Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para o seu signo nesta segunda, 27

Virginia Gaia 26/05/2024 - 23:19 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, dia 27, é preciso planejar! O mês de maio está chegando ao fim. Como estão as suas metas? Se ainda houver muita coisa pendente de resolução, o astral ajuda a traçar objetivos concretos e partir para a ação! Contudo, vale lembrar: faça tudo o que precisa ser feito, assuma responsabilidades, mas deixe a ansiedade de lado!

A Lua Cheia avança pelo workaholic signo de Capricórnio, ingressando mais ao final do dia no futurista signo de Aquário. Nessa senda, a rainha da noite engata uma harmonia com o sábio Júpiter e o irreverente Urano, abraça o poderoso Plutão, mas fica tensa com Marte. Então, é preciso pegar leve, procurar se relacionar com as pessoas de maneira mais racional e evitar as cobranças muito incisivas.

Até porque o belo encontro entre os grandes benéficos na metafísica astrológica – Júpiter e Vênus – ainda está bastante ativo. Embora esteja difícil de ver essa bela conjunção no céu, pois ambos os planetas estão bem próximos ao Sol, essa aproximação é sempre inspiradora. Como acontece no signo de Gêmeos, então o astral abre espaço para novas parcerias nas quais a franqueza está presente.

Afinal, sinceridade é tudo, especialmente no universo do trabalho, onde as relações entre as pessoas nem sempre são das mais amigáveis. Por isso, é importante aproveitar esse clima de planejamento para perceber os lugares e ambientes que merecem estar na lista de prioridades daqui para frente. Pois, na vida, é sempre importante verificar as possibilidades de aprendizado e evolução, especialmente no que tange a carreira.

Mas, para não dizer que o primeiro dia útil da semana chega só querendo botar as pessoas para trabalhar, há também espaço para os planos mais picantes e íntimos. Com a Lua de mãos dadas com Plutão, que além de poderoso também é sexy, e a união entre Júpiter e Vênus abençoando os casais que quiserem falar de amor, o céu dá também uma mãozinha para os convites ousados e cheios de boas – e segundas – intenções! Então, seduza e aproveite!

Observe: com aproximadamente 80% de iluminação, a Lua Cheia ascendeu ao Leste pouco antes das 21h30, ficando depois visível até o amanhecer da terça-feira, dia 28. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste próxima à longitude de Albireo, a estrela Beta da boreal Constelação do Cisne.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: é hora de assumir responsabilidades, mas tomar cuidado para não pegar pesado demais, ariano. Faça planos, mas mantenha o bom humor.

Touro: procure se concentrar nas possibilidades de fazer contatos com pessoas mais experientes, taurino. O dia ajuda você a adquirir conhecimento.

Gêmeos: procure olhar para além da superfície e perceba nas entrelinhas, geminiano. O céu pede mais profundidade.

Câncer: procure estimular o diálogo e a franqueza, canceriano. É fundamental resolver conflitos com base nas boas conversas.

Leão: a semana parece começar bastante atribulada para você, leonino. Procure organizar a sua agenda e se concentrar.

Virgem: invista na espontaneidade, mas sem exageros, virginiano. É preciso cativar as pessoas e convencê-las dos seus objetivos.

Libra: comece a semana de bom humor e não deixe a sua vida íntima de lado, libriano. É preciso harmonizar as coisas dentro de casa.

Escorpião: faça contatos e converse com as pessoas, mas tenha cuidado com a ansiedade, escorpiano. É preciso saber esperar.

Sagitário: mantenha o foco e administre bem os seus recursos, sagitariano. O céu pede para você estar mais atento às suas finanças e oportunidades de investimento.

Capricórnio: faça o que precisa ser feito e não deixe de se posicionar, capricorniano. O céu pede mais sensibilidade aliada à praticidade,

Aquário: pegue leve com você, aquariano. É hora de usar a sua sensibilidade para perceber o entorno, preservando também o seu nível de energia.

Peixes: planeje o futuro, mas com os pés no chão, pisciano. É importante que você tenha visão de longo prazo.