professor, do catedrático e de todos os que estão sempre buscando respostas profundas, que muitas vezes tomam até ares espirituais. Então, imagine o que podemos fazer quando temos ambos em meio a um bom diálogo astrológico? Pois é hora de mergulhar nas leituras, nas pesquisas ou simplesmente naquele bom e velho bate-papo com quem pode nos ensinar coisas novas.

Do ponto de vista astronômico, esses dois planetas também são completamente diferentes. Mercúrio é um pequeno planeta rochoso, praticamente sem atmosfera e sem satélites naturais. Por sua vez, Júpiter é um gigante gasoso, com uma ampla atmosfera repleta de tempestades e ciclones, sendo orbitado por ao menos 79 luas já descobertas e documentadas.

O mais legal de tudo isso é perceber que, astrologicamente, todos nós temos Mercúrio e Júpiter em algum ponto do nosso mapa astral. Ou seja, todos os dias podemos ser mestres e aprendizes, mesmo que em diferentes áreas da vida. Qual parte de você permanece como eterno Mercúrio? E onde não tem para ninguém e você é um Júpiter com todo o seu gigantismo?

Porque, nessa vida, a grande lição é a de que o conhecimento é uma busca contínua!

Observe: na noite de virada da Lua, da fase Cheia para a Minguante, a rainha da noite chega tarde ao céu. Já com menos de 50% do corpo iluminado, ela surge no horizonte Leste depois da meia-noite da terça-feira, dia 21. Em meio à Constelação de Peixes, o nosso satélite natural estará pouco acima do planeta Júpiter e também na mesma longitude de Scheat, a estrela Beta da Constelação do Pégaso. Deslocando-se em direção ao Oeste, a Lua estará ainda no alto no céu quando será ocultada pelo brilho solar ao amanhecer.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: mantenha a calma, ariano. A semana está só começando e você precisa estar com a vitalidade em alta para todos esses dias.

Touro: busque estar aberto ao máximo de diálogo e possibilidades de fazer contatos, taurino. Só vale evitar as conversas e fofocas desnecessárias.

Gêmeos: esteja atento às oportunidades para expor o seu trabalho e mostrar sua capacidade de aprendizado, geminiano. É hora também de se planejar.

Câncer: os temas intelectuais estão plenamente favorecidos, canceriano. Saiba também ouvir os conselhos das pessoas mais velhas.

Leão: preste atenção aos detalhes antes de tomar decisões radicais e fazer julgamentos, leonino. É importante também ter apoio das pessoas mais íntimas.

Virgem: ouça antes de falar, virginiano. O dia favorece as conversas e até as parcerias, mas é preciso estar atento às necessidades dos outros.

Libra: o dia promete ser bastante agitado, libriano. Esteja apto e disposto a ajudar e ser ajudado junto à equipe de trabalho.

Escorpião: invista em você, escorpiano. Mesmo que o dia seja muito corrido, separe algum espaço para um pequeno mimo pessoal.

Sagitário: vá com calma, sagitariano. Mesmo que as demandas externas estejam bem puxadas, é fundamental separar um tempinho para os assuntos de casa e a intimidade.

Capricórnio: fale o que pensa sem ser indelicado, capricorniano. É importante ter tato para poder conhecer as pessoas aos poucos.

Aquário: saiba o que é prioridade para não sair por aí fazendo tudo ao mesmo tempo, aquariano. Foco é palavra de ordem.

Peixes: você está bastante sensível e pode aproveitar isso ao seu favor, pisciano. Procure perceber as coisas nas entrelinhas e não deixe de prestar atenção aos detalhes.