Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta-feira, 22

Que tal mergulhar fundo e encontrar os seus próprios segredos? Nesta quinta-feira, dia 22, o céu abre espaço para a autoinvestigação e o autoentendimento. E o que é melhor: tudo isso, se bem aproveitado, tem o potencial para elevar o nível nas relações de todos os tipos. Por que, afinal, o que seria a arte de se relacionar senão a habilidade de lidar com o fluxo de emoções?

Com o Sol avançando pelas águas cancerianas, a Lua Nova leonina amanhece abraçada com Marte, depois de virar a madrugada colada com Vênus. Com essa combinação celeste, o astral está, não somente muito intuitivo, mas especialmente sentimental. Aliás, mais do que isso, o céu está também sedutor. Tudo junto e misturado. E é nesse sentido que o clima é favorável para aqueles que quiserem perceber o que falta, em si, no outro e no entorno.

Para Sigmund Freud, o pai da psicanálise, toda a energia psíquica se dá na forma do que ele chamava de pulsão. Essas pulsões, por sua vez, se manifestam como libido, a pulsão da vida que carrega o desejo sexual. Do ponto de vista místico e astrológico, que Freud evitou explorar ao longo de toda a sua obra, o caldeirão da vida acontece no elemento água, que representa as emoções. Assim, o fluxo de sentimentos é a base para o desenvolvimento pessoal.

O planeta Marte, por sua vez, é o patrono da ação e do desejo sexual. Então, quando a Lua – patrona das águas por excelência – encontra o planeta vermelho, é como se tivéssemos a oportunidade de direcionar as emoções para a realização e a conquista. Esse encontro acontece uma vez ao mês, que é o tempo que a rainha da noite leva, em média, para dar uma volta completa pelo zodíaco. Mas, como estamos em plena temporada do Sol, nosso astro-rei, passando pelo signo de Câncer, esse simbolismo tão sensível fica reforçado.

Achou bom? Pois tem mais! Sob esse contexto astrológico cheio de nuances sutis, a Lua engata uma harmonia com o comunicativo Mercúrio, ajudando as iniciativas que se pautarem pela sinceridade. No entanto, fica a ressalva: não adianta querer agradar a todos! Junto à harmoniosa relação com o planeta mensageiro dos deuses, também há uma tensão da Lua com Urano, o patrono da inovação social e das amizades como um todo.

Assim, vale lembrar que, mais válido do que ser popular, é ser verdadeiro. Então, abra o seu coração, diga o que está pensando e sentindo, mas o faça com quem valoriza você do jeito que realmente é!

Observe: chegando quase aos 20% de iluminação, a Lua Nova estará, a Oeste, depois do ocaso solar, nos fazendo companhia no céu até às 21h30, aproximadamente, quando passará do horizonte visível. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite se distanciará gradualmente do planeta Marte, que estará mais abaixo, nas dependências desse mesmo conjunto estelar. Nesse meio tempo, a rainha da noite estará alinhada a Subra, a estrela Ômicron da constelação dedicada ao mítico felino celeste, ficando também na mesma longitude de Pherkad, a estrela Gama da boreal Constelação da Ursa Menor. Por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, Pherkad é de difícil visualização para quem está no Hemisfério Sul.

Áries: use a intuição para agir de maneira mais direta e assertiva, ariano. É importante ser autêntico, só evitando o excesso de exposição.

Touro: observe antes de agir e esteja com as pessoas próximas ao seu lado, taurino. É importante dar voz à quem está mais presente na sua vida.

Gêmeos: você está bastante espontâneo e altamente comunicativo, geminiano. Então, evite falar demais, fazendo comentários sem pensar.

Câncer: eleja prioridades, mas não deixe de fazer o que precisa ser feito, canceriano. É importante fazer o dia render.

Leão: cheio de energia, você só precisa tomar cuidado para não exagerar, leonino. Faça as coisas em parceria com as pessoas mais próximas.

Virgem: procure dormir bem para manter a mente descansada, virginiano. Aliás, aproveite para prestar atenção nos seus sonhos.





Libra: circule nos mais diversos ambientes, mas priorize aqueles que o apoiam de forma prática, libriano. É preciso filtrar pessoas e críticas sem fundamento.

Escorpião: é hora de de se planejar para crescer, escorpiano. Mantenha o foco e busque agir de forma bem estruturada.

Sagitário: seja flexível para aprender, sagitariano. O astral pede que você saiba receber conselhos, de maneira bem aberta.

Capricórnio: o astral está profundo para você, capricorniano. Mergulhe fundo e compartilhe o que você tem de melhor com pessoas bem selecionadas.

Aquário: saiba negociar de maneira diplomática, aquariano. É bom evitar discussões e tensões desnecessárias.

Peixes: seja colaborativo e ofereça ajuda às pessoas, pisciano. É importante também cuidar de você, mesmo que o dia seja bastante corrido.

