Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 11

É o último dia da Lua Minguante e, dessa maneira, o nosso satélite natural já está completamente mergulhado no brilho do Sol. Ingressando, logo pela manhã, no signo de Sagitário, a rainha da noite corre para o abraço com o astro-rei. É assim que esta segunda-feira, dia 11, dá as caras: abrindo a semana com muita fé e vontade de fazer votos para o futuro.

Com o Sol, a Lua e também o planeta Marte, o guerreiro celeste, no signo do arqueiro, a vida aqui na Terra fica cheia de empolgação e disposição para realizar. Aliás, como anda o seu humor? Ainda que a presença de Marte possa tornar os ânimos um tanto ansiosos, a Lua Nova sagitariana fomenta o bom humor. Então, é como se o céu pedisse uma chance para que todo mundo pudesse acordar melhor e mais disposto para começar a semana.

Contudo, ainda nesse contexto, o relacional planeta Vênus, no profundo signo de Escorpião, segue oposto ao sábio planeta Júpiter, em Touro. Nesse quase cabo de guerra celeste, ambos parecem disputar quem tem razão. Por isso, a dica nesses dias é fazer um esforço para segurar o ciúme, caso esse demônio da insegurança venha a aparecer.

A boa notícia é que o mensageiro dos deuses, o planeta Mercúrio, forma um harmônico sextil – um ângulo de 60° – com o belo e brilhante Vênus. Isso tudo, pouco antes de o pequeno vizinho solar dar início a mais um ciclo no qual mudará sua direção aparente . A partir da quarta-feira, dia 13, Mercúrio ficará retrógrado, abrindo espaço para revisar a comunicação e todas as trocas pessoais e, como a retrogradação desta vez começa no signo de Capricórnio, será um excelente momento para repensar compromissos assumidos com os outros.

Então, queira aproveitar essa configuração celeste da melhor forma, abrindo espaço para conversar com quem está ao lado e, de quebra, talvez até conhecendo pessoas novas. Aliás, vale dizer: esse Mercúrio retrógrado que chegará no meio da semana vem cheio de vontade de desenterrar gente do passado.

Daí, vale lançar mão da responsabilidade capricorniana e ver se realmente vale a pena mesmo responder ao “oi, sumido(a)”. Até lá, esse finalzinho de Lua Minguante ajuda a deixar para trás as crenças e hábitos relacionais que precisam de renovação ou, ao menos, de ressignificação.

Observe: a Lua Minguante, já quase Lua Nova, estará ausente do céu noturno, dada a sua proximidade ao Sol. Então, vale a pena tentar localizar os planetas visíveis a olho nu. Júpiter estará relativamente alto e ao Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Áries, ele ficará visível até pouco depois das 2h30, quando ficará abaixo do horizonte Oeste. Por sua vez, Saturno estará mais a Oeste, depois do ocaso solar, podendo ser visto, nas dependências da Constelação de Aquário, até aproximadamente às 23h30. Já Vênus, em sua fase como Estrela da Manhã, ascende ao Leste pouco antes das 3h da terça-feira, dia 11, em meio à Constelação de Libra.

Áries: procure ter paciência de aprender coisas novas e, com isso, crescer, ariano. O céu ajuda você a assimilar novos conhecimentos

Touro: não tenha medo de mudar, taurino. Se precisar alterar alguma coisa, tenha sabedoria para dizer o que sente.

Gêmeos: faça boas parcerias com base no diálogo franco e aberto, geminiano. O céu pede para você investir na boa comunicação.

Câncer: organize-se, canceriano. Evite assumir mais compromissos do que você dá conta de realizar.

Leão: mesmo que a rotina seja corrida, não deixe de fazer algo para se agradar, leonino. O céu pede mais leveza.

Virgem: estabeleça boas trocas na sua intimidade, virginiano. O céu pede mais atenção ao que norteia as suas relações pessoais.





Libra: seja franco, mas tome cuidado para não falar demais, libriano. O astral pede mais empatia.

Escorpião: é hora de ter foco e buscar o que é essencial para você, escorpiano. O momento pede mais assertividade nas suas ações.

Sagitário: elimine hábitos que não ajudam você, sagitariano. O céu pede mais atenção às suas ações e motivações.

Capricórnio: mantenha a mente serena, capricorniano. É preciso começar a semana com o pé direito, evitando stress.

Aquário: ouça mais as pessoas antes de se expor, aquariano. É preciso saber se comunicar na hora certa sobre os seus planos.

Peixes: aja com responsabilidade, pisciano. É preciso planejar os próximos passos, sendo diplomático.

