Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta, 6

Como você tem administrado o seu tempo? Na semana que abre alas para o segundo semestre de 2023, esta quinta-feira, dia 6, inspira responsabilidade e planejamento. Mas isso não significa, de maneira nenhuma, que deva-se somente trabalhar duro, pois o astral também evoca o autocuidado e um olhar mais sensível para a saúde psíquica, no mais amplo sentido.

No céu, a Lua Cheia muda de signo zodiacal, saindo dos domínios aquarianos para ingressar no signo de Peixes. Ao fazer essa troca, a rainha da noite abraçará Saturno, em uma conjunção, ao mesmo tempo em que também formará uma oposição aos planetas Vênus e Marte, em Leão. Assim, o céu requer mais disciplina para que se encontre o perfeito equilíbrio entre trabalho e descanso.

Desde que entrou nas águas piscianas, em março deste ano, Saturno está cobrando mais responsabilidade em relação aos temas regidos por este signo mutável. Pela metafísica astrológica, Peixes rege a saúde e o bem-estar em um sentido amplo. A presença do gigante gasoso nessa parte do céu amplia os debates sobre todos os temas psíquicos, o que inclui saúde mental.

Sabe aquele frio na barriga que pega quem recebe mensagens de trabalho, no WhatsApp, a qualquer momento? Então, é preciso administrar essa dinâmica com mais responsabilidade. E isso vale para empresários e empregados. É preciso saber desligar um pouco – o celular e também a cabeça – até para que se possa ser mais produtivo. Muitas vezes, quem está sempre conectado acaba por não se entregar plenamente, nem à carreira, nem à vida pessoal.

Por isso, vale aproveitar a deixa celeste para se dedicar um pouco mais a si mesmo. Que tal ter mais foco e produzir mais, conseguindo sair do trabalho a tempo de fazer um programa gostoso ao final do dia? Ou então, quem sabe, chegar em casa e simplesmente se espalhar no sofá? Assim, fica mais fácil dar atenção para si mesmo e para quem está próximo, atendendo ao clamor simbólico também também de Marte e Vênus!

Observe: com aproximadamente 80% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende, ao Leste, pouco depois das 21h. Ao lado do planeta Saturno, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Aquário, deslocando-se em direção ao Oeste. Visível até o amanhecer da sexta-feira, dia 7, o nosso satélite natural estará alinhado a Sadalmelik, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado ao mítico aguadeiro, e também a Fomalhaut, a estrela Alfa da Constelação Piscis Austrinus (“O Peixe do Sul”).

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: você está sensível, ariano. Procure interagir com as pessoas, mas tente se poupar emocionalmente.

Touro: é hora de pensar no futuro, mas sem perder o foco no presente, taurino. A ponderação é fundamental.

Gêmeos: mostre a que veio no trabalho e na sua carreira, geminiano. No entanto, policie-se para não se cobrar demais.

Câncer: reforce a sua fé, canceriano. É preciso ser otimista, evitando o mau humor, ainda que você tenha que lidar com mudanças de direção.

Leão: o céu ajuda você a virar páginas, leonino. Nesse processo, é importante que você consiga discernir as melhores companhias e parcerias.

Virgem: faça tudo de forma clara e procure dividir responsabilidades com as pessoas virginiano. É fundamental evitar as cobranças e excesso.

Libra: procure estabelecer uma boa rotina para ajudar na sua organização, libriano. É preciso estar com a saúde em dia.





Escorpião: a sedução está em alta, mas você precisa tomar cuidado para não ser direto demais, escorpiano. Procure ser mais sutil.

Sagitário: é preciso buscar harmonia em casa e também na sua intimidade, sagitariano. O céu requer mais atenção ao seu universo interno.

Capricórnio: ouça bastante e evite dar respostas duras às pessoas, capricorniano. É preciso saber dialogar usando a sensibilidade.

Aquário: é importante saber onde você quer chegar para poder apostar nas coisas certas, aquariano. O momento pede mais organização até nas suas finanças.

Peixes: você está ainda mais intuitivo, pisciano. O momento pede para você usar isso a seu favor, notando o entorno antes de se antecipar às ações.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias