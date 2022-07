Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 18

Esta segunda-feira, dia 18, acorda com pressa! Mas, antes de se consumir pela ansiedade, respire fundo! A Lua Cheia ingressa, logo pela manhã, no signo de Áries. Impetuosa e cheia de atitude, ela fará diversos aspectos ao longo do dia para evocar ação e senso de realidade. Sabe aqueles dias nos quais a gente mal engoliu o café e já tem mensagem chegando com cobrança?

Então, pegue leve! Lembre-se de que não será a sua pacífica mastigada no pãozinho quente que pode botar tudo a perder. Aliás, vale a dica especialmente para quem exerce liderança ou ocupa funções que contemplam a gestão de pessoas: se precisar cobrar alguma coisa, o faça com jeitinho. Porque ser gentil é melhor para todo mundo e gera menos rugas no longo prazo. E todo mundo merece pele lisinha sem precisar lançar mão do botox!

Mas nem só de ação imediata se alimenta o céu desta segunda-feira. Outro aspecto de destaque no astral é a oposição exata entre o planeta Mercúrio, regente do pensamento racional, e Plutão, o pequeno notável astrológico do Sistema Solar. Como Mercúrio é afeito aos detalhes, podemos dizer que sua oposição com Plutão pode fazer com que venhamos a dar muita importância ao que, olhando de perto, nem é tão monumental assim.

Por isso, o astral pede libertação da necessidade daquela insuportável demonstração de poder a que muitas pessoas ainda sucumbem. Precisa mesmo forçar a barra? Nesse mesmo contexto, fica também a recomendação para aqueles excessivamente sensíveis às críticas e opiniões alheias. É claro que tudo na vida pode – e deve – ser melhorado, mas tem gente que adora também fazer show em cima de questões que nem são tão graves assim.

Afinal, nesses tempos em que é tão importante praticar a empatia, é preciso saber dosar as palavras. E ter ouvidos bem atentos às recomendações para melhoria. E como o céu é sempre sábio, à noite, a Lua estará de mãos dadas com o generoso e compassivo Júpiter, dando um show no céu noturno e também no astral.

Pois, no fim das contas, o gigante Júpiter é grandioso por natureza e a nossa mãe lunar sabe que, quando abraçamos quem está ao lado, as noites estreladas ficam ainda mais belas! Os astros nunca erram….

Observe: com cerca de 60% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende no horizonte Leste aproximadamente às 23h. Ao lado do planeta Júpiter e, assim como o gigante gasoso, em meio à Constelação de Cetus, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste. A dupla chegará ao ponto mais alto do céu por volta das 5h da manhã da terça-feira, dia 19, sendo depois ocultada pela luz solar, ao amanhecer. Nesse meio tempo, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Algenib, a estrela Gama da Constelação do Pégaso, localizada ao Norte.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Áries: o dia promete bastante agitação e muita vontade de fazer acontecer, ariano. Aproveite o magnetismo em alta também para cuidar de você, caprichando na apresentação pessoal.

Touro: vá com calma, taurino. É preciso acordar e fazer um plano para dar conta de todas as tarefas que podem surgir ao longo do dia.

Gêmeos: procure dialogar com as diferentes pessoas, tomando cuidado com julgamentos precipitados, geminiano. Dê atenção aos detalhes, mas não exagere.

Câncer: exerça a liderança com diplomacia, canceriano. Evite dar muita importância ao que pensam sobre você e faça o que precisa ser feito.

Leão: esteja aberto aos aprendizados, leonino. O dia pede flexibilidade para ouvir e acumular conhecimentos.

Virgem: vire páginas com cuidado, virginiano. Você está mais afeito aos radicalismos e, por isso, é preciso pesar bem os prós e contras.

Libra: divida suas atenções com todos à sua volta, libriano. Aproveite o dia para negociar bons acordos e promover o diálogo, só tomando cuidado com o excesso de expectativas.

Escorpião: organize-se, escorpiano, para poder dar conta de tudo sem se afobar. É fundamental também que você dê atenção às suas questões mais rotineiras e cotidianas, sem se irritar.

Sagitário: desenvolva os seus talentos, mostrando o seu carisma, sagitariano. Só cuidado com o excesso de otimismo e possíveis ilusões.

Capricórnio: mesmo que o dia seja agitado, não deixe de dar atenção aos assuntos domésticos, capricorniano. Esteja com as pessoas mais íntimas.

Aquário: use a comunicação a seu favor, aquariano. Fale o que pensa, mas evite que as palavras acabem saindo duras em demasia.

Peixes: invista em você, cuidando também do que é prioritário, pisciano. Se for fazer compras ou resolver pendências financeiras, tome cuidado com o excesso de otimismo.