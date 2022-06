Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 13

O primeiro dia da semana chega animado, favorecendo o intelecto e as conversas produtivas! Afinal, tem coisa mais valiosa do que a possibilidade de pensar junto, trocar ideias e ter novos insights? É com essa disposição para aprender e alimentar a mente que esta segunda-feira, dia 13, amanhece cheia de curiosidade e muita disposição.

Mercúrio, o planeta do pensamento racional e da comunicação, ingressa no signo de Gêmeos, onde se sente em casa para manifestar toda a sua capacidade de experimentar o novo. Agora, novamente nos mesmos domínios zodiacais onde também está o Sol, o mensageiro dos deuses – equivalente a Hermes, na mitologia grega – estará livre para manifestar as características que o fazem ser o regente do comércio, das pequenas viagens e também da magia prática.





No Tarô, encontramos o simbolismo mercurial no Arcano I “O Mago”, que aparece sempre ilustrado ao lado de uma mesa com aparatos que remetem aos quatro elementos – Ar, Água, Terra e Fogo – utilizados no Hermetismo para ilustrar simbolicamente as forças da natureza. Esse conjunto de conhecimento ao qual foi dado o nome de Hermetismo tem raízes históricas milenares. Atribuído a Hermes Trismegisto, representação sincrética de Hermes junto a Thoth, o deus egípcio da escrita e da sabedoria, ele resgata práticas pagãs que, na verdade, foram registradas por diversos autores.

Partindo da Antiguidade, o Hermetismo depois passou a inspirar o pensamento renascentista até que chegou à era moderna por meio da famosa obra “O Caibalion”, publicada em 1908. E, assim, o conhecimento mágico ocidental sobreviveu aos muitos anos de repressão e perseguição. Ainda que muita coisa tenha sido pedida ao longo do tempo, os fundamentos das leis herméticas provaram sua resistência histórica, inspirando correntes esotéricas até a atualidade.

O mais interessante em tudo isso é perceber como pode ser inspirador conhecer essas histórias. Da mesma forma que, lá atrás, passamos a entender a natureza por meio de quatro elementos, hoje sabemos que tudo no universo está relacionado à interação de quatro forças fundamentais conhecidas pela ciência: o eletromagnetismo, a gravidade, a força nuclear forte e a fraca.

É claro que há uma distância enorme entre esse pensamento mágico que nasce lá na Antiguidade e o conhecimento adquirido por meio da ciência moderna. Mas a lição que fica é sobre a vontade humana de conhecer, explorar e entender o mundo. Talvez sejamos mesmo, como disse o famoso astrônomo Carl Sagan, uma forma de o universo conhecer a si mesmo!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará em seus últimos estágios, próxima ao horizonte Leste, logo depois do ocaso do Sol, no Oeste, já que o aspecto exato que marca o início da Lua Cheia acontece na manhã da terça-feira, dia 14. Em meio à Constelação de Serpentário, a rainha da noite cruzará o céu em direção ao Oeste, ficando visível praticamente até o amanhecer. No início da noite, o nosso satélite natural estará na mesma longitude de Alwaid ou Rastaban, a estrela Beta da boreal Constelação de Draco que, por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, é de difícil visualização no Hemisfério Sul. Com o passar das horas, a rainha da noite se alinhará também a Sarin, a estrela Delta da Constelação de Hércules, até que, por fim, se aproximará longitudinalmente a Rasalhague, a estrela Alfa da Constelação de Serpentário.

Áries: o céu está inspirador para você, ariano. Só vale tomar cuidado para não se agarrar demasiadamente às suas crenças, ficando muito dogmático.

Touro: faça diferente, taurino. O dia pede ações mais certeiras para resolver questões que possam estar em aberto.

Gêmeos: trabalhe em parceria e invista na boa comunicação para estabelecer acordos produtivos, geminiano. Aproveite o dia para aprender com os outros.

Câncer: mesmo que o dia seja puxado, separe alguns minutos para cuidar de você, canceriano. É importante também inspirar quem está próximo com bom humor.

Leão: use o seu poder de persuasão para chegar mais longe, leonino. O céu favorece a sua capacidade de dar boas ideias e fornecer soluções criativas.

Virgem: mantenha a calma e estabeleça prioridades para lidar com os assuntos domésticos, virginiano. Dê atenção ao que é necessário sem se afobar.

Libra: aproveite o dia para fazer contatos e conversar com pessoas interessantes, libriano. O momento também favorece as iniciativas voltadas à sua comunicação e divulgação.

Escorpião: organize as suas finanças, escorpiano. É hora de pensar no longo prazo e investir nas suas coisas.

Sagitário: capriche no visual para se sentir seguro e siga em frente, sagitariano. O dia pede iniciativa e ousadia.

Capricórnio: separe um momento para a reflexão, capricorniano. Evite também estar com pessoas ou em lugares que possam drenar as suas energias.

Aquário: procure boas companhias e amizades produtivas, aquariano. É hora de valorizar quem também dá força aos seus sonhos e empreendimentos.

Peixes: o dia promete dar espaço para você brilhar, pisciano. Esteja atento às oportunidades para mostrar o seu valor e exercer a liderança.