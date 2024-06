Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para o seu signo nesta segunda, 3

Virginia Gaia 02/06/2024 - 20:54 Para compartilhar:

Que tal uma segunda-feira para começar a semana respirando fundo e colocando a cabeça em ordem? Pois é isso que este 3 de junho promete para quem souber direcionar com sabedoria as tendências celestes.

A Lua Minguante amanhece no signo de Touro, onde encontra o conforto necessário para diminuir o ritmo das emoções. Enquanto as marés começam a se elevar, até chegarem ao nível mais alto, na próxima quinta-feira, dia 6, quando acontece a Lua Nova, a patrona simbólica dos sentimentos e da magia ficará gradualmente menos iluminada. Com as noites ficando mais escuras, os dias também ficam mais serenos.

Neste primeiro dia útil da semana, o planeta mensageiro dos deuses, Mercúrio, também ingressa no signo de Gêmeos, onde se sente em casa. Ficando de mãos dadas com o sábio Júpiter, este pequeno planeta rochoso que orbita bem próximo ao Sol terá todo o espaço para promover mais entendimento e espiritualidade na mesma medida. Assim, fica mais fácil buscar autoconhecimento até nos pequenos atos diários.

Por isso, é importante perceber como encontrar a si mesmo não deve – nem precisa – ser algo complicado. Nesses tempos de comunicação acelerada e vozes que falam sem embasamento por aí, não faltam especialistas auto-intitulados que prometem mostrar o caminho para uma massa de desesperados que se sentem sem rumo. Diante dessa ampla oferta de aconselhamentos, é preciso saber filtrar o que é válido e, em boa parte das vezes, a resposta para esses anseios é mais simples do que pode parecer inicialmente.

Na vida, é sempre importante buscar identificação e significado em atos do dia a dia. E encontrar serenidade ou espaço para investir no bem-estar, mesmo entre a agenda frenética de compromissos. Então, busque respirar fundo, fechando os olhos, mesmo que você esteja no transporte público lotado. E dê aquela pausa para um cafezinho restaurador entre uma reunião e outra.

A famosa “correria” está na vida de todo mundo. Aprender a administrá-la, sem exagerar na dose da autocobrança, é fundamental. Por isso, lembre-se: ninguém sabe melhor do que você quais são as suas prioridades, os seus talentos e também os seus pontos fracos. Então, não deixe – nunca – de colocar a sua saúde mental em primeiro lugar!

Observe: com menos de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante já está bem próxima ao Sol, surgindo no horizonte Leste somente depois das 4h30, da manhã da terça-feira, dia 4. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite estará na mesma longitude de Almach, a estrela Gama da Constelação de Andrômeda, ficando visível até o amanhecer.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Áries: vá com calma, ariano. É importante que você comece a semana sabendo quais são as suas prioridades para manter o foco.

Touro: você está energizado e cheio de ideias, taurino. Faça as coisas de maneira bem pensada e estruturada.

Gêmeos: com intensa atividade mental, você está com a imaginação e a criatividade em alta, geminiano. Mantenha a serenidade e priorize o seu bem-estar.

Câncer: faça contatos e esteja próximo das pessoas com quem você mais se identifica, canceriano. É hora de ativar a sua vida social com leveza.

Leão: faça contatos e invista na sua carreira, leonino. É hora de pensar em quem são os seus aliados para poder crescer.

Virgem: o céu ajuda você a aprender coisas novas, virginiano. Esteja aberto a bons conselhos e orientações inusitadas.

Libra: saiba encerrar ciclos e virar páginas com sabedoria, libriano. É preciso ter ao lado pessoas mais confiáveis para tomar decisões mais centradas.

Escorpião: invista no diálogo e busque as boas parcerias, escorpiano. É hora de agir em conjunto e valorizar quem valoriza você.

Sagitário: organize-se, sagitariano. O dia ajuda a colocar a agenda em ordem, planejando os compromissos de maneira bem concreta e sistemática.

Capricórnio: seja mais espontâneo, capricorniano. O momento pede mais criatividade para resolver as questões do dia a dia.

Aquário: olhe para dentro, mas não deixe de interagir com as pessoas, aquariano. O astral ajuda você a se conectar melhor com as suas necessidades íntimas.

Peixes: você está com clareza de pensamentos e pode conseguir se comunicar melhor, pisciano. Faça contatos e expresse os seus desejos.