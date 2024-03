Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda-feira, 11

Virginia Gaia 10/03/2024 - 22:53 Para compartilhar:

O amor e a beleza são exaltados nesta segunda-feira, dia 11. Assim, o primeiro dia útil da semana chega em tom sonhador e inspirado. É hora de usar a criatividade e encontrar quem é capaz de extrair o melhor de você.

Isso acontece porque o brilhante planeta Vênus ingressa no signo de Peixes. Ao passar por esse território zodiacal, o planeta regente dos relacionamentos e de tudo o que há de mais valioso encontra o local no qual se sente bastante à vontade para manifestar as suas potencialidades. Dessa forma, a sedução fica potencializada, assim como os devaneios românticos ficam favorecidos.

Mas não somente as relações sociais ficam em evidência, mas também tudo o que reflete a eterna busca do ser humano pela mais perfeita e idealizada harmonia. Desde os tempos mais remotos, são inúmeras as manifestações culturais daqueles que buscaram encontrar a perfeição no universo. E, assim, a arte sempre esteve presente como forma de expressar aquilo que está na alma humana, mas que é difícil de definir mais racionalmente.

Você tem contato com atividades que envolvam a produção ou apreciação de alguma expressão artística? Seja nas artes plásticas, música, dança, teatro ou cinema: dar um espacinho para esse tipo de contato sutil é essencial para o bem-estar. Ainda que, na vida moderna, há quem tenha deixado a arte de lado, aquilo que se define como “a manifestação do belo” tem uma função organizadora na mente, já que coloca cada indivíduo em contato com sutilezas, às vezes, inacessíveis.

E olha que a Lua Nova também avança pelo pioneiro signo de Áries, neste comecinho de semana, pedindo mais atitude e iniciativa. Então, nada de deixar para depois! Administre possíveis pontos de ansiedade com um pouco de beleza. Ouça uma música que toque lá no fundo, dance nem que seja só para o seu cachorro ou gato apreciar ou simplesmente admire o que tem de bonito nos ambientes que você frequenta.

O universo está repleto de beleza para ser apreciada por aí!

Observe: como ainda está muito próxima ao Sol, a Lua Nova ficará praticamente oculta do céu noturno, pois estará bem pouco iluminada, a Oeste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Peixes, ela ficará logo depois abaixo do horizonte. Dessa forma, vale tentar tentar localizar algum dos planetas visíveis a olho nu. Júpiter estará a Oeste, em meio à Constelação de Áries, depois do pôr do Sol e até pouco depois das 21h, aproximadamente. Antes do astro-rei nascer, também será possível ver brevemente, ao Leste, Marte, nas dependências da Constelação de Capricórnio, e Vênus, na divisa com a Constelação de Aquário.

Áries: você começa a semana cheio de energia, ariano. Aproveite esta segunda-feira para organizar a agenda da semana para ser bem produtivo.

Touro: procura dar mais atenção ao seu bem-estar, taurino. É hora de você cuidar do seu sono para manter a disposição em alta.

Gêmeos: faça planos para poder cumprir metas ao longo da semana, geminiano. É preciso pensar no futuro, mas sem tirar os pés do presente.

Câncer: exerça a liderança com entusiasmo e empatia, canceriano. Segure a ansiedade para lidar melhor com as pessoas.

Leão: esteja aberto a novos contatos e ouça mais as pessoas, leonino. É hora de ser flexível e aprender com os outros.

Virgem: vença seus medos e siga em frente, virginiano. O momento pede para você estar próximo de quem realmente faz diferença e mudar sem medo.





Libra: é hora de dizer o que pensa e buscar ter mais equilíbrio na sua vida, libriano. O céu pede mais parcerias baseadas no diálogo.

Escorpião: esteja atento à sua organização, escorpiano. É hora de saber atuar em equipe e não deixar de conquistar o seu espaço.

Sagitário: seja mais espontâneo, mas sem querer passar por cima dos outros, sagitariano. É hora de ser mais você.

Capricórnio: cuide da sua intimidade, capricorniano. O momento pede mais atenção às questões familiares.

Aquário: esteja atento à sua comunicação, aquariano. É sempre importante pensar e controlar as suas palavras.

Peixes: é hora de ter foco e construir o seu futuro, pisciano. O momento pede mais foco para você chegar mais longe.

