Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta quarta-feira, 8

Se a chave para uma vida mais saudável, tanto do ponto de vista físico como psíquico, é o equilíbrio, nesta quarta-feira, dia 8, o céu ajuda aqueles que buscam encontrar esse ponto mágico no qual tudo parece ficar mais harmônico. Dessa maneira, o astral pede mais ponderação, mesmo que isso signifique encarar medos, vencer o caos e abraçar as transformações pessoais.

Isso acontece porque, em plena temporada do profundo e extremista Sol escorpiano, o brilhante planeta Vênus ingressa nos plácidos e ponderados domínios do signo de Libra. Sob a influência da balança, o planeta regente das parcerias, dos relacionamentos e também de tudo o que há de mais belo e valioso encontra espaço para fomentar os bons acordos, a igualdade e a justiça.

Assim, o céu incentiva os encontros baseados no senso de que igualdade e equidade são fundamentais em tudo. Seja nas relações de negócios, nas amizades e até nas mais tórridas paixões, quando o contexto favorece os envolvidos na mesma proporção, fica melhor para todo mundo. E é assim que devemos encarar o período que começa neste miolo de semana e se estenderá até o dia 4 de dezembro, quando Vênus deixará Libra para ingressar no signo de Escorpião.

Vale lembrar que esse brilhante planeta tem o seu simbolismo relacionado à beleza e à sedução desde os tempos mais imemoriais. Ponto que mais cintila no céu noturno, depois da Lua, Vênus reflete a capacidade de transitar em diferentes mundos e equilibrar opostos. Isso se deve principalmente ao fato de ele estar sempre próximo ao Sol, alternando fases nas quais é visto como Estrela da Manhã – quando nasce ao Leste, antes do amanhecer – e Estrela Vespertina, quando pode ser visto a Oeste, depois do ocaso solar.

Pois então o que seria a arte dos relacionamentos se não essa capacidade de olhar a partir de diferentes pontos de vista, ainda que opostos, para então chegar a um meio termo? Por isso, é importante ter em mente que toda a qualquer relação saudável tem o diálogo como prioridade. E que sedução não combina com desigualdade, especialmente de gênero.

Pois o astro da beleza também sabe que o melhor dos mundos é aquele no qual não há nem mais e nem menos: a perfeição acontece quando tudo dá na mesma proporção!

Observe: com menos de 20% de iluminação, a Lua Minguante chega tarde ao céu, ascendendo ao ao Leste por volta das 3h da manhã da quinta-feira, dia 9. Ao lado do planeta Vênus, a rainha da noite ficará visível até o amanhecer. Nesse curto período de tempo, a dupla estará em meio à Constelação de Virgem, ao lado de Zavijava, a estrela Beta desse conjunto estelar.

Áries: procure ter ponderação em tudo, ariano. É hora de equilibrar as coisas em diversas áreas, o que inclui o cotidiano e os relacionamentos.

Touro: procure inovar e encontrar uma maneira de deixar tudo mais leve, taurino. Lembre-se de resolver as coisas com praticidade.

Gêmeos: é preciso dar atenção às suas questões internas, geminiano. Seja mais reservado, buscando ficar mais à vontade com quem é mais íntimo.

Câncer: pense antes de agir, canceriano. É preciso ponderar diferentes possibilidades para saber a melhor forma de abordar as coisas.

Leão: valorize as coisas simples, leonino. É hora de ser mais focado e estratégico nas suas ações, buscando serenidade para avançar a passos firmes.

Virgem: invista em você, virginiano. É preciso ter autoconfiança e agir de maneira mais confortável.





Libra: preste atenção no entorno e confie mais na sua intuição, libriano. É hora de perceber onde vale realmente a pena fazer apostas.

Escorpião: priorize o bem estar, mesmo que você tenha que se dividir em diferentes ambientes e frentes de atuação, escorpiano. É preciso ser mais assertivo.

Sagitário: pense no longo prazo e procure cultivar uma imagem amigável com figuras de influência, sagitariano. É sempre hora de aprender.

Capricórnio: é hora de investir na sua motivação para seguir em frente mais confiante, capricorniano. O céu pede mais ousadia.

Aquário: vença os seus medos e tome decisões mais racionais, aquariano. Na dúvida, não deixe de consultar alguém da sua confiança.

Peixes: procure estabelecer uma comunicação mais clara sobre o que você quer e sente, pisciano. É preciso saber dividir suas questões com quem for do seu interesse.

