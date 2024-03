Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para esta segunda-feira, 18

Virginia Gaia 17/03/2024 - 23:00 Para compartilhar:

A semana de trabalho começa intensamente canceriana, emotiva e louca para evidenciar as grandes verdades por trás de sentimentos e intuições profundas. Por isso, é importante sair da cama preparado para fortes emoções e muita vontade de acolher, ouvir e entender de forma sutil até as questões mais racionais e concretas.

Avançando pelo signo de Câncer, a Lua Crescente flerta com Júpiter e Saturno, os dois planetas chamados de “cronocratores”, na metafísica astrológica, já que carregam o simbolismo dos grandes ciclos de tempo. Dessa maneira, o astral dá a deixa para que a percepção das entrelinhas guie as boas associações e os projetos que tocam a alma. E tudo isso acontece com o Sol avançando pelos últimos graus do signo de Peixes, já que o astro-rei ingressa em Áries, na próxima quarta-feira, dia 20 .

Simbolicamente, o caranguejo reflete o desejo de mergulhar no universo íntimo, mas na medida certa. Na natureza, o animal que se desloca para os lados, tem corpo bem duro e garras fortes também sabe conciliar a água com a terra e se aprofunda, mas sem se afogar. Muitas vezes associado às questões maternais e infantis mal resolvidas, esse animal resgata a criança interior, abrindo espaço para as memórias emocionais do passado.

Por isso, o dia chega com ares de acolhimento, mas pede para que cada um avance em direção ao futuro do seu modo. Pois o que vale é caminhar, mesmo que seja para o lado, já que o que vem pela frente nem sempre é claro. De qualquer forma, para quem não tem medo de olhar para suas feridas e expor suas sensibilidades, o momento pode ser bastante produtivo para construir novos projetos calibrados com inteligência emocional.

Então, receba esta semana tão mágica, que está apenas começando, de braços abertos para materializar o que já existe na sua imaginação, resgatando o que tem de melhor na sua memória afetiva. É assim que se transforma sonho em realidade.

Observe: perto de atingir os 70% de iluminação, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite também estará alinhada a Muliphen, a estrela Gama da Constelação do Cão Maior, ficando visível até aproximadamente à 1h da madrugada da terça-feira, dia 19.

Áries: busque ter mais sabedoria e inteligência para lidar com questões emocionais complexas, ariano. É hora de seguir os seus instintos.

Touro: ouça mais e exerça a empatia para agir com mais responsabilidade, taurino. É preciso manter a concentração e a mente serena.

Gêmeos: aja de maneira bem objetiva e direcionada, geminiano. Não perca tempo com o que é improdutivo.

Câncer: use a sensibilidade para sentir os outros antes de tomar decisões críticas, canceriano. O céu pede mais calma na hora de interagir com o mundo.

Leão: comece a semana mantendo o foco, de forma a organizar a sua mente, leonino. É importante dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos.

Virgem: esteja nos mais diversos lugares, mas sem perder os seus objetivos de vista, virginiano. O céu pede mais adaptabilidade, mas sem dispersão.

Libra: é hora de pensar na carreira e ser ambicioso na medida certa, libriano. Não deixe de exercer a liderança, agindo com responsabilidade.





Escorpião: acumule novos conhecimentos, escorpiano. É hora de manter o foco nos estudos e nas trocas intelectuais.

Sagitário: busque ajuda com as pessoas mais próximas, se precisar, sagitariano. É hora de fazer boas alianças.

Capricórnio: fale o que pensa e esclareça as suas expectativas, capricorniano. O momento pede mais comunicação sobre o que você deseja das pessoas à sua volta.

Aquário: o dia promete agitação, aquariano. Então, seja produtivo, mas sem se desgastar ou negligenciar as suas necessidades práticas.

Peixes: busque novas soluções para antigos problemas com a ajuda da intuição, pisciano. É hora de ser mais autoconfiante para mostrar o que você tem de melhor.

