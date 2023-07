Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 17

Nova semana, novo ciclo, Lua Nova: é assim que esta segunda-feira, dia 17, amanhece com o Sol canceriano de mãos dadas com a Lua. Ausente do céu noturno para jogar-se nos braços do astro-rei, a rainha da noite pode perder o brilho em meio às estrelas, mas não perde jamais a majestade entre as marés na Terra e os sentimentos nos corações humanos. Com o satélite natural cruzando o céu em plena luz do dia, ocultado pela luz solar, os oceanos se agitam.

É nesse embalo de ânimos aflorados que o astral chega intenso, emotivo e sensível. Sabe aquela expressão que diz que a boca fala do que o coração está cheio? É assim que está o clima desta segunda-feira, que chega exigindo sinceridade para falar e coragem para se entregar. Do que e de quem você gosta? Será que está falando para essas pessoas de que gosta tudo o que está sentindo?

No céu, esta Lua Nova serve também para exemplificar o que é uma máxima, desde a Antiguidade, mas que muita gente ainda faz confusão quando o tema é a intrincada relação entre a astrologia e a astronomia: signos zodiacais e constelações não são a mesma coisa ! Isso porque o alinhamento entre o Sol e a Lua, que formam o aspecto exato da Lua Nova, acontece aos 24°56’ do signo de Câncer. Bem próxima a esse ponto da eclíptica – a faixa por onde vemos o Sol, a Lua e os planetas se deslocarem em relação ao fundo de constelações – está Pollux, a estrela Beta da Constelação de Gêmeos.

Dessa forma, o astral está mergulhado no simbolismo canceriano, representado pelos mares da emoção e pelo caráter mágico da Lua, regente do signo. Por outro lado, o clima também é influenciado pelo que representa Pollux: a ambiguidade dos pensamentos e da comunicação. De cor alaranjada, Pollux representa o irmão imortal que faz dupla com Castor, que é mortal. Juntos, esses dois transitam por diferentes mundos, mas Pollux é especialmente um guerreiro implacável, além de um comunicador muito hábil.

Por isso, mais do que sentir, é preciso saber comunicar-se. É hora de honrar compromissos e reforçar laços, evitando os mal entendidos. Então, fica a lição de que, agora mais do que nunca, é hora de evitar presumir e julgar, colocando para fora tudo o que pode estar sendo incômodo ou difícil de assimilar. Pois é assim que novas e sólidas relações se estabelecem!

Observe: junto ao Sol, o nosso satélite natural estará ausente do céu noturno. Para quem quiser, vale tentar avistar alguns dos planetas visíveis a olho nu. Vênus e Marte estarão próximos ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol e até às 20h, aproximadamente, em meio às estrelas da Constelação de Leão. Saturno ascende, ao Leste, pouco depois das 20h30, nas dependências da Constelação de Aquário, ficando visível até o amanhecer. Já o gigante Júpiter surge, ao Leste, somente por volta da 1h30 da madrugada da terça-feira, dia 18, em meio a Constelação de Áries.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Áries: prepare as emoções e atue com inteligência emocional, ariano. Evite a ansiedade e seja prático.

Touro: é importante ouvir mais e falar menos, taurino. Aliás, aproveite a riqueza de ideias para ser criativo e pensar em novas soluções para as suas questões mais complexas,

Gêmeos: faça algo diferente se quiser melhorar a sua gestão financeira, geminiano. É hora de aproveitar novas oportunidades, pensando e repensando nos seus investimentos e valores.

Câncer: o dia promete novidades e emoções afloradas, canceriano. É importante tomar a iniciativa, mas pensar nos seus passos ao mesmo tempo.

Leão: comece a semana pegando leve, leonino. É importante estar com a mente equilibrada e o sono em dia.

Virgem: circule nos mais variados ambientes, mas não perca o foco, virginiano. É hora de manter as amizades e valorizar as pessoas certas.

Libra: é hora de investir na sua carreira e mostrar a sua capacidade de gerir as coisas, libriano. Mantenha o foco e pense a longo prazo.





Escorpião: as atividades intelectuais estão em alta, escorpiano. Aproveite o momento para absorver novas informações e conhecimentos.

Sagitário: entenda como você vem compartilhando as suas questões mais íntimas, sagitariano. A sua afinidade com temas ocultos também está em alta, então perceba bem o universo sutil.

Capricórnio: resolva as questões mais complexas com base no diálogo, capricorniano. A sua capacidade de negociação está em alta, então aproveite para ouvir e ser ouvido.

Aquário: o dia promete ser cheio de novidades para deixar a rotina mais atribulada, aquariano. O importante é se organizar para dar conta de tudo com calma e equilíbrio.

Peixes: o seu poder de persuasão está em alta, pisciano. Então aproveite para expor suas ideias e demonstrar os seus talentos.

