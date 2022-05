Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 2

Preparados para o mês de maio? O mês das mães e das noivas, neste ano, chegou de virada, depois do Eclipse Solar Parcial, no último sábado, dia 30. Na manhã desta segunda-feira, dia 2, a Lua Nova ingressa no comunicativo signo de Gêmeos. De encontro marcado com o mental planeta Mercúrio, a patrona das marés promete agitar o dia provendo um encorajador fluxo de ideias.





Nada mal para o início de uma semana na qual a rainha da noite carrega o poder de ter eclipsado o nosso astro-rei, ainda que parcialmente. Em Gêmeos, signo que traduz o simbolismo da experiência e do aprendizado, a Lua é fértil no diálogo. Mas, para além dos passos da Lua, Vênus também não fica atrás e quer renovação.

O planeta regente dos relacionamentos, da beleza e de tudo o que depositamos valor amanhece mais independente do que nunca! Ingressando no signo de Áries, Vênus lembra que a arte de relacionar-se depende da capacidade de manter a autonomia. No primeiro signo do zodíaco, que é dominado pelo elemento Fogo, Vênus encontra o seu exílio, mostrando como ser bem resolvido significa também ser livre de alma.

Afinal, tem coisa pior do que gente grudenta e carente? Então, aproveite esse momento para trocar ideias, mergulhar nas melhores conversas, explorando o lado sexy de ser independente e bem informado! Aliás, também fomente a independência de ideias e opiniões e só deixe de lado a tendência de querer se sobrepor em vez de conciliar pontos de vista.

Diz-se, na linguagem simbólica da astrologia, que quando Vênus está em Áries, o planeta mais brilhante do céu está em exílio. Isso se dá porque, em Libra – o signo oposto de Áries – Vênus está domiciliado. Esse conceito astrológico de domicílio e exílio serve para medir a capacidade de o planeta manifestar o seu simbolismo. Em casa, todo planeta está à vontade. No exílio, é como se estivesse na casa de um estranho.

Então, diante do Sol eclipsado e de Vênus exilado, o melhor é investir nas plumas e paetês para não perder a chance de brilhar. Invista na autoconfiança: nada como um andar firme e a cabeça erguida. É sexy ser um pouco – mas só um pouco – convencido da própria graça!

Observe: a Lua Nova ainda está de difícil visualização, ficando abaixo do horizonte visível, na direção Oeste, praticamente junto com o Sol. Para os fãs da madrugada, os planetas Vênus e Júpiter ainda estão bem próximos um do outro, mesmo que agora já se distanciando gradualmente. A dupla poderá ser vista ascendendo no horizonte Leste pouco antes das 3h30, em meio à Constelação de Peixes. Enquanto Júpiter ainda estará na mesma longitude de Scheat, a avermelhada estrela Beta da boreal Constelação do Pégaso, Vênus estará um pouco mais abaixo, já na mesma longitude de Deneb Kaitos, a estrela Iota da austral Constelação de Cetus. Mais altos no céu, acima de Vênus e Júpiter, estarão Marte, na Constelação de Aquário, e Saturno, na Constelação de Capricórnio.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Áries: tome cuidado com as palavras, ariano. Você está bastante sensível e pode acabar se expondo demais.

Touro: cuide do que é seu, taurino. É importante saber o que é essencial e o que você pode abrir mão nesse momento.

Gêmeos: você está cheio de energia, geminiano. Aproveite o dia cheio de carisma para reunir as pessoas à sua volta.

Câncer: concentre-se, canceriano. O dia está inspirado e pode trazer bons insights, mas é importante estar atento à sua intuição.

Leão: evite os excessos, leonino. É importante estar com as companhias certas, evitando as pessoas que têm pouco a acrescentar.

Virgem: exerça a boa comunicação e a liderança para você obter o merecido reconhecimento, virginiano. É fundamental que você pense no longo prazo e seja responsável.

Libra: busque ampliar conhecimentos e estar com a mente aberta para opiniões diferentes da sua, libriano. É importante investir nos temas intelectuais.

Escorpião: o momento pede atenção em relação às pessoas, escorpiano. Reforce os laços com quem merece, mas também preste atenção na contrapartida.

Sagitário: o dia pede uma escuta mais atenta aos outros, sagitariano. Procure dialogar e estar aberto à cooperação.

Capricórnio: a semana começa agitada, capricorniano. Concentre-se no trabalho e no dia a dia, mas não deixe também de se cuidar.

Aquário: seja criativo, aquariano. Aproveite o momento para ser espontâneo e deixar as ideias fluírem. Só cuidado para não parecer egoísta.

Peixes: dê atenção aos temas de casa e de família, pisciano, ainda que o dia seja bastante puxado. É importante mostrar-se disponível.