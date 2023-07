Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta, 13

Antes de tirar conclusões precipitadas, respire, avalie e dê um tempo para consolidar as impressões. Especialmente se isso envolver decisões sobre pessoas e relacionamentos. Nesta quinta-feira, dia 13, a Lua Minguante ingressa em Gêmeos, já bem pouco iluminada e a poucos dias da Lua Nova que acontecerá na segunda-feira que vem, dia 17.

Dessa forma, o céu aponta tendências, elevando a sensibilidade, mas também pede mais calma para promover mudanças realmente profundas. Nesses tempos de muito conhecimento espalhado e pulverizado por aí, no qual as pessoas falam muito – mas muito mesmo – sobre temas que não dominam, é preciso tomar cuidado com ideias vendidas como se fossem verdades absolutas, mas que na verdade estão longe de elucidar qualquer coisa.

Assim, muitas das decisões sobre o que dizer e como lidar com os relacionamentos acabam sendo pautadas por fórmulas de conquistas que só acabam recaindo em estereótipos. Assim, vale aproveitar a harmonia da Lua com o profundo planeta Plutão e também com o auto investigativo Mercúrio, no signo de Leão, para agir usando a intuição de forma mais alinhada com a própria essência.

Sabe aqueles joguinhos que muita gente manda fazer? “Não ligue e não mande mensagem”, “faça-se de difícil”, “não diga o que está sentindo”, entre outras coisas? Então, não é bem assim. Aliás, não é nada assim e precisa ser muito mais simples do que isso. Na verdade, a regra de ouro é bem antiga: avalie a reciprocidade. Escreveu, falou, contou algo? Abriu seu coração? Bem, observe se isso acontece do outro lado. E avalie sinais francos e diretos, sem supervalorizar meias palavras.

Porque não adianta criar mil narrativas e fazer milhões de suposições se nada acontece na prática. Quem está interessado procura, mostra interesse, convida. Quem não está, às vezes, aparece pela tangente só para marcar presença. E não adianta achar que algo pode mudar como um passe de mágica, pois isso não acontece.

Nesse período de Sol nos mares da emoção de Câncer e Mercúrio nos domínios da expressão pessoal de Leão, é sempre bom lembrar: não existe conselho afetivo mais sábio do que aquele que enfatiza a importância de respeitar a si mesmo. Seja mais você. E seja recíproco com quem é recíproco. A saúde mental e o coração agradecem!

Observe: com cerca de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante chega bem tarde ao céu. A rainha da noite ascende, ao Leste, pouco depois das 4h da manhã da sexta-feira, dia 14. Deslocando-se no céu, por pouco tempo, até ser ocultada pela luz solar, ela estará em meio à Constelação de Touro, alinhada também à Tabit, a estrela Pi da Constelação de Órion.

Áries: A mente está agitada, mas você precisa manter o foco, ariano. É fundamental que você saiba dar prioridade às coisas certas.

Touro: pense nos recursos que você tem e dê passos mais seguros em direção ao futuro, taurino. É preciso organizar também as finanças.

Gêmeos: com a intuição aflorada, você precisa saber por onde começar, geminiano. Honre os seus valores e aquilo que mais toca o seu íntimo.

Câncer: descanse a mente e procure cuidar melhor do seu bem-estar, canceriano. É preciso dar atenção à sua vitalidade, respeitando o seu ritmo.

Leão: cuidado para não acabar sentindo-se drenado por querer ajudar todo mundo, leonino. É preciso saber dosar a atenção às diferentes pessoas.

Virgem: planeje-se, virginiano. O momento pede mais atenção aos temas voltados à carreira e ao seu futuro profissional.





Libra: ouça mais os conselhos de quem conhece melhor as coisas que você, libriano. O céu pede mais orientação ao aprendizado

Escorpião: o céu ajuda você a virar páginas e tomar decisões importantes, escorpiano. Só tenha cuidado para não fazer isso de forma impulsiva.

Sagitário: estabeleça um equilíbrio para a sua vida, sagitariano. O momento pede mais diálogo e interação com as pessoas.

Capricórnio: concentre-se para poder ser mais produtivo, capricorniano. O céu evoca mais organização no seu dia a dia.

Aquário: o seu poder de persuasão está em alta, aquariano. No entanto, tome cuidado para não pecar pelo excesso de autoconfiança.

Peixes: com o astral mais introspectivo, você está mais voltado para as suas necessidades, pisciano. Cuide da sua casa e da sua intimidade.

