Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta, 5

Esta quinta-feira, dia 5, chega sensível, abrindo oportunidades para sentir e intuir. Ingressando nas águas do signo de Câncer, a Lua Cheia vive o seu último dia, antes de tornar-se Lua Minguante, o que acontece na manhã da sexta-feira, dia 6. Assim, a rainha da noite engata a fase mais introspectiva do mês lunar, no signo do qual é regente e já em contagem regressiva para a segunda temporada de eclipses do ano .

Na prática, o céu aponta a necessidade de entendimento dos próprios sentimentos e instintos, abrindo espaço para a percepção dos outros, bem como do entorno, a partir das sutilezas. Afinal, o Sol avança pelos ponderados domínios do signo de Libra, cujo simbolismo remete a tudo o que favorece o equilíbrio, em pares e de forma a buscar seu oposto complementar.

Então, que tal prestar atenção nos detalhes que denotam o quão valiosa é a sua amizade, o seu amor ou relação de parceria para as pessoas com quem você se relaciona? Até porque Vênus, o planeta regente dos relacionamentos, está nos últimos graus do signo de Leão, prestes a ingressar no signo de Virgem, onde o amor que mora nos detalhes precisará, mais do que nunca, dar as caras.

Dessa maneira, vale aproveitar esse mergulho nas águas introspectivas da Lua Minguante canceriana e também se perguntar: o quanto você se sente acolhido, amado e cuidado por aqueles que estão à sua volta? E vale lembrar que esse tipo de questionamento não é para gerar cobranças demasiadas. É somente para avaliar a reciprocidade.

Sabe aquela regrinha de que a gente não pode dar mais do que recebe? Lembrar que Libra é o mesmo que balança e que isso também tem tudo a ver com justiça é sempre uma associação válida para quem não quer se sentir injustiçado. Pois, afinal, não tem nada mais frustrante do que dedicar-se e, quando mais se precisa e menos se espera, ser surpreendido pelo desequilíbrio na fórmula de dois pesos e duas medidas!

Observe e use a intuição. Amar significa também estar à altura do outro. Nem mais, nem menos: apenas o justo!

Observe: com pouco mais de 50% de iluminação, a Lua Cheia, em seu último dia, ascende ao Leste somente depois da meia-noite da sexta-feira, dia 6, podendo depois ser vista até o nascer do Sol. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Mirzam, a estrela Beta da Constelação do Cão Maior.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça .

Áries: você está bastante sensível e até um pouco introspectivo, ariano. Cuide do seu bem-estar íntimo.

Touro: pense nas suas palavras e controle os seus pensamentos, taurino. É hora de você buscar entender melhor a si mesmo.

Gêmeos: eleja prioridades e mantenha o foco, geminino. O céu pede para você conciliar diferentes atividades, mas sem perder o prumo.

Câncer: eleve a autoconfiança. canceriano. Faça algo que permita a você ser mais firme nas suas ações.

Leão: olhe para dentro, mas sem perder o foco nas ações práticas, leonino. É hora de você dar atenção ao sem equilíbrio até para ser mais produtivo.

Virgem: valorize as pessoas certas, virginiano. É hora de perceber as amizades e os contatos que agregam à sua vida.





Libra: seja diplomático e aproveite bem as oportunidades que surgirem para o seu crescimento, libriano. É importante dar atenção à sua carreira.

Escorpião: acumule conhecimento e busque estar mais aberto ao que as pessoas mais experientes podem ensinar, escorpiano. É hora de navegar por novas experiências.

Sagitário: preste atenção no seu entorno e perceba o que precisa ser mantido e o que deve ficar para trás, sagitariano. Na dúvida, consulte alguém da sua confiança.

Capricórnio: é preciso saber dialogar com empatia, capricorniano. O céu favorece as conversas e as identificações pessoais.

Aquário: organize o seu dia a dia, aquariano. É preciso saber trabalhar, ser produtivo e manter o bom humor.

Peixes: use o seu carisma para abrir espaço para aplicar melhor os seus talentos, pisciano. A sua persuasão está em alta, então também é uma boa hora para aplicá-la.

