Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 11

Na vida, até as aventuras mais loucas precisam de alguma dose de realidade. Aliás, aqueles que mais se preparam com bases sólidas são os que melhor podem arriscar, pois têm o planejamento ao seu lado. Nesta segunda-feira, dia 11, a Lua Crescente avança pelo ousado signo de Sagitário, em harmonia com o prudente planeta Saturno. É hora de arriscar na medida certa!

O ditado popular diz que o seguro morreu de velho. Associado aos grandes ciclos de tempo devido ao fato de ser o planeta mais distante – e também o mais lento – visível a olho nu, Saturno ganhou a fama de velho rabugento na astrologia. Em bom aspecto com o simbolismo protetor da Lua, o gigante dos anéis ganha ares mais acolhedores, como se fosse uma mãe – ou pai – que fala ao filho para não esquecer de levar o casaco e o guarda-chuva.

Quem se atreve a não ouvir quando a mãe faz uma recomendação assim? Não acatar um conselho desses dá a certeza que a chuva e o frio virão! Tomando as devidas precauções, fica mais fácil render-se às ideias malucas e divertidas que vêm à cabeça quando a Lua passa pelos domínios sagitarianos. Afinal, essa é a Lua do bom humor e do otimismo.

Porém também é preciso notar: junto à harmonia com Saturno, também teremos algumas tensões. Oposta ao relacional Vênus e formando um ângulo reto com o empata Netuno, a Lua estará desafiando a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros. Por isso, fica a recomendação expressa de dar atenção ao entorno e a toda a variedade de pessoas com quem nos relacionamos.

Sabe o agasalho e o guarda-chuva que a sua mãe nunca esqueceu de recomendar? Nesta segunda-feira, não perca a oportunidade de emprestá-los a quem não ouviu esses conselhos antes de sair de casa. Ainda que você não possa ser a mãe ou o pai de todo mundo, sempre poderá ser o bom amigo de alguém!

Observe: ultrapassando os 90% de iluminação, a Lua Crescente estará em meio à Constelação de Serpentário, mais ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite ficará visível até depois das 5h30 da manhã da terça-feira, dia 12. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural estará entre Rasalhague, a estrela Alfa da Constelação de Serpentário, ao Norte, e também de Shaula e Lesath, as estrelas Lambda e Upsilon, respectivamente, presentes na cauda do animal peçonhento retratado na Constelação de Escorpião, ao Sul.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: siga em frente, ariano. Mantenha o bom humor e não deixe de ouvir as opiniões de quem conhece mais do que você.

Touro: use a intuição, taurino. É preciso saber o que você deve compartilhar e com quem vale a pena se expor.

Gêmeos: seja diplomático, geminiano. O astral pede mais atenção com as pessoas e mais diálogo.

Câncer: o dia promete ser bastante corrido, canceriano. Então, não perca o jogo de cintura e procure manter a concentração.

Leão: mesmo que a rotina consuma bastante da sua energia, é preciso separar um tempinho para cuidar de você, leonino. Faça algo prazeroso.

Virgem: cuide dos temas domésticos com bastante cautela, virginiano. É preciso dar atenção à sua família e às pessoas que estão à sua volta.

Libra: cuidado com as palavras impensadas, libriano. Você está bastante comunicativo, mas deve evitar falar demais.

Escorpião: estabeleça bem as suas prioridades, escorpiano. Aproveite o dia também para organizar as suas finanças.

Sagitário: cuidado com os altos e baixos emocionais, sagitariano. Aproveite o momento de sensibilidade em alta para fazer bom uso da intuição.

Capricórnio: procure começar a semana em um ritmo saudável, capricorniano. Cuidado para não exagerar na rotina puxada e acabar drenando a sua energia.

Aquário: esteja com as pessoas e nos lugares que ampliam os seus horizontes, aquariano. Pense nos seus projetos com afinco.

Peixes: exerça a sua liderança de forma sábia, pisciano. É hora de posicionar-se e ser firme, mas lembrando de exercer a empatia como você bem o faz.