Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 16

A Lua Cheia chegou com tudo na madrugada trazendo também um Eclipse Lunar Total para tornar o primeiro dia útil da semana ainda mais mágico. Desde os antigos caldeus, a segunda-feira é historicamente dedicada à Lua. Nesta segunda-feira, dia 16, o nosso satélite natural ingressa no signo de Sagitário, depois de ser eclipsado em Escorpião, exaltando o bom humor e o olhar idealista para o futuro, mesmo que situações do passado reapareçam.





Pois o signo do arqueiro está sempre olhando para frente, mesmo que o passado insista em fazer visita. Idealista, também faz com que a segunda–feira chegue cheia de sonhos, então cuidado para não exagerar na dose e acabar perdido em devaneios. Aliás, vale também a dica de se preparar para tudo com antecedência, pois a Lua sagitariana pode acabar inundando Mercúrio retrógrado com seu otimismo, causando atrasos.

Com Mercúrio retrógrado, embora não seja o fim do mundo, às vezes torna nosso pequeno mundinho particular um pouco apocalíptico, vale a dica: respire fundo e mantenha o controle emocional. Afinal, a semana está só começando e não vale se irritar por pouco. Até porque a Lua também faz alguns aspectos bem harmônicos no céu, inclusive com o próprio regente do humor, Júpiter, que está avançando com seu poder expansivo pelo signo de Áries.

Para favorecer a magia e a nossa capacidade de tirar de letra as questões complexas que o universo das relações humanas fizer emergir, a Lua Cheia eclipsada e sagitariana também acena positivamente para Plutão e Netuno, os dois regentes do inconsciente. Pois é, a semana começa mesmo psíquica até a alma!

Sabe um dia para olhar para trás e perceber quanto e como as coisas mudaram, já olhando para frente com a certeza que é sempre possível aprender e melhorar em tudo? Pois é, a segunda-feira chega assim profunda! Aliás, se algo sair diferente do programado, lembre-se que rir é sempre o melhor remédio.

Observe: ainda quase completamente iluminada, a Lua Cheia surge no horizonte Leste pouco depois do pôr do Sol, no Oeste. Chegando ao seu ponto mais alto por volta da 1h da terça-feira, dia 17, a rainha da noite cruzará o céu em direção ao Oeste, sendo ofuscada pelo Sol ao amanhecer. Em meio à Constelação de Escorpião, o nosso satélite natural estará na mesma longitude de Toliman (ou Rigil Kentaurus), a estrela Alfa da Constelação do Centauro, ao Sul, e também de Kornephoros, a estrela Beta da Constelação de Hércules, ao Norte.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: esteja aberto ao novo e às diferentes opiniões, ariano. O dia pede mais compreensão e atenção às pessoas.

Touro: o dia está intenso e pede que você tenha sabedoria para compartilhar as suas coisas com quem é de sua confiança, taurino. Evite o apego.

Gêmeos: é hora de dar atenção aos seus relacionamentos, geminiano. Tenha cuidado com as palavras e cultive a qualidade das suas conversas.

Câncer: tenha bastante atenção aos pequenos detalhes do dia a dia, canceriano. O dia promete ser produtivo, mas é preciso ter foco.

Leão: seja mais você, leonino. É hora de usar a criatividade para achar novas soluções para antigos problemas. Use a persuasão com sabedoria.

Virgem: dê atenção à sua intimidade, virginiano. É hora de estar mais próximo da família e das demandas domésticas.

Libra: invista na boa comunicação evitando palavras em demasia, libriano. Use a mente aguçada para perceber tudo nas entrelinhas.

Escorpião: esteja atento às prioridades, escorpiano. É também um bom momento para cuidar das suas finanças, de forma bem cautelosa.

Sagitário: o seu carisma está em alta, sagitariano. Só tome cuidado para não acabar se excedendo ou então pecar pelo otimismo em demasia.

Capricórnio: o dia ajuda a processar os acontecimentos, capricorniano. Cuide do seu bem estar e procure investir na espiritualidade.

Aquário: esteja atento às pessoas e perceba quem é realmente amigo, aquariano. E também não dê muita importância a rumores.

Peixes: pense no longo prazo, pisciano. É hora de buscar reconhecimento, mas sem exagerar na necessidade de exposição.